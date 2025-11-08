Ещё никто не забивал в этом сезоне «Арсеналу» дважды. А тем более — так

Это случилось – «Арсенал» пропустил. Восемь матчей подряд команда Микеля Артеты выиграла с сухим счётом. Внезапно серию прервал «Сандерленд», который только недавно и с большим трудом вышел из Чемпионшипа. Мы отдельно писали, чем так впечатляет эта команда.

Интересно, что счёт открыл воспитанник «Арсенала» Дэниел Баллард, который не отказал себе в праздновании гола. Он сначала помешал Деклану Райсу дотянуться до заброса мяча, а затем первым успел к скидке партнёра и с близкой дистанции не оставил шансов Давиду Райе.

Тут стоит отметить, что Баллард мог и не оказаться на поле к 36-й минуте. В самом начале встречи он попал локтем в лицо Микелю Мерино. Это было весьма похоже на фол на карточку, но защитник не получил даже жёлтую. Вообще, в этом матче многим игрокам прилетело по лицу в первом тайме. Ещё Энцо Ле Фе и Юрииен Тимбер столкнулись головами. Судье даже пришлось добавить девять минут к первому тайму из-за выходов медиков на поле.

«Сандерленд» — «Арсенал» Фото: Arsenal FC via Getty Images

Если честно, до перерыва футбол получился угрюмым. В какой-то момент режиссёр трансляции показывал уныло сидящего болбоя. А вот второй тайм оказался бодрее. И в первую очередь благодаря «Арсеналу», который стал действовать смелее. Сначала несколько подходов к воротам ничем хорошим не закончились, однако затем гости сравняли счёт. На 54-й минуте Райс запрессинговал соперника, сразу же отдал мяч Мерино, а тот выдал ассист Букайо Саке. У английского вингера получился идеальный по точности удар – мяч зашёл ровно в ближний угол – 1:1.

Забивать мог и Мартин Субименди, который через две минуты едва не попал в тот же угол. А вскоре испанец ещё ударил с лёта в перекладину. Если в первом тайме ещё можно спорить, кто выглядел лучше, то во втором – явно «Арсенал». Гости столько давили, что их второй гол назревал и остался за Леандро Троссардом. Это была уже третья волна атаки. Бельгиец убрал мяч под правую ногу и засадил под перекладину. Было весьма похоже на победный гол.

Леандро Троссард Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Человек, которого надо отметить отдельно – Райя. Вратарь «Арсенала» в конце встречи сделал пару шикарных сейвов, однако на 90+4-й минуте уже даже он не смог выручить. Брайан Бробби в прыжке дотянулся до мяча раньше всех и перевёл его в ворота! «Арсенал» ещё не пропускал два мяча в этом сезоне, но тут не устоял. Габриэлу не хватило каких-то миллиметров, чтобы заблокировать удар.

После этой ничьей отрыв «Арсенала» в таблице по набранным очкам увеличился до семи, однако по итогам тура может сократиться до четырёх. Правда, только в том случае, если в воскресенье «Сити» дома выиграет у «Ливерпуля».