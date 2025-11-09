Глушенков сам не понял, как забил! Но «Зенит» всё равно внезапно оступился в Самаре. Видео

Главной темой перед матчем Мир РПЛ «Крыльев» и «Зенита» стал «убитый» газон в Самаре после того, как его как следует потоптали участники форума «Россия — спортивная держава». Были большие сомнения, подтвердит ли комиссия пригодность поляны. Удивительно, но ответ получился положительным. Умелая присыпка травой – и проплешины оказались прикрыты. Игра состоялась в срок.

Мяч действительно дробил и двигался медленнее привычного. Тем не менее в сенсационной потере очков петербуржцам винить стоит точно не это.

Сергей Семак полностью повторил состав со встречи, где «Зенит» переиграл «Локомотив». Даже на плохом самарском поле, где умение потолкаться выходит на первый план, Соболев и Гонду остались греть лавку, пока в центре нападения носился Энрике. Магомед Адиев же оставил в запасе Сутормина и Рахмановича: в основу вернулись Марин и ранее дисквалифицированный Ахметов.

Как раз Энрике мог открывать счёт на первых минутах, когда остался совсем один на дальней штанге при подаче Глушенкова углового, пока Жерсон блокировал Бабкина. Но с лёта в касание послал мяч выше цели. Неплохой шанс бы и у Жерсона после удачного прессинга Лепского от Глушенкова и техничной скидки пяткой от Педро — Песьяков прыгнул в угол и потащил. Владение «Зенита» доходило аж до 83%. Свободных зон у гостей практически не находилось.

К 18-й минуте было трудно представить, на что рассчитывают впереди «Крылья». Однако потом они встрепенулись. Например, заработали два кряду угловых. Олейников и сам дважды бил с близкого расстояния, причём одну попытку заблокировал свой же Лепский, и выводил к воротам Марина — тот с острого угла не пробил Адамова. А Печенин обходил Мантуана и опасно простреливал.

К концу первого тайма именно самарцы были лучше по ожидаемым голам: 0,61 xG на 0,34 xG. Да и территориальное преимущество у «Зенита» постепенно пропадало. Так что фаворитам ещё повезло, что встреча проходила безголевой. Самый яркий момент у петербуржцев за её первую половину — как Педро завязывал шнурки Жерсону. Дедовщина по-бразильски.

В перерыве Семак заменил Алипа на Горшкова: то ли из-за повреждения, то ли потому, что Марин хорошо измотал казахстанца. А «Крылья» всё равно забили! На 50-й минуте Ахметов исполнил стандарт с правого фланга. Мяч заметался по штрафной. Сначала его пытался переправить в ворота Евгеньев — не получилось. А вот у Костанцы — пожалуйста!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Впрочем, радость самарцев продлилась недолго. «Зенит» моментально ответил, и тоже со стандарта. Глушенков подавал совсем издалека, и мяч, никого не задев, неожиданно залетел в дальний угол.

Максим сперва даже не понял, что же случилось. Он вопросительно воскликнул: «Я?» А потом скривил удивлённую мину. Это его 20-й гол за петербуржцев. И такой необычный.

Казалось, ну теперь-то «Зенит» понесётся додавливать. Вместо этого едва вновь не забили самарцы. Марин навешивал в район дальней штанги, и мяч угодил в перекладину. Травмы получили Нино, Ахметов и Олейников — их подменили Эракович и Игнатенко с Суторминым.

Также Соболев вышел спасать вместо Жерсона и тут же замкнул головой закидушку Энрике. Песьяков справился. В это сложно поверить, но у Александра уже 50-й матч за «Зенит». Отметить юбилей голом не удалось. Да и партнёры больше не забивали. В том числе джокер Ерохин. Даже при восьми добавленных минутах. Сергей Семак менял флангами Горшкова и Мантуана — лучше не стало. Ещё и Педро из-за четвёртой карточки пропустит следующий тур.

Вытерпев стартовый натиск, «Крылья» смотрелись не хуже и как минимум ничью заслужили. О высоком желании самарев проявить себя говорит хотя бы колоссальная разница 27:8 по фолам. Или паритет 9:9 по ударам. Одни вышли биться. Другие, имея множество технарей, не справились с обороной, больше которой пропустила только сочинская. Газон плохого качества может служить оправданием лишь отчасти. Разговоры об увольнении Магомеда Адиева теперь должны поутихнуть.