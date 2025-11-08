Топ-события воскресенья: «Сити» — «Ливерпуль», «Балтика» против «Краснодара», Ф-1 и хоккей

Горячее 9 ноября: дуэль Кучерова и Овечкина в НХЛ, «Локомотив-Кубань» — «Зенит» в Единой лиге, «Барса» и «Реал» в Примере, а ещё НБА и КХЛ!

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто победит в дуэли Кучерова и Овечкина?

«Вашингтон» в последних матчах валится: лишь одна победа за шесть игр. «Тампа», наоборот, после провальных дебютных игр набрала очень мощный ход и выправила турнирное положение. На Востоке сейчас высочайшая турнирная плотность, и даже серия из трёх поражений может отбросить команду на дно таблицы. Как сыграют две команды, которые шатко начали чемпионат?

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто победит в главном противостоянии Нью-Йорка?

Статистика «Рейнджерс» на домашнем льду в этом сезоне уникальна: шесть поражений из шести, в четырёх встречах не заброшено ни одной шайбы. При этом на выезде команда побеждает сильных соперников, но легендарный «Мэдисон Сквер Гарден» словно остаётся заколдованным для клуба Майка Салливана. «Айлендерс» очень противоречиво начали сезон: смогут ли они выиграть принципиальный матч?

⛸️ 13:00: Фигурное катание, Гран-при России — 2025/2026, этап 3

Интрига: кто одержит победу среди женщин?

Первый соревновательный день в Казани выдался богатым на интригу: участницы женского турнира с первого по четвёртое места расположились друг от друга максимально близко.

А Софья Муравьёва и Дина Хуснутдинова и вовсе набрали одинаковую сумму баллов! Однако лидером после короткой программы стала ученица Этери Тутберидзе, так как она заработала более высокую оценку за технику. Но предугадать исход в этой дисциплине довольно сложно.

Среди мужчин сильнее всех ожидаемо оказался Владислав Дикиджи, который выдал мощный прокат и остался без элемента. Глеб Лутфуллин расположился на втором месте, а тройку замкнул Артур Даниелян. Победитель в мужском турнире уже вполне очевиден, а вот как распределятся остальные медали — вопрос. В парном катании всё внимание приковано к дуэли Бойковой/Козловского и Мишиной/Галлямова. Ошибались обе пары, однако пока что в лидерах ученики Тамары Москвиной. Смогут ли подопечные Станислава Морозова обойти соперников?

⚽️ 13:00: «Крылья Советов» — «Зенит», РПЛ, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Зенит» выиграть на плохом поле?

Поле на стадионе в Самаре было повреждено после мероприятий XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Однако комиссия РПЛ разрешила проведение матча на этом газоне. Встреча важна для хозяев: «Крылья Советов» не побеждают в шести турах подряд, будущее тренера Магомеда Адиева под угрозой. «Зенит» же, наоборот, набрал отличный ход планирует завершить первый круг в топ-3. Но получится ли у техничных петербуржцев добыть три очка на газоне плохого качества?

🏀 14:00: «Локомотив-Кубань» — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: чьи проблемы окажутся менее значительными?

«Зенит» потерял практически всех лидеров команды. Из-за различных травм не выступают Георгий Жбанов, Ливай Рэндольф, Ненад Димитриевич и Алекс Пойтресс. В связи с этим результаты команды пошли на убыль. «Локомотив-Кубань» в межсезонье сильно изменился и пока не может нащупать свою игру. К тому же Джеремайя Мартин получил повреждение. Кто выйдет из этого противостояния победителем?

🏒 15:00: «Барыс» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: продолжит ли команда Разина побеждать?

«Барыс» на фоне слухов об отставке главного тренера провёл сильный матч с «Автомобилистом» и прервал серию поражений, пусть и упустил 2:0 в основное время. «Металлург» же продолжает накапливать преимущество, чтобы занять первое место на Востоке: в первых звеньях команды Андрея Разина выходят совсем молодые игроки, но это «Магнитке» никак не мешает. Найдёт ли Михаил Кравец метод против лучшей команды КХЛ?

🏐 15:00: «Протон» — «Ленинградка», женская Суперлига, 7-й тур

Интрига: матч прямых конкурентов

«Протон» демонстрирует довольно стабильную игру в последних встречах, одержав успех в четырёх играх из шести. В то время как «Ленинградка» нестабильна и чередует уверенные победы с поражениями, часто в упорной борьбе. Эти неудачи уже стоили команде Александра Кашина места в первой тройке. И теперь, чтобы вернуть свои утраченные позиции, «пчёлкам» нужно побеждать, особенно в матчах с прямыми конкурентами, которым как раз и является саратовский «Протон». Получится ли у жёлто-чёрных сделать шаг вперёд или «Ленинградка» ещё откатится назад?

⚽️ 15:15: «Локомотив» — «Оренбург», РПЛ, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Локо» исправится за две осечки?

«Локомотив» упал с первого на пятое место всего после двух осечек. Москвичи сначала сыграли вничью с «Акроном», а затем уступили «Зениту». Но отставание от лидирующего «Краснодара» составляет всего пять очков. Ничего критичного. Однако победы нужно одерживать стабильно. Поэтому «Локо» нельзя оступаться с «Оренбургом».

⚽️ 17:00: «Болонья» — «Наполи», Серия А, 11-й тур

Интрига: увезёт ли «Наполи» очки с непростого выезда?

«Наполи» — лидер Серии А. Однако впереди у команды Антонио Конте тяжёлый выезд к «Болонье». Хозяева не проигрывают в семи турах подряд и поднялись на пятое место. Вряд ли команда Винченцо Итальяно планирует прерывать серию. Впрочем, «Наполи» обязан побеждать, чтобы не допустить возможности свалиться с первой строчки.

🏐 17:00: «Заречье-Одинцово» — «Локомотив» Калининград, женская Суперлига, 7-й тур

Интрига: поможет ли Ирина Воронкова своему бывшему клубу?

Нас ждёт не просто игра, а битва тактик и характеров. И главную стратегию калининградский «Локомотив» объявил буквально накануне матча: Ирина Воронкова – экс-капитан железнодорожниц – была заявлена на матч в Одинцове. Будет ли возвращение чемпионского капитана недостающим пазлом к успешной игре «Локо» или в матче равных соперников команду Андрея Воронкова от поражения не спасёт даже опытная доигровщица?

⚽️ 17:30: «Ахмат» — «Спартак», РПЛ, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Черчесов обыграет «Спартак» и «уволит» Станковича?

«Спартак» не побеждает «Ахмат» в шести матчах подряд. Впереди — новая встреча. Теперь грозненцев тренирует Станислав Черчесов. Предстоящий матч важен для специалиста, игравшего и работавшего в «Спартаке». Хотя у Черчесова всего две победы в шести встречах с москвичами, «Ахмат» всё равно способен отнять очки у соперника. Возможно, эта игра станет последней для тренера «Спартака» Деяна Станковича. Серб покинет Россию красиво?

⚽️ 18:15: «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид, Примера, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: будет ли ещё одна победа для «Реала»?

Мадридский «Реал» рвётся к золоту Примеры. За 11 туров команда одержала 10 побед и на пять очков опережает «Барселону». Чтобы (как минимум) сохранить разрыв, «Реалу» нужна победа в гостях над «Райо Вальекано». Интересно, что клуб из пригорода Мадрида не уступал сопернику в трёх последних домашних матчах (одна победа, две ничьих). Поэтому «Реал» ждёт непростой выезд, а три очка совсем не гарантированы.

⚽️ 19:30: «Манчестер Сити» — «Ливерпуль», АПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сити» обыграет «Ливерпуль» впервые за пять матчей?

«Манчестер Сити» не побеждает «Ливерпуль» в последних четырёх матчах. А в прошлом сезоне команда Арне Слота выиграла в обеих встречах. Теперь у «Манчестер Сити» есть отличный момент, чтобы прервать серию. «Ливерпуль» нестабилен и только ищет лучшую игру после масштабной летней закупки. Да, в середине недели мерсисайдцы разобрались в Лиге чемпионов с «Реалом» (1:0). Но дома «Манчестер Сити» точно способен одолеть чемпиона Англии.

⚽️ 19:45: «Балтика» — «Краснодар», РПЛ, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли «Краснодар» с командой Талалаева без нескольких лидеров?

«Краснодару» в предстоящем туре из-за дисквалификаций не помогут Джон Кордоба, Дуглас Аугусто, Диего Коста и Никита Кривцов. Заменить игроков чрезвычайно трудно. «Балтика» же проводит классный сезон и идёт четвёртой после 14 туров. Калининградцы пропустили меньше всех (шесть мячей), а тут ещё и соперник приедет в гости без основного форварда. Подарок для Андрея Талалаева? Предстоящий матч — тот самый случай, когда результат нереально предугадать. Тем интереснее получится игра!

🏎 20:00: Формула-1, этап 21, Гран-при Бразилии, гонка

Интрига: переломят ли Пиастри и Ферстаппен ход борьбы за титул?

Ландо Норрис, прежде считавшийся недостаточно устойчивым психологически для сражения за чемпионство, внезапно набрал блестящую форму и вышел в лидеры общего зачёта. После победы в спринтерской гонке Гран-при Бразилии британец на девять очков опережает Оскара Пиастри и на 39 – Макса Ферстаппена. Австралиец в спринте разбил машину, нидерландец – не имел шансов даже на подиум. Сумеют ли Оскар и Макс переломить ход борьбы или Норрис сделает в гонке ещё один шаг в сторону единички на носу болида 2026 года?

🏒 22:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли дуэт суперзвёзд набирать очки?

Евгений Малкин и Сидни Кросби на старте сезона совокупно набрали 39 очков в 15 матчах. Невероятная форма двух суперзвёзд помогает «Питтсбургу» сенсационно идти в топе НХЛ и самых результативных команд лиги. «Пингвинам» не мешает даже то, что в последних встречах команда потеряла сразу нескольких важных игроков. А вот «Лос-Анджелес» ожидаемо проводит старт сезона посредственно по всем показателям, но в удачный день может обыграть любую команду НХЛ.

⚽️ 22:45: «Интер» Милан — «Лацио», Серия А, 11-й тур

Интрига: «Интер» воспользуется потенциальным шансом выйти в лидеры Серии А?

«Интер» под руководством Кристиана Киву набрал обороты. Миланцы включились в гонку за титул: после 10 туров они идут вторыми, всего на одно очко отставая от «Наполи». Если неаполитанцы оступятся в гостях с «Болоньей» (немаловероятно), то у «Интера» появится шанс стать лидером Серии А. Но впереди у миланцев непростая встреча с «Лацио». Команда Маурицио Сарри не уступает в шести турах подряд и постепенно привыкает к требованиям тренера. Отличная проверка как для Киву, так и «Интера».

⚽️ 22:45: «Лион» — «ПСЖ», Лига 1, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: битва двух главных клубов Франции XXI века

«Лион» и «ПСЖ» — главные гегемоны Лиги 1 в XXI веке. «Олимпик» выиграл семь трофеев в 2000-е, парижане с 2013 года взяли 11 титулов. Сейчас «ПСЖ» на две ступени выше «Лиона». Однако матч от этого не становится менее принципиальным. Тем более лионцы примут соперника на своём поле. Зацепиться минимум за ничью команда Паулу Фонсеки в состоянии.

⚽️ 23:00: «Сельта» — «Барселона», Примера, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» начнёт стабильно побеждать?

«Барса» хандрит. В последних четырёх турах Примеры каталонцы дважды уступили, а на неделе устроили веселье в Лиге чемпионов с «Брюгге» (3:3). Чтобы не отстать от «Реала» ещё сильнее, нужно начинать стабильно побеждать. Впереди у команды Ханс-Дитер Флика выезд к «Сельте». За последние четыре матча в Виго «Барса» одержала всего одну победу. Не самая обнадёживающая статистика. Но сейчас каталонцам нужны три очка любыми способами.

🏀 23:30: «Милуоки Бакс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Адетокунбо или Дюрант — кто победит?

Команды входят в топ-5 своих конференций, а значит, являются очень сильными коллективами. «Хьюстон» начал сезон с двух поражений, однако затем одержал пять побед подряд, лишь в последнем матче уступив «Спёрс». «Милуоки» напротив — стартовал очень уверенно, а сейчас чередует выигрыши с неудачами. Кто из лидеров приведёт свою команду к победе — Адетокунбо или Дюрант?