Крылья Советов — Зенит: прямая онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ, составы, где смотреть, поле в Самаре, 9 ноября 2025

Черчесов против «Спартака, а ещё игры «Зенита», «Локо» и «Балтика» — «Краснодар»! LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Онлайн 15-го тура РПЛ
Комментарии
Все матчи воскресенья в РПЛ — в нашем онлайне.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня вечером уже будем подводить итоги первого круга РПЛ. И до этого самого вечера его победителя мы точно не узнаем! Как и тройку лучших. Потому что программа дня у нас очень насыщенная.

Сначала – в Самару. Про ужасное состояние поля в Самаре вы наверняка уже слышали. Но игру не перенесли. Так что «Зениту» с его техничной атакой, будет сложнее, чем предполагалось. А вот у «Крыльев» – матч жизни. Слухи об отставке Магомеда Адиева идут давно, а увольнения перед перерывом на встречи сборных случаются достаточно часто.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дальше «Локомотив» без Батракова будет взламывать «Оренбург». Дома, конечно, команда Галактионова – фаворит. Но гости с приходом Ильдара Ахметзянова выглядят убедительнее: да, в гостях уступили «Спартаку», но в целом в трёх матчах РПЛ – четыре очка. Да и со «Спартаком» отстоять ничью почти получилось. Так что тут легко «Локо» быть не должно.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат» – «Спартак». Как обычно, ждём кино: Черчесов может «уволить» Станковича, который буквально просит своих боссов отпустить его из клуба. Про настрой хозяев после двух поражений подряд, наверное, можно не упоминать. А вот как игроки гостей подойдут к матчу после заявлений своего главного тренера – огромный вопрос.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну и завершится всё топ-встречей в Калиниграде. Перед стартом РПЛ, глядя на расписание, мы вряд ли бы посчитали игру «Балтики» и «Краснодара» невероятной вывеской. А по факту играет лидер и команда с четвёртого места. Команда Андрея Талалаева не пропускает уже четыре матча подряд, при этом всего пропущенных у калининградцев – шесть. А чемпион приедет без Джона Кордобы, Мозеса Кобнана, Диего Косты, Никиты Кравцова и Дугласа Аугусто.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию каждого матча. Так что присоединяйтесь – и ничего не упустите!

Комментарии
