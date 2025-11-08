Карпин снова провалился! «Акрон» и без Дзюбы эталонно «переехал» в гостях «Динамо». Видео

Московское «Динамо» продлило безвыигрышную серию в Мир Российской Премьер-Лиге до пяти туров. Команда Валерия Карпина уступила дома «Акрону». А у тольяттинцев – пятиматчевая беспроигрышная серия.

Очередной раунд противостояния Дзюбы с Карпиным не состоялся, так как Артём до сих пор восстанавливается от травмы и не попал в заявку. Дуэль эта, конечно, уже не столь горяча после того, как тренер вызывал нападающего в сборную России, чтобы Артём установил бомбардирский рекорд. Но украсила бы и сегодняшний матч. Тем более сама игра, мягко говоря, не потрясала с точки зрения зрелищности и насыщенности событиями. «Динамо» сразу забрало мяч и территорию (70% владения в первом тайме), а «Акрон», который прежде ассоциировался с ярким футболом при Зауре Тедееве, выкатил на поле «автобус-гармошку».

Тольяттинцы глубоко оборонялись, причём с пятёркой в задней линии. К квартету защитников постоянно присоединялся, становясь самым центральным, номинальный опорный хавбек Хосонов. Он действовал так, как Глебов (к слову, отсутствовавший из-за травмы) у Карпина в «Ростове» и иногда – в «Динамо». Хосонов брал на себя Тюкавина, а центральные защитники – открывавшихся в полуфлангах Гладышева и Бабаева. Бело-голубые катали мяч, но в таком темпе, который абсолютно устраивал «Акрон». Невысокая командная скорость мешала «Динамо» находить свободное пространство и создавать моменты.

Напряжение у ворот Гудиева возникало разве что после стандартов бело-голубых. К тому же новый вратарь сборной России волновался, играя перед тренером национальной команды, – у Виталия возникали проблемы с ловлей мяча. Первый удар «Динамо» нанесло только на 18-й минуте как раз после углового. Больше хозяевам нечем было похвастаться в атаке до перерыва, а Тюкавин лишь однажды встретился с мячом в штрафной «Акрона». Тольяттинцы и вовсе ни разу не пробили за 45 минут. Хотя однажды выстрелили контратакой «два в два», но её испортил ужасным пасом Беншимол. Дзюба в подобной ситуации покатил бы в ноги Кузьмину, а легионер из Кабо-Верде сам себе удивлялся, уходя в раздевалку.

Несмотря на то что команды возили телегу, Карпин не сделал замен в перерыве, а вот Тедеев – двойную. Беншимол с Кузьминым и завершили досрочно игру. Не сказать чтобы после перерыва жизнь на поле забила ключом, однако «Акрон» стал лучше выбегать в контрвыпады. С другой стороны, и «Динамо» получало больше пространства для ответных атак. Хозяева заработали опаснейший штрафной, который размял Гудиева. А по истечении часа матча гости наказали хозяев за потерю мяча. Хосонов вырезал тончайший пас внешней стороной стопы на Пестрякова, юный вингер улетел к воротам, легко убрал с дороги Кутицкого и забил.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Карпин был в гневе! Реакция от него последовала незамедлительно – Сергеев и Окишор поменяли Бабаева с Кутицким. Бело-голубые ненадолго «взорвались», однако «Акрон» опять погасил их скорость. Кроме забросов и кроссов, «Динамо» не смогло предложить ничего. Даже когда мяч доходил до Тюкавина по воздуху, партнёры не подстраивались под его скидки. А на 80-й минуте москвичи пропустили нелепейший гол. Фернандес, делая вынос, попал в Рубенса, – мяч отлетел к Лончару. Черногорский полузащитник выскочил один на один и спокойно переиграл Расулова.

«Динамо» к тому моменту наиграло всего на 0,61 по xG. У «Акрона» было в два раза меньше, тем не менее этого хватило команде Тедеева для пары голов. «Акрон» выдержал почти до конца второго тайма – только на 88-й минуте навал принёс бело-голубым успех. После 100-го, наверное, кросса и отскока от Тюкавина мастерски решил эпизод Сергеев, забивший красивым ударом с лёта.

А вот с финальным штурмом «Динамо» тольяттинцы справились. Более того, могли заработать пенальти. Благодаря этой победе «Акрон» обошёл команду Карпина в чемпионате.