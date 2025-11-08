Альба выше Карпина после первого круга! «Ростов» наконец снял проклятие

«Ростов» впервые за шесть лет победил «Сочи» и завершил первый круг выше московского «Динамо». Джонатан Альба обошёл своего босса в сборной России Валерия Карпина на одно очко!

В этом матче две одинаковые тактические схемы наложились друг на друга. «Сочи» отзеркалил ростовские 3-4-2-1 своими 3-4-2-1. Разве что нападающие были у команд стилистически совсем разными. Игорь Осинькин продолжает использовать в этой роли «технаря» Игнатова, а вот Альба – габаритного Голенкова. Сейчас испанский тренер предпочитает его лучшему бомбардиру команды в чемпионате Сулейманову. И Голенков со стартового свистка судьи Зиякова находился в центре внимания, именно он нанёс первый удар уже на второй минуте.

Если начало матча получилось более-менее равным, то потом преимущество «Ростова» становилось всё более и более заметным. Команда Альбы посадила хозяев на их половину поля, владела мячом 60% времени и хорошо возвращала его себе. Настоящий голевой момент ростовчане создали на исходе четверти часа, когда Щетинин классным проникающим пасом вывел Голенкова один на один с Дёгтевым. Но голкипер молодёжной сборной России, вернувшийся в основу впервые с 5-го тура РПЛ, своевременно сократил дистанцию и совершил сейв.

Затем игроки группы атаки «Ростова» вместе с защитниками «Сочи» продолжали трепать нервы Дёгтеву. С каждой минутой первого тайма команда Альбы подходила всё ближе и ближе к голу. И забила его на 40-й минуте! После кросса слева Голенков превзошёл в воздухе Солдатенкова, а Мохеби выиграл позицию у Абердена и стал автором голевой передачи на Щетинина. Кирилл поддержал атаку вторым темпом – положил свой первый мяч в нынешнем сезоне РПЛ. У «Сочи» же к перерыву не было ни ударов, ни даже касаний в чужой штрафной. О чём говорить, если чаще всех по статистике с мячом у хозяев встречался Дёгтев? План Осинькина совсем не сработал.

В дебюте второго тайма «Сочи» провёл редкую атаку, которую Магаль, судя по всему, завершал подачей. Однако мяч полетел в створ ворот – прямо в руки голкиперу Ятимову. Так сочинцам засчитали первый удар. Этот эпизод выглядел как ирония над всем, что делает команда Осинькина во встрече на «Фиште». Впрочем, после перерыва хозяева подняли линии, стали агрессивнее вступать в отбор и действительно лучше напрягать оборону «Ростова». Например, Камано испортил отличный выход «три в три» крайне неудачной передачей в штрафной.

Тем не менее продолжения от «Сочи» не последовало. Несмотря на то что команда Осинькина уже больше была на мяче, хозяева не создавали голевых моментов. «Ростов» качественно защищался, умело сушил игру. Дончан вполне устраивала минимальная победа, поэтому и они активно не атаковали. На поле царили борьба и брак – ничего интересного не происходило. Из игры мало-помалу ушло содержание. Альба на концовку освежил линию нападения, выпустив Сулейманова с молодым Шамониным вместо Голенкова и Мохеби. Да и на стандартах у своих ворот крупные форварды всегда помогут.

Когда терять стало нечего, Осинькин отказался от одного из защитников – заменил Солдатенкова на нападающего Фёдорова. В компенсированное время Захар мог спасти сочинцев от заслуженного поражения, но, открывшись перед воротами, не дотянулся до мяча после кросса Барта. Это был лучший шанс для аутсайдера РПЛ в концовке. Хозяева завершили матч с одним-единственным случайным ударом и ни разу не пробили в створ за 90+ минут. Команда Осинькина наиграла всего на 0,02 xG. Сегодняшний «Сочи» не похож на коллектив РПЛ.