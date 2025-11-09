Ссылка Титова и Калиниченко и ещё 10 ярких моментов Черчесова в «Спартаке». Какой главный?

Станислав Черчесов не встречался со «Спартаком» уже более 10 лет! Последний до сегодняшнего дня матч его команда провела с красно-белыми ещё в марте 2015 года. Следовательно, давно не было повода вспомнить главные моменты карьеры Черчесова в московском клубе. В предстоящем туре РПЛ это наконец случится – «Ахмат» примет «Спартак» в Грозном. Черчесов попытается победить команду, за которую провёл 200 встреч как вратарь и которую едва не привёл к золоту в качестве тренера.
Вы не забыли, как это было?
Мы отобрали лучшие моменты Станислава Саламовича и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
Как «Спартак» с Черчесовым дошёл до полуфинала Кубка чемпионов
С Черчесовым в воротах «Спартак» выдал своё лучшее выступление в Кубке (Лиге) чемпионов за всю историю. В сезоне-1990/1991 красно-белые как никогда были близки к титулу лучшей команды Европы. Москвичи дошли до полуфинала, выбив по пути «Наполи» с легендарным Диего Марадоной в составе и великий «Реал».
«Спартак» начал в том Кубке чемпионов с 1/16 финала, где Черчесов дважды сыграл «на ноль». Красно-белые победили чешскую «Спарту» с одинаковым счётом 2:0 и на выезде, и дома. Затем Черчесов не пропустил в 1/8 финала и от «Наполи» с Марадоной. А после двух нулевых ничьих ещё и выиграл серию пенальти в Москве. Правда, не без доли удачи – Марко Барони просто смазал свой удар. «Реал» в первом четвертьфинале тоже не забил Черчесову, а на «Сантьяго Бернабеу» Станислав пропустил лишь однажды. «Спартак» победил – 3:1. Только в полуфинале команде не хватило чудес от Черчесова. «Марсель» положил три мяча в Москве и два – дома, выиграв по сумме двух встреч 5:2.
Как «Спартак» с Черчесовым одержал шесть побед в группе ЛЧ
В российской истории Черчесов взял ещё два золота со «Спартаком» до отъезда в Дрезден, но и самому вратарю, наверное, больше запомнились не простые победы в чемпионате, а битвы в Европе. Уже после возвращения в «Спартак» из Германии он поучаствовал в самом успешном для команд РПЛ выступлении на групповой стадии еврокубков. Лига чемпионов сезона-1995/1996 была настоящим чудом в исполнении красно-белых. Как же обидно, что эта команда не сохранилась до весны!
В 1995-м «Спартак» победил в шести матчах из шести в квартете с «Блэкберном», «Легией» и «Русенборгом». 32-летний Черчесов в каждом туре выходил в основе. В половине из них сыграл «на ноль». Команда Романцева стартовала с победы в Англии – 1:0, после чего одолела «Легию» (2:1) на своём поле и взяла три очка в Норвегии, сотворив суперкамбэк – «Спартак» превратил 0:2 в 4:2. Второй круг москвичи начали с крупных домашних побед над «Русенборгом» (4:1) и «Блэкбёрном» (3:0). В заключительном туре Черчесов не пропустил в Варшаве – поляков одолели со счётом 1:0. А зимой, не дождавшись плей-офф, Станислав уехал в Австрию.
Как Черчесов взял золото и стал лучшим вратарём в СССР
Черчесову-вратарю потребовалось несколько лет, чтобы заявить о себе в «Спартаке». После переезда из родного Владикавказа (тогда ещё Орджоникидзе) Станислав сидел несколько сезонов под Ринатом Дасаевым, а в 1988-м ушёл на год в московский «Локомотив» за игровой практикой. Там засверкал у Юрия Сёмина, вернулся в «Спартак» и получил место в основе благодаря отъезду Дасаева в Испанию. Вернее, получил шанс – и воспользовался им. Хотя возвращал 25-летнего на тот момент голкипера ещё Константин Бесков, заиграл он уже у Олега Романцева.
В сезоне-1989 «Спартак» с Черчесовым стал чемпионом, опередив на два очка «Днепр». До этого красно-белые за 10 лет брали золото только однажды, так что победа с молодым тренером и новым вратарём воспринималась как действительно большой успех. О вкладе Черчесова в завоевание титула свидетельствовал тот факт, что Станислава признали лучшим голкипером чемпионата СССР. В 30 матчах он пропустил 18 мячей и 17 раз сыграл «на ноль». Очень крутая статистика.
Как Черчесов-тренер победил «Зенит» в чемпионский сезон
Потом голкипер ещё раз пришёл в «Спартак» – доигрывать в 2002-м. А четыре года спустя вернулся в клуб уже на роль спортивного директора. Через несколько месяцев Черчесов стал и главным тренером красно-белых после отставки Владимира Федотова. Это случилось в середине сезона-2007. На момент назначения Черчесова «Спартак» после 13 туров свалился на фоне безвыигрышной серии с первого места на четвёртое.
Черчесов стартовал с четырёх побед подряд и беспроигрышной серии из девяти матчей во всех турнирах. Вернул «Спартаку» лидерство в чемпионате. Как раз четвёртой в этом списке была победа над будущим обладателем золота «Зенитом», после которой красно-белые временно и обошли конкурента. Команда Черчесова взяла верх над сине-бело-голубыми в «Лужниках» со счётом 3:1. «Спартак» красиво переиграл «Зенит». В первом тайме Роман Павлюченко и Андрей Аршавин обменялись голами, затем петербуржцы потеряли удалённого Вячеслава Малафеева, а Павлюченко оформил дубль с пенальти. Третий гол у хозяев в концовке забил Никита Баженов.
Как Черчесов вылетел из Лиги чемпионов из-за серии пенальти
По ходу сезона-2007 у Черчесова была и первая безуспешная попытка пробиться со «Спартаком» на групповой этап Лиги чемпионов. Красно-белые в статусе вице-чемпиона России стартовали с третьего отборочного раунда. Требовалось пройти только одного соперника – им по воле жребия стал «Селтик». Противник традиционно неприятный, точно не самый простой. В этом розыгрыше «Селтик» выйдет из группы со второго места и доберётся до 1/8 финала, где даст бой «Барселоне».
Тем не менее в Москве команда Черчесова переигрывала шотландцев, нанесла 12 ударов и создала семь голевых моментов. Но гости в середине первого тайма реализовали свой единственный удар в створ и повели. Перед перерывом Роман Павлюченко забил головой, а во втором тайме «Селтик» отбился и увёз устраивавшую его ничью 1:1.
Через две недели в Глазго было ещё веселее – 33 удара на двоих, два нереализованных пенальти и удаление Мартина Штранцля. Первым с «точки» промахнулся Павлюченко, но он же затем отыграл гол Скотта Макдональда. На 115-й минуте смазал 11-метровый уже хавбек хозяев Скотт Браун. А в серии пенальти дуэли вратарю проиграли Егор Титов и Максим Калиниченко, и «Спартак» отправился в Кубок УЕФА.
Как Черчесов получил 1:5 от ЦСКА и выгнал Титова с Калиниченко
Чемпионат «Спартак» начал с выездной ничьей с чемпионом «Зенитом», рвавшимся к Кубку УЕФА, но в целом сезон-2008 не складывался. После 12 туров команда Черчесова занимала лишь четвёртое место – отставала на шесть очков от лидирующего «Рубина». И в этот момент красно-белых ждало новое дерби с ЦСКА. Правда, и сами армейцы провели первую треть чемпионата отнюдь не идеально, находились ещё ниже в таблице. В общем, трудно было понять, кто фаворит, но на поле всё стало ясно после первого тайма.
ЦСКА выигрывал к перерыву со счётом 3:0 благодаря хет-трику Вагнера Лава. Потом Милош Красич и Эркин Джанер положили ещё пару мячей. В итоге вместо битвы получилось избиение – разгром 5:1! Черчесова особенно разгневала игра хавбеков – капитана Титова, Калиниченко и Моцарта. После встречи все трое были отправлены в дубль. Впрочем, бразильца тренер позже вернул, а вот Егор и Максим ушли из клуба.
«Как можно выходить на такой матч с поднятыми лапками? – возмущался Черчесов. – В футболе, конечно, случается всякое, но тут надо копать глубже. На игру с ЦСКА так настраиваться нельзя, надо выходить, как на последнюю».
Как Черчесов пережил драму со «Спартаком» в полуфинале Кубка кубков
Был у Черчесова со «Спартаком» и ещё один полуфинал еврокубка. Уже в российской истории и менее значимый – Кубка кубков. Тем не менее тогда шансы красно-белых впервые выиграть трофей в Европе оценивались даже выше. Голкипер уже получил статус капитана и в половине матчей турнира выдал «сухари». Хотя первая игра «на ноль» едва ли порадовала Черчесова: «Спартак» завершил встречу с «Авениром» в Москве со счётом 0:0.
Зато в ответном матче 1/16 финала в Люксембурге «карлик» был разгромлен – 5:1. После этого команда Романцева красиво расправилась в 1/8 финала с «Ливерпулем»: 4:2 дома и 2:0 – на «Энфилде». А в четвертьфинале укатала «Фейеноорд»: 1:0 в Роттердаме и 3:1 – в Москве. В полуфинале красно-белые попали на «Антверпен», и этот жребий казался самым удачным из возможных. Результат первой встречи подтверждал статус «Спартака» как фаворита: хозяева победили – 1:0. Но в Бельгии Черчесов и компания пережили кошмар, несмотря на то что команда Романцева быстро открыла счёт. «Антверпен» забил трижды, а решающий гол – со скандального пенальти, который в нашей стране вспоминают до сих пор.
Как «Спартак» Черчесова едва не совершил камбэк с «Марселем»
«Спартак» продолжил тот евросезон, разнеся шведский «Хеккен» с общим счётом 8:1, а на групповом этапе, где пять команд играли в один круг, попал на «Байер», «Цюрих», пражскую «Спарту» и «Тулузу». Для выхода в плей-офф надо было финишировать в топ-3. Команда Черчесова спокойно справилась с этой задачей – стартовала с победы над «Байером» (2:1) в Москве, потом добыла ничью (0:0) в Чехии и обыграла дома «Цюрих» (1:0). Только в последнем туре красно-белые уступили во Франции (1:2).
А в феврале 2008-го перед стартом нового сезона в России «Спартак» Черчесова сыграл со своим старым обидчиком «Марселем». Во Франции не вошедшая ещё в нужный ритм после сборов московская команда потерпела крупное поражение – 0:3. По словам тренера, игроки нарушили план, побежав отыгрываться. Зато через неделю на своём поле красно-белые выглядели намного лучше и едва не совершили суперкамбэк. В первом тайме забил Александр Павленко, минут за 10 до конца матча второй мяч положил Павлюченко. На концовку Черчесов выпустил молодого Артёма Дзюбу, но это не помогло – «Марсель» отбился.
Другой эпизод с Черчесовым
Возможно, вам в душу запал другой эпизод спартаковской карьеры Станислава Черчесова. Не исключено, что это вообще какая-то мало кем замеченная история. Обязательно напишите о ней в комментариях!
Как Янчик лишил Черчесова победы в дерби на 90+4-й минуте
В начале сентября 2007-го Черчесова ждала первая встреча с ЦСКА как тренера. Это был не лучший момент для красно-белых. Перед дерби в течение недели «Спартак» впервые проиграл при Черчесове в чемпионате и вылетел из квалификации Лиги чемпионов. У команды было всего три дня на восстановление сил и эмоций, а у коуча – на подготовку к принципиальному сопернику. «Спартак» всё ещё лидировал с отрывом в два очка от «Зенита», ЦСКА шёл четвёртым.
То дерби установило рекорд посещаемости – собрало 68 тысяч зрителей в «Лужниках». Черчесов в свой день рождения был максимально близок к тому, чтобы выиграть тренерскую дуэль у Валерия Газзаева. В первом тайме Моцарт реализовал пенальти за игру Василия Березуцкого рукой. «Спартак» выглядел лучше, сохранил счёт 1:0 почти до самого конца. Но на 90+4-й минуте Давид Янчик испортил Черчесову праздник – забил после штрафного. Самое поразительное, что это был единственный гол форварда в РПЛ: больше поляк не запомнился в ЦСКА ничем, кроме проблем с режимом.
Как «Спартак» Черчесова проиграл гонку за золото «Зениту»
Тот сентябрь «Спартак» смазал, тем не менее оставался в гонке за титул до последнего. В 28-м туре команда Черчесова допустила решающую ошибку – сыграла вничью с «Сатурном» (0:0) в Раменском. После этого красно-белые отстали от «Зенита» на два очка. Разрыв сохранился и перед заключительным туром. На финише «Спартаку» требовалось побеждать московское «Динамо» (что он и сделал – со счётом 2:1) и надеяться на ничью или поражение петербуржцев в том же Раменском.
«Зенит», в отличие от красно-белых, быстро вскрыл оборону «Сатурна» – уже в первую четверть часа Радек Ширл забил гол, который стал в итоге «золотым». Но Черчесов был невероятно близок к чемпионству со «Спартаком». Если бы не сейв Алехандро Домингеса, который вынес мяч головой из пустых ворот на 90-й минуте, «Зенит» не удержал бы победу со счётом 1:0. Самое поразительно, что теперь спустя годы Станислав Саламович признаётся:
«В «Спартаке» тренера Черчесова не было. В «Спартаке» был Черчесов, который только закончил играть в футбол. Знаний тогда ещё не было. Я не смог до конца довести команду до чемпионства».
Как Карпин отправил Черчесова в отставку после разгрома от Киева
Карьера Черчесова-тренера в «Спартаке» закончилась после ещё одной неудачи в Лиге чемпионов. Громкого провала – очень обидного, исходя из того, кто был соперником красно-белых в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. В августе 2008-го москвичи спорили за выход в ЛЧ с киевским «Динамо» Сёмина. К первой встрече «Спартак» подошёл на фоне пятиматчевой беспроигрышной серии, так что, казалось, был получше готов. Начали хозяева действительно хорошо: уже на пятой минуте Никита Баженов реализовал единственный голевой момент своей команды.
А потом «Спартак» превратился в тень «Динамо». До перерыва Исмаэль Бангура и Артём Милевский забили по голу. Во втором тайме тот же дуэт и в том же порядке положил ещё по мячу. Киевляне победили на выезде – 4:1. После матча полузащитник хозяев Владимир Быстров коротко подвёл его итоги: «Нечего сказать – мы просто обосрались».
Ещё по ходу игры владелец «Спартака» Леонид Федун позвонил генеральному директору Валерию Карпину и обсудил увольнение тренера. Сам Черчесов не хотел подавать в отставку, он был готов продолжить работу, однако наверху уже всё решили. На ответный матч с «Динамо» (1:4 в Киеве) команду выводил и. о. главного тренера Игорь Ледяхов.