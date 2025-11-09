Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Статьи

Крылья Советов — Зенит — 1:1, видео, обзор матча 15-го тура РПЛ, голы: Костанца, Глушенков, статистика, 9 ноября 2025

Глушенков сам не понял, как забил! Но «Зенит» всё равно внезапно оступился в Самаре. Видео
Георгий Илющенко
Отчёт «Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1
Аудио-версия:
«Крылья» заслужили эту ничью.

Главной темой перед матчем Мир РПЛ «Крыльев» и «Зенита» стал «убитый» газон в Самаре после того, как его как следует потоптали участники форума «Россия — спортивная держава». Были большие сомнения, подтвердит ли комиссия пригодность поляны. Удивительно, но ответ получился положительным. Умелая присыпка травой – и проплешины оказались прикрыты. Игра состоялась в срок.

Мяч действительно дробил и двигался медленнее привычного. Тем не менее в сенсационной потере очков петербуржцам винить стоит точно не это.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50'     1:1 Глушенков – 56'    

Сергей Семак полностью повторил состав со встречи, где «Зенит» переиграл «Локомотив». Даже на плохом самарском поле, где умение потолкаться выходит на первый план, Соболев и Гонду остались греть лавку, пока в центре нападения носился Энрике. Магомед Адиев же оставил в запасе Сутормина и Рахмановича: в основу вернулись Марин и ранее дисквалифицированный Ахметов.

Как раз Энрике мог открывать счёт на первых минутах, когда остался совсем один на дальней штанге при подаче Глушенкова углового, пока Жерсон блокировал Бабкина. Но с лёта в касание послал мяч выше цели. Неплохой шанс бы и у Жерсона после удачного прессинга Лепского от Глушенкова и техничной скидки пяткой от Педро — Песьяков прыгнул в угол и потащил. Владение «Зенита» доходило аж до 83%. Свободных зон у гостей практически не находилось.

К 18-й минуте было трудно представить, на что рассчитывают впереди «Крылья». Однако потом они встрепенулись. Например, заработали два кряду угловых. Олейников и сам дважды бил с близкого расстояния, причём одну попытку заблокировал свой же Лепский, и выводил к воротам Марина — тот с острого угла не пробил Адамова. А Печенин обходил Мантуана и опасно простреливал.

Иван Олейников Подробнее

К концу первого тайма именно самарцы были лучше по ожидаемым голам: 0,61 xG на 0,34 xG. Да и территориальное преимущество у «Зенита» постепенно пропадало. Так что фаворитам ещё повезло, что встреча проходила безголевой. Самый яркий момент у петербуржцев за её первую половину — как Педро завязывал шнурки Жерсону. Дедовщина по-бразильски.

В перерыве Семак заменил Алипа на Горшкова: то ли из-за повреждения, то ли потому, что Марин хорошо измотал казахстанца. А «Крылья» всё равно забили! На 50-й минуте Ахметов исполнил стандарт с правого фланга. Мяч заметался по штрафной. Сначала его пытался переправить в ворота Евгеньев — не получилось. А вот у Костанцы — пожалуйста!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Впрочем, радость самарцев продлилась недолго. «Зенит» моментально ответил, и тоже со стандарта. Глушенков подавал совсем издалека, и мяч, никого не задев, неожиданно залетел в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Максим сперва даже не понял, что же случилось. Он вопросительно воскликнул: «Я?» А потом скривил удивлённую мину. Это его 20-й гол за петербуржцев. И такой необычный.

Максим Глушенков

Максим Глушенков

Фото: Кадр из трансляции

Казалось, ну теперь-то «Зенит» понесётся додавливать. Вместо этого едва вновь не забили самарцы. Марин навешивал в район дальней штанги, и мяч угодил в перекладину. Травмы получили Нино, Ахметов и Олейников — их подменили Эракович и Игнатенко с Суторминым.

Также Соболев вышел спасать вместо Жерсона и тут же замкнул головой закидушку Энрике. Песьяков справился. В это сложно поверить, но у Александра уже 50-й матч за «Зенит». Отметить юбилей голом не удалось. Да и партнёры больше не забивали. В том числе джокер Ерохин. Даже при восьми добавленных минутах. Сергей Семак менял флангами Горшкова и Мантуана — лучше не стало. Ещё и Педро из-за четвёртой карточки пропустит следующий тур.

Вытерпев стартовый натиск, «Крылья» смотрелись не хуже и как минимум ничью заслужили. О высоком желании самарев проявить себя говорит хотя бы колоссальная разница 27:8 по фолам. Или паритет 9:9 по ударам. Одни вышли биться. Другие, имея множество технарей, не справились с обороной, больше которой пропустила только сочинская. Газон плохого качества может служить оправданием лишь отчасти. Разговоры об увольнении Магомеда Адиева теперь должны поутихнуть.

«Зенит» остался в топ-3, самарцы — сравнялись с махачкалинским «Динамо». Таблица РПЛ:
