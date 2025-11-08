Тяжелейшая победа ЦСКА! В Каспийске всё решил джокер Челестини

ЦСКА победил «Динамо» в Каспийске в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги и поднялся на первое место. Если «Краснодар» проиграет в Калининграде, то команда Фабио Челестини завершит круг единоличным лидером.

Челестини решил сделать ставку в Каспийске на классическую схему 4-4-2 с Жоао Виктором справа в обороне. Тренер ЦСКА пожертвовал опорным полузащитником Вильягрой в пользу ещё одного игрока группы атаки. Вероятно, исходил из того, что южное «Динамо» не та команда, которая много комбинирует между линий в позиционном наступлении. Пару нападающих армейцев составили Алеррандро и Мусаев. Челестини продолжает давать шансы экс лучшему бомбардиру чемпионата Бразилии, забившему лишь один мяч в нынешнем сезоне РПЛ, а в случае с Мусаевым наверняка учёл тот факт, что Тамерлан играл в родных краях, где и сам воздух помогает.

Однако динамовцы с первых минут навязали армейцам борьбу не только за мяч, чем славятся при Хасанби Биджиеве, но и за территорию. В стартовые минут 10 хозяева даже превосходили гостей по владению, поддавливали. Хороший отрезок завершили ударом Агаларова из многообещающей позиции, но пробил нападающий слабовато. Для голкипера ЦСКА Торопа, продолжающего подменять Акинфеева (капитан отсутствовал в заявке), это была лишь разминка. Потом долго ничего интересного на поле не происходило. На 21-й минуте Мусаев нанёс первый удар красно-синих в матче, ещё хозяев напрягали рывки Глебова в зону братьев Аззи – Мохамед встречал быстроногого вингера на фланге, а Имадеддин – в полуфланге.

Впрочем, фланги атаки ЦСКА недостаточно часто встречались с мячом. У Глебова и Кругового в первом тайме было меньше всего касаний среди игроков москвичей – соответственно, 19 и 13. До перерыва армейцы ни разу не пробили в створ, а динамовцы – всего дважды. Настоящих голевых моментов никто в вязкой, жёсткой игре не создал. Зато случился суровый стык Мусаева с Глушковым. Соперники столкнулись головами, когда армеец слишком смело пошёл на мяч. У Никиты было много крови, Тамерлан тоже пострадал. Когда Мусаеву перевязали голову, он первым делом подбежал к Глушкову, чтобы пожать ему руку. Никакого конфликта – это часть футбола.

После перерыва Мусаев играл в шапочке для водного поло, а вот Глушков не смог продолжить матч. Помимо полузащитника, Биджиев поменял Агаларова – на летнего новичка Миро. Видимо, тренер «Динамо» недоволен формой своего нападающего, который в трёх предыдущих турах не попадал в основу. В дебюте второго тайма уже ЦСКА выдал сильный отрезок с качественным владением и перепасовкой на чужой половине. Армейцам даже выпал шанс забить, правда, Гаич оказался на ударной позиции из-за удачного отскока мяча от соперника. Серб бил низом – Магомедов совершил сейв ногой.

В это время тренер «Динамо» стал готовить замену Джавада, а хавбек как будто увидел, что его хотят убрать с поля, и устроил шоу одного актёра! Благодаря иранцу махачкалинцы соорудили три голевых момента за пару минут. Сначала Хоссейннежад ловко ушёл от Дивеева и Облякова – ЦСКА спас от гола только Гаич. После этого легионер отыскал пасом на убойной позиции Кагермазова. Команда Биджиева заработала лишь угловой, который завершился попаданием Мохамеда Аззи в штангу.

Это был лучший период для «Динамо» за весь матч. Вскоре Джавада всё же отправили отдыхать, но сыграла другая замена – выход Поповича у ЦСКА. За 20 минут до конца раскрывшиеся хозяева допустили редкий провал в обороне, только-только появившийся на газоне серб убежал от Мубарика и покатил на пустые ворота на Глебова. Кирилл забил свой пятый мяч в сезоне РПЛ.

Внезапно пропущенный гол подбил команду Биджиева. ЦСКА же в концовке надёжно оборонялся, а на последние минуты Челестини выпустил другого уроженца Дагестана Абдулкадырова, чтобы укрепить защиту. В компенсированное время Мусаев неосторожным подкатом «привёз» опасный штрафной на свои ворота, однако Зинович зарядил в стенку. Точнее, в руку Жоао Виктора. Левников показал – это не пенальти, так как рука была прижата к телу.