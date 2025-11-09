Ссылка Титова и Калиниченко и ещё 10 ярких моментов Черчесова в «Спартаке». Какой главный?

Брал чемпионство как игрок, уступал его «Зениту» как тренер. А ещё — неудача в дерби с голом Янчика, шесть побед в ЛЧ и многое другое.

Станислав Черчесов не встречался со «Спартаком» уже более 10 лет! Последний до сегодняшнего дня матч его команда провела с красно-белыми ещё в марте 2015 года. Следовательно, давно не было повода вспомнить главные моменты карьеры Черчесова в московском клубе. В предстоящем туре РПЛ это наконец случится – «Ахмат» примет «Спартак» в Грозном. Черчесов попытается победить команду, за которую провёл 200 встреч как вратарь и которую едва не привёл к золоту в качестве тренера.

Вы не забыли, как это было?

Мы отобрали лучшие моменты Станислава Саламовича и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.