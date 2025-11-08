Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 9 ноября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: «Сити» — «Ливерпуль», «Балтика» против «Краснодара», Ф-1 и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 9 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Горячее 9 ноября: дуэль Кучерова и Овечкина в НХЛ, «Локомотив-Кубань» — «Зенит» в Единой лиге, «Барса» и «Реал» в Примере, а ещё НБА и КХЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 9 ноября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в дуэли Кучерова и Овечкина?

«Вашингтон» в последних матчах валится: лишь одна победа за шесть игр. «Тампа», наоборот, после провальных дебютных игр набрала очень мощный ход и выправила турнирное положение. На Востоке сейчас высочайшая турнирная плотность, и даже серия из трёх поражений может отбросить команду на дно таблицы. Как сыграют две команды, которые шатко начали чемпионат?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Прошлый матч клуба из Флориды:
Кучеров мог оформлять хет-трик! Но пожертвовал шансом, отдав партнёру на пустые ворота
Кучеров мог оформлять хет-трик! Но пожертвовал шансом, отдав партнёру на пустые ворота

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в главном противостоянии Нью-Йорка?

Статистика «Рейнджерс» на домашнем льду в этом сезоне уникальна: шесть поражений из шести, в четырёх встречах не заброшено ни одной шайбы. При этом на выезде команда побеждает сильных соперников, но легендарный «Мэдисон Сквер Гарден» словно остаётся заколдованным для клуба Майка Салливана. «Айлендерс» очень противоречиво начали сезон: смогут ли они выиграть принципиальный матч?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Лучший матч Панарина в этом сезоне?
Суеверие Панарина сработало! Постригся налысо — прервал сухую серию и набрал три очка
Видео
Суеверие Панарина сработало! Постригся налысо — прервал сухую серию и набрал три очка

⛸️ 13:00: Фигурное катание, Гран-при России — 2025/2026, этап 3

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Женщины. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Мужчины. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Спортивные пары. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Не началось

Интрига: кто одержит победу среди женщин?

Первый соревновательный день в Казани выдался богатым на интригу: участницы женского турнира с первого по четвёртое места расположились друг от друга максимально близко.

А Софья Муравьёва и Дина Хуснутдинова и вовсе набрали одинаковую сумму баллов! Однако лидером после короткой программы стала ученица Этери Тутберидзе, так как она заработала более высокую оценку за технику. Но предугадать исход в этой дисциплине довольно сложно.

Среди мужчин сильнее всех ожидаемо оказался Владислав Дикиджи, который выдал мощный прокат и остался без элемента. Глеб Лутфуллин расположился на втором месте, а тройку замкнул Артур Даниелян. Победитель в мужском турнире уже вполне очевиден, а вот как распределятся остальные медали — вопрос. В парном катании всё внимание приковано к дуэли Бойковой/Козловского и Мишиной/Галлямова. Ошибались обе пары, однако пока что в лидерах ученики Тамары Москвиной. Смогут ли подопечные Станислава Морозова обойти соперников?

Кто заберёт золото на Гран-при в Казани?
У Муравьёвой «украли» золото? Как Софья проиграла ученице Тутберидзе с одинаковыми баллами
У Муравьёвой «украли» золото? Как Софья проиграла ученице Тутберидзе с одинаковыми баллами

⚽️ 13:00: «Крылья Советов» — «Зенит», РПЛ, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Зенит» выиграть на плохом поле?

Поле на стадионе в Самаре было повреждено после мероприятий XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Однако комиссия РПЛ разрешила проведение матча на этом газоне. Встреча важна для хозяев: «Крылья Советов» не побеждают в шести турах подряд, будущее тренера Магомеда Адиева под угрозой. «Зенит» же, наоборот, набрал отличный ход планирует завершить первый круг в топ-3. Но получится ли у техничных петербуржцев добыть три очка на газоне плохого качества?

Статистика РПЛ
В Самаре наметился игровой кризис:
«Крылья Советов» катятся вниз. Почему так вышло и что дальше?
«Крылья Советов» катятся вниз. Почему так вышло и что дальше?

🏀 14:00: «Локомотив-Кубань» — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чьи проблемы окажутся менее значительными?

«Зенит» потерял практически всех лидеров команды. Из-за различных травм не выступают Георгий Жбанов, Ливай Рэндольф, Ненад Димитриевич и Алекс Пойтресс. В связи с этим результаты команды пошли на убыль. «Локомотив-Кубань» в межсезонье сильно изменился и пока не может нащупать свою игру. К тому же Джеремайя Мартин получил повреждение. Кто выйдет из этого противостояния победителем?

Статистика Единой лиги
С чем связаны проблемы краснодарского клуба?
Без паники. Почему не стоит переживать за «Локомотив-Кубань»?
Без паники. Почему не стоит переживать за «Локомотив-Кубань»?

🏒 15:00: «Барыс» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли команда Разина побеждать?

«Барыс» на фоне слухов об отставке главного тренера провёл сильный матч с «Автомобилистом» и прервал серию поражений, пусть и упустил 2:0 в основное время. «Металлург» же продолжает накапливать преимущество, чтобы занять первое место на Востоке: в первых звеньях команды Андрея Разина выходят совсем молодые игроки, но это «Магнитке» никак не мешает. Найдёт ли Михаил Кравец метод против лучшей команды КХЛ?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Разговор с одним из талантов Магнитогорска:
«Разин ко всем относится одинаково и справедливо». Интервью с талантом из «Металлурга»
Эксклюзив
«Разин ко всем относится одинаково и справедливо». Интервью с талантом из «Металлурга»

🏐 15:00: «Протон» — «Ленинградка», женская Суперлига, 7-й тур

Суперлига — предварительный этап (ж) . 7-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Протон
Саратов
Не начался
Ленинградка
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: матч прямых конкурентов

«Протон» демонстрирует довольно стабильную игру в последних встречах, одержав успех в четырёх играх из шести. В то время как «Ленинградка» нестабильна и чередует уверенные победы с поражениями, часто в упорной борьбе. Эти неудачи уже стоили команде Александра Кашина места в первой тройке. И теперь, чтобы вернуть свои утраченные позиции, «пчёлкам» нужно побеждать, особенно в матчах с прямыми конкурентами, которым как раз и является саратовский «Протон». Получится ли у жёлто-чёрных сделать шаг вперёд или «Ленинградка» ещё откатится назад?

Статистика женской Суперлиги
Кто участвует в гонке за лидерство?
Расклад по лидерам волейбольной Суперлиги. Главные выводы по стартовому отрезку сезона
Расклад по лидерам волейбольной Суперлиги. Главные выводы по стартовому отрезку сезона

⚽️ 15:15: «Локомотив» — «Оренбург», РПЛ, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локо» исправится за две осечки?

«Локомотив» упал с первого на пятое место всего после двух осечек. Москвичи сначала сыграли вничью с «Акроном», а затем уступили «Зениту». Но отставание от лидирующего «Краснодара» составляет всего пять очков. Ничего критичного. Однако победы нужно одерживать стабильно. Поэтому «Локо» нельзя оступаться с «Оренбургом».

Статистика РПЛ
Заслуженно?
Видео
Гол Дмитрия Воробьёва в ворота ЦСКА от угла поля признан лучшим в РПЛ в октябре

⚽️ 17:00: «Болонья» — «Наполи», Серия А, 11-й тур

Италия — Серия А . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: увезёт ли «Наполи» очки с непростого выезда?

«Наполи» — лидер Серии А. Однако впереди у команды Антонио Конте тяжёлый выезд к «Болонье». Хозяева не проигрывают в семи турах подряд и поднялись на пятое место. Вряд ли команда Винченцо Итальяно планирует прерывать серию. Впрочем, «Наполи» обязан побеждать, чтобы не допустить возможности свалиться с первой строчки.

Статистика Серии А
Ждём бельгийца обратно на поле!
Кевин Де Брёйне сообщил, что перенёс операцию

🏐 17:00: «Заречье-Одинцово» — «Локомотив» Калининград, женская Суперлига, 7-й тур

Суперлига — предварительный этап (ж) . 7-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Не начался
Локомотив К
Калининградская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поможет ли Ирина Воронкова своему бывшему клубу?

Нас ждёт не просто игра, а битва тактик и характеров. И главную стратегию калининградский «Локомотив» объявил буквально накануне матча: Ирина Воронкова – экс-капитан железнодорожниц – была заявлена на матч в Одинцове. Будет ли возвращение чемпионского капитана недостающим пазлом к успешной игре «Локо» или в матче равных соперников команду Андрея Воронкова от поражения не спасёт даже опытная доигровщица?

Статистика женской Суперлиги
«Заречье-Одинцово» в тройке лидеров!
«Заречье-Одинцово» выбило «Локомотив» из топ-3. Вот это конкуренция в женской Суперлиге!
«Заречье-Одинцово» выбило «Локомотив» из топ-3. Вот это конкуренция в женской Суперлиге!

⚽️ 17:30: «Ахмат» — «Спартак», РПЛ, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Черчесов обыграет «Спартак» и «уволит» Станковича?

«Спартак» не побеждает «Ахмат» в шести матчах подряд. Впереди — новая встреча. Теперь грозненцев тренирует Станислав Черчесов. Предстоящий матч важен для специалиста, игравшего и работавшего в «Спартаке». Хотя у Черчесова всего две победы в шести встречах с москвичами, «Ахмат» всё равно способен отнять очки у соперника. Возможно, эта игра станет последней для тренера «Спартака» Деяна Станковича. Серб покинет Россию красиво?

Статистика РПЛ
Помните, как Черчесов работал в Сочи?
Самый странный период Черчесова-тренера. Знаковые лица в составе, а деньги «сожгли»
Самый странный период Черчесова-тренера. Знаковые лица в составе, а деньги «сожгли»

⚽️ 18:15: «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид, Примера, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли ещё одна победа для «Реала»?

Мадридский «Реал» рвётся к золоту Примеры. За 11 туров команда одержала 10 побед и на пять очков опережает «Барселону». Чтобы (как минимум) сохранить разрыв, «Реалу» нужна победа в гостях над «Райо Вальекано». Интересно, что клуб из пригорода Мадрида не уступал сопернику в трёх последних домашних матчах (одна победа, две ничьих). Поэтому «Реал» ждёт непростой выезд, а три очка совсем не гарантированы.

Статистика Примеры
«Реал» провалил второй из трёх топ-матчей сезона:
«Грозного Винисиуса превратили в пассажира». Европа разносит «Реал» и хвалит «Ливерпуль»
«Грозного Винисиуса превратили в пассажира». Европа разносит «Реал» и хвалит «Ливерпуль»

⚽️ 19:30: «Манчестер Сити» — «Ливерпуль», АПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сити» обыграет «Ливерпуль» впервые за пять матчей?

«Манчестер Сити» не побеждает «Ливерпуль» в последних четырёх матчах. А в прошлом сезоне команда Арне Слота выиграла в обеих встречах. Теперь у «Манчестер Сити» есть отличный момент, чтобы прервать серию. «Ливерпуль» нестабилен и только ищет лучшую игру после масштабной летней закупки. Да, в середине недели мерсисайдцы разобрались в Лиге чемпионов с «Реалом» (1:0). Но дома «Манчестер Сити» точно способен одолеть чемпиона Англии.

Статистика АПЛ
В последнем матче ЛЧ Фоден напомнил о своей крутости:
Холанд забил «бывшим»! «Сити» размазал «Боруссию» в ЛЧ — те начали играть слишком поздно
Видео
Холанд забил «бывшим»! «Сити» размазал «Боруссию» в ЛЧ — те начали играть слишком поздно

⚽️ 19:45: «Балтика» — «Краснодар», РПЛ, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «Краснодар» с командой Талалаева без нескольких лидеров?

«Краснодару» в предстоящем туре из-за дисквалификаций не помогут Джон Кордоба, Дуглас Аугусто, Диего Коста и Никита Кривцов. Заменить игроков чрезвычайно трудно. «Балтика» же проводит классный сезон и идёт четвёртой после 14 туров. Калининградцы пропустили меньше всех (шесть мячей), а тут ещё и соперник приедет в гости без основного форварда. Подарок для Андрея Талалаева? Предстоящий матч — тот самый случай, когда результат нереально предугадать. Тем интереснее получится игра!

Статистика РПЛ
Тяжёлая задача для тренера-чемпиона:
У «Краснодара» самый сложный матч в сезоне. Как Мусаеву пересобрать состав на «Балтику»?
У «Краснодара» самый сложный матч в сезоне. Как Мусаеву пересобрать состав на «Балтику»?

🏎 20:00: Формула-1, этап 21, Гран-при Бразилии, гонка

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Не началось

Интрига: переломят ли Пиастри и Ферстаппен ход борьбы за титул?

Ландо Норрис, прежде считавшийся недостаточно устойчивым психологически для сражения за чемпионство, внезапно набрал блестящую форму и вышел в лидеры общего зачёта. После победы в спринтерской гонке Гран-при Бразилии британец на девять очков опережает Оскара Пиастри и на 39 – Макса Ферстаппена. Австралиец в спринте разбил машину, нидерландец – не имел шансов даже на подиум. Сумеют ли Оскар и Макс переломить ход борьбы или Норрис сделает в гонке ещё один шаг в сторону единички на носу болида 2026 года?

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Как прошла спринтерская гонка:
Три пилота Ф-1 убрались в одном повороте! Больше всех не повезло претенденту на титул
Три пилота Ф-1 убрались в одном повороте! Больше всех не повезло претенденту на титул

🏒 22:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли дуэт суперзвёзд набирать очки?

Евгений Малкин и Сидни Кросби на старте сезона совокупно набрали 39 очков в 15 матчах. Невероятная форма двух суперзвёзд помогает «Питтсбургу» сенсационно идти в топе НХЛ и самых результативных команд лиги. «Пингвинам» не мешает даже то, что в последних встречах команда потеряла сразу нескольких важных игроков. А вот «Лос-Анджелес» ожидаемо проводит старт сезона посредственно по всем показателям, но в удачный день может обыграть любую команду НХЛ.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Битва Овечкина и Малкина:
Овечкину рукоплескала арена главного соперника! А в матче всё решил гениальный пас Малкина
Видео
Овечкину рукоплескала арена главного соперника! А в матче всё решил гениальный пас Малкина

⚽️ 22:45: «Интер» Милан — «Лацио», Серия А, 11-й тур

Италия — Серия А . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Интер» воспользуется потенциальным шансом выйти в лидеры Серии А?

«Интер» под руководством Кристиана Киву набрал обороты. Миланцы включились в гонку за титул: после 10 туров они идут вторыми, всего на одно очко отставая от «Наполи». Если неаполитанцы оступятся в гостях с «Болоньей» (немаловероятно), то у «Интера» появится шанс стать лидером Серии А. Но впереди у миланцев непростая встреча с «Лацио». Команда Маурицио Сарри не уступает в шести турах подряд и постепенно привыкает к требованиям тренера. Отличная проверка как для Киву, так и «Интера».

Статистика Серии А
Грустная история с вратарём миланцев:
Вратарь «Интера» насмерть сбил пенсионера-колясочника. Что теперь грозит игроку?
Вратарь «Интера» насмерть сбил пенсионера-колясочника. Что теперь грозит игроку?

⚽️ 22:45: «Лион» — «ПСЖ», Лига 1, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва двух главных клубов Франции XXI века

«Лион» и «ПСЖ» — главные гегемоны Лиги 1 в XXI веке. «Олимпик» выиграл семь трофеев в 2000-е, парижане с 2013 года взяли 11 титулов. Сейчас «ПСЖ» на две ступени выше «Лиона». Однако матч от этого не становится менее принципиальным. Тем более лионцы примут соперника на своём поле. Зацепиться минимум за ничью команда Паулу Фонсеки в состоянии.

Статистика Лига 1
Янгстер «ПСЖ» помог клубу выиграть все трофеи:
Дезире Дуэ стал обладателем приза Golden Boy. Статистика нападающего «ПСЖ»
Истории
Дезире Дуэ стал обладателем приза Golden Boy. Статистика нападающего «ПСЖ»

⚽️ 23:00: «Сельта» — «Барселона», Примера, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» начнёт стабильно побеждать?

«Барса» хандрит. В последних четырёх турах Примеры каталонцы дважды уступили, а на неделе устроили веселье в Лиге чемпионов с «Брюгге» (3:3). Чтобы не отстать от «Реала» ещё сильнее, нужно начинать стабильно побеждать. Впереди у команды Ханс-Дитер Флика выезд к «Сельте». За последние четыре матча в Виго «Барса» одержала всего одну победу. Не самая обнадёживающая статистика. Но сейчас каталонцам нужны три очка любыми способами.

Статистика Примеры
Возвращение домой всё ближе!
Фото
«Барселона» провела открытую тренировку на обновлённом «Камп Ноу»

🏀 23:30: «Милуоки Бакс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Адетокунбо или Дюрант — кто победит?

Команды входят в топ-5 своих конференций, а значит, являются очень сильными коллективами. «Хьюстон» начал сезон с двух поражений, однако затем одержал пять побед подряд, лишь в последнем матче уступив «Спёрс». «Милуоки» напротив — стартовал очень уверенно, а сейчас чередует выигрыши с неудачами. Кто из лидеров приведёт свою команду к победе — Адетокунбо или Дюрант?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Вембаньяма унизил Дюранта?!
Виктор Вембаньяма наконец раскрепостился. Видео
Виктор Вембаньяма наконец раскрепостился. Видео
Комментарии
