Кризис «Рубина» продолжается. Устроили душнилово с худшей командой РПЛ и не смогли забить

Перед каждым матчем Нижнего можно гонять в голове одни и те же нарративы: для спасения команде нужно побеждать. Здесь и сейчас. Иначе можно заранее готовиться к вылету. После 14-го тура «Пари НН» на уверенном 16-м месте. Побед нет с 13 сентября. А в последних шести встречах – пять поражений. Да, можно сколько угодно говорить о невезении, о прогрессе игроков. Но чем дольше идут разговоры, тем ближе команда к вылету в низший дивизион. Сейчас тот случай, когда побеждать просто необходимо.

Да и соперник для этого, казалось, подходящий. «Рубин» в последних матчах не выглядит уверенно. Поражения от «Балтики» и «Краснодара» плюс ничья с «Махачкалой». Даку не забивает почти два месяца, что является дополнительным аргументом не в пользу казанцев. Сейчас с ними можно играть кому угодно. И побеждать.

Алексей Шпилевский из-за кадровых проблем ушёл от схемы с тремя центральными защитниками. И решил сыграть в 4-3-3. Вряд ли это стало большим сюрпризом для Рашида Рахимова. В составе казанцев же всё предсказуемо. Все лучшие и сильнейшие на данный момент оказались на поле.

Однако это не помогло. И даже навредило. На третьей минуте, когда Кузяев сфолил на Лесовом, тот навесил в штрафную, а через пару секунд нижегородцы уже праздновали забитый мяч. Всё дело в том, что Ставер ошибся на выходе и срезал мяч в свои ворота.

Но видеоассистенты решили внимательно изучить этот эпизод. Нарисовали линии и увидели: Карич в момент подачи находился в небольшом офсайде, а в полёте именно с ним столкнулся Ставер. По повтору не показалось, что игрок «Пари НН» фолил. Однако столкновение действительно было. Главный арбитр посмотрел повтор и объявил о нарушении правил. Хотя споры на этот счёт ещё наверняка будут.

Удивительно, но данный момент оказался главным в первом тайме. Видимо, потенциально пропущенный гол напомнил «Рубину», что пропускать нежелательно. Поэтому гости пришли в себя и постепенно забрали инициативу. Однако нижегородцы не собирались её отдавать. По крайней мере, быстро стало понятно: несмотря на смену тактической схемы, игра в обороне не стала хуже. Да, казанцы чаще доходили до ударных позиций, но всего раз попали в створ. Ни одного опасного момента. Вряд ли всем этим могли быть удовлетворены тренеры. Так что в перерыве прогнозировались изменения. Однако сделал их только Шпилевский, выпустив Тичича вместо Ермакова.

Сама структура игры же особо не изменилась. Казань чуть больше владела мячом и формально играла первым номером. Но с моментами всё равно было сложно. Можно вспомнить разве что проход Шабанхаджая на 55-й минуте, с ударом которого справился Медведев. Свой шанс был и у «Пари НН», когда вышедший на замену Коледин здорово пролетел через центральную зону, отпасовал на Лесового, однако тот не попал в ворота. Казань спас рикошет от Тесленко. Уже в концовке хозяева требовали пенальти за возможный фол на Босельи, но в этот раз арбитр даже не пошёл к монитору.

Правда, сразу после этого всё могло перевернуться, ведь гости попали в штангу – к голу был близок Йочич. Однако победитель в такой игре – слишком большая роскошь.

«Рубин» не забивает уже в четырёх встречах подряд. Как и «Пари НН»: команда Алексея Шпилевского хоть и сравнялась по очкам с «Сочи», но вряд ли им от этого легче.