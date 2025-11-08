«МЮ» и «Тоттенхэм» выдали шикарную концовку! Игра перевернулась несколько раз

«МЮ» начал сезон провально, а «Тоттенхэм» при Франке стартовал, наоборот, убедительно. Правда, к 10-му туру всё изменилось. Уже у «Юнайтед» пошли хорошие результаты, и Аморим вместо увольнения стал лучшим тренером месяца. А вот «Тоттенхэм», играющий отвратительно на своём поле, сдал позиции и позволил себя догнать.

«МЮ» с первых минут удивил стартовой расстановкой. Мбемо впервые в новой команде вышел левой «десяткой». Это позволило Диалло подняться в атаку, а правым латералем стал выздоровевший Мазрауи. Возможно, это удивило тренера «Тотенхэма», который отлично знает Мбемо по совместной работе. Однако и самому футболисту по первым минутам, похоже, было не очень комфортно. За стартовые 10 минут он дважды забрался в офсайд, хотя в одном из случаев боковой судья, кажется, зря поднял флаг.

Впрочем, все сомнения по Мбемо ушли уже в первом тайме. На 32-й минуте он забил головой – и снова с передачи Даилло. Удивительно, что вратарь «Тоттенхэма» даже не стал прыгать и пропустил в ближний. Ну а что касается Мбемо, то для него «Тоттенхэм» остаётся одной из любимых команд. В последних пяти турах у него уже пять мячей и один ассист.

Брайан Мбемо Фото: James Gill/Getty Images

Если в первом тайме «МЮ» смотрелся предпочтительнее и гол казался вполне по игре, то после перерыва уже «Тоттенхэм» выглядел лучше. На 54-й минуте Ромеро должен был сравнивать счёт из убойной позиции, пробив пяткой – Ламменс потащил. А через две минуты вратарь «МЮ» совершил ещё один сейв, когда практически из центра штрафной бил уже Палинья. Оба удара пришлись почти по центру, но важно, что голкипер отбил мяч не перед собой, а в сторону.

Реакция Аморима последовала незамедлительно. Причём тренер «МЮ», ведя в счёте, выпустил нападающего Шешко вместо защитника Мазрауи. Видимо, марокканец пока не готов играть весь матч. В результате Диалло опустился в пятёрку защитников, а на его месте стал действовать Кунья. Правда, сильно лучше для гостей не стало. Вскоре «Тоттенхэм» забил, но из офсайда. В том эпизоде Ришарлисону стоило пасовать на Одобера, который был в ещё более выгодной позиции и в правильном положении. Однако всё же «Тоттенхэм» отыгрался, причём сделал это Тель благодаря небольшому рикошету от де Лигта: принял мяч в штрафной и пробил с разворота.

Матис Тель Фото: Alex Pantling/Getty Images

На этом плохие новости для «МЮ» не закончились. Шешко умудрился упустить отличный момент, а затем – уйти с поля из-за травмы. И это когда у гостей уже случились пять замен. Команда Аморима доигрывала встречу в меньшинстве. И на 91-й минуте Ришарлисон забил гол – подставил голову после дальнего удара Одобера… Казалось бы победный, но не совсем.

На 96-й минуте (при шести добавленных) «МЮ» заработал угловой. На него пришёл даже Ламменс, но забил де Дигт, замкнув на дальней! Удивительный матч закончился вничью со счётом 2:2. У команд всё ещё равное количество очков – по 18.