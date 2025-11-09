Рыбчинский почти дал сработать «правилу бывших», но мяч после его удара отлетел на линию ворот. А решило всё пенальти.

«Локо» смог и без Батракова с Воробьёвым! Хотя от гола его экс-игрока спасло чудо. Видео

«Локомотив» давно лишился из-за травмы Воробьёва, а перед финальным матчем первого круга с «Оренбургом» потерял ещё и Батракова из-за дисквалификации. Хорошо хоть, вернулся после ранней замены в кубковой игре со «Спартаком» Монтес. Пусть и с огромным синяком на левом глазу. Но и без двух лидеров москвичи справились.

Михаил Галактионов выбрал расстановку с двумя вингерами — Руденко и Бакаев по флангам обрамляли центрового Комличенко. Причём Зелимхан впервые в сезоне вышел слева. Впрочем, после 25-й минуты он поменялся с Александром местами. Ильдар Ахметзянов же никак не изменил победный состав встречи с «Сочи».

По первому тайму написать практически нечего. Состоялся лишь один по-настоящему опасный момент, когда Фассон грузил с левого фланга на Комличенко — Николай не попал в створ из убойной позиции. В другой ситуации он, уложив на замахе Чичинадзе, пробил слишком слабо. Ещё под перекладину перспективно заряжал головой Ду Кейрос. «Оренбург» при этом подал аж семь угловых против одного у соперника.

Вторая половина получилась гораздо живее. С самого начала, когда Баринов срубил Гузину в центре поля и потолкался с Квеквескири. Теперь капитан «Локо» пропустит важнейший матч с «Краснодаром» .

Рыбчинский без помех пальнул вблизи границы штрафной, и мяч от перекладины отлетел прямиком в линию ворот. Митрюшкин даже не реагировал. Как и Овсянников вскоре, когда рикошет от Чичинадзе помешал Баринову после скидки пяткой от Комличенко.

Попадание мяча в линию ворот после удара Рыбчинского Фото: Кадр из трансляции

Сарвели вообще мог отличиться первым же касанием вслед за аутом Руденко и скидкой Фассона. Однако Овсянников среагировал. А украшением трансляции стала попавшая в прямой эфир проникновенная речь Ахметзянова: «У них сейчас сил нет, надо мяч придержать!».

Развязка наступила после 60-й минуты. Мяч попал в руку Фассону, но за пределами штрафной. Пенальти нет, есть карточка для тренера «Оренбурга». А затем Чичинадзе придерживал выбегавшего на ворота Руденко. Сперва судья Цыганок показал Анри красную и указал на «точку». Оба наказания аннулировал просмотр VАR, потому что первым толкал соперника Александр.

Ситуацию для «Чемпионата» прокомментировал экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов: «У Сараева [помощника] первый матч в РПЛ — он правильно вмешался в сложной игровой ситуации и позвал Цыганка посмотреть эпизод. Оба игрока в борьбе за позицию применяли руки — и Руденко, и Чичинадзе. Руденко упал не от того, что его держат, а так как он тянулся к мячу. Когда двое соперников применяют руки в борьбе за мяч, то следует продолжить игру — такие рекомендации. Цыганок ошибся, Сараев исправил. И хорошо, что тут два равных по статусу арбитра — нет такого, что можно авторитетом подавить, как если бы на VAR сидел дебютант, а в поле работал Карасёв. Та что можно похвалить ещё и департамент за эти назначения. Решение Цыганка отменить красную и пенальти верное, пусть и принято после VAR».

Нарушение Руденко на Чичинадзе Фото: Кадр из трансляции

Не беда, тут же Количенко обошёл Чичинадзе и покатил на Баринова, которого снёс Муфи. Николай вспомнил, как реализовывал пенальти за «Ростов», и повторил. Овсянников угадал направление удара и дотянулся до мяча. Но всё равно не спас.

Комличенко ещё и второй положил, добив за Ньямси после подачи углового. Случилась ещё одна отмена — офсайд. Муфи тоже хотел пенальти — и как подкошенный рухнул на газон, хотя Руденко находился от него в паре метров. Видимо, Александр изучал технику бесконтактного боя. Жёлтой за столь картинную симуляцию не последовало.

Падение Муфи в чужой штрафной Фото: Кадр из трансляции

Ахметзянов выпустил спасать положение сразу четверых нападающих: Савельева, Игнатьева, Жезуса и Оганесяна. После чего удалился из-за споров. Не помогло: счёт больше не менялся. При этом Карпукас в контратаке катил на Мялковского, который не успел замкнуть в пустой угол. Ещё и Руденко продавил на втором этаже Чичинадзе, однако не попал в створ.

«Оренбург» не уступил по владению (50%), чаще подавал угловые (9:5) и практически не проиграл по ударам (13:8). Пропустил единственный гол с пенальти, ещё и не повезло с моментом Рыбчинского. Билась команда достойно, но «Локо» эту победу заслужил. И сравнялся с «Зенитом».