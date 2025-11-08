«Это просто какое-то сумасшествие». В Первой лиге — скандалище из-за судей. Видео

Матч 18-го тура Лиги Pari между «Родиной» и «Нефтехимиком» (1:1) получился ярким и бескомпромиссным, но из-за судейских ошибок футбол ушёл на второй план. В первом тайме команды обменялись опасными моментами – Артём Максименко попал в штангу, а Андрей Никитин не реализовал 100-процентный шанс (Сергей Волков добавил в личную золотую коллекцию невероятный сейв). Перед перерывом Максименко всё-таки вывел «Родину» вперёд.

Кирилл Новиков с помощью замен освежил игру «Нефтехимика» – на 54-й минуте Рашид Магомедов дальним ударом сравнял счёт. «Родина», которая перед 18-м туром шла в первой четвёрке, закономерно увеличила давление на чужую штрафную. И тут началось самое интересное.

«Родина» собрала целую пачку спорных эпизодов. Сначала Йорди Рейна упал в штрафной «Нефтехимика» – его толкал в спину Антон Бобёр. Затем в борьбе с Маратом Ситдиковым на газон рухнул Максименко. Наконец, всё тот же Рейна попал под опасную игру в исполнении Данилы Сухомлинова. Однако эти моменты действительно можно трактовать в любую сторону. Все они меркнут по сравнению с произошедшим на 90+3-й минуте.

В концовке встречи «Родина» разогнала быструю атаку по правому флангу. Рейна убрал защитника и от лицевой навесил в центр штрафной, где передачу замкнул Максименко. Главный арбитр матча Андрей Прокопов отменил гол, увидев поднятый флажок помощника. Однако повтор показал, что «Родина» забила мяч по правилам:

Главный тренер «Родины» Хуан Диас жёстко высказался о судействе на пресс-конференции:

Хуан Диас главный тренер «Родины» «Из-за того, что произошло в концовке, футбол отходит на второй план. Это просто какое-то сумасшествие. Как можно было не увидеть гол? Если хотите спрашивать про футбол — тут не о чем говорить. Я приехал сюда из Испании заниматься футболом. А когда происходят такие вещи — очень сложно говорить о футболе. Моя команда полностью по правилам забивает гол. Игроки в раздевалке сейчас недовольны, они раздавлены. Они играли вот с такими распухшими голеностопами. С микротравмами. Футболисты отдали все силы, бились на поле, забили чистый мяч. Очень сложно что-то говорить в этой ситуации».



«Родина» уже сделала официальное заявление – команда обратится в ЭСК РФС. «Наш клуб будет ждать разъяснений по ряду неназначенных пенальти и отменённому голу в концовке встречи», – говорится в посте, который появился в соцсетях.

Кто такой Андрей Прокопов?

Главному арбитру встречи «Родина» – «Нефтехимик» Андрею Прокопову 30 лет, это его первый сезон на уровне Первой лиги. До этого судья из Ярославля работал на матчах Второй лиги, а также на играх МФЛ и ЮФЛ.

Арбитр Андрей Прокопов Фото: Никита Попов, РФС

Прокопову помогали Евгений Синянский (тоже из Ярославля) и Вячеслав Охрименко из Майкопа. Именно Охрименко и «зажёг» флажок в моменте с отменённым голом Максименко.

Также отметим флеш-интервью капитана «Родины» Артёма Мещанинова сразу после финального свистка:

Артём Мещанинов капитан «Родины» «У нас всё получилось. Надо просто посмотреть последние минуты, когда мы забили мяч, и сделать выводы. Из раза в раз повторяется это. Почему гол не засчитан? Просто пусть ответят. Я в шоке. В шоке от того, что не засчитывают мячи. Я думаю, что на этом хватит».



«Родина» осталась в зоне стыковых встреч – «КАМАЗ» уступил ульяновской «Волге» (2:3) и не смог догнать команду Диаса. Идущий на шестом месте «Ротор» слишком далеко – отстаёт на пять очков. «Нефтехимик» занимает 11-ю строчку.