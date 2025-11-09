Станкович переиграл Черчесова! «Спартак» в Грозном внезапно вытащил Солари. Видео

«Спартак» победил переживающий спад «Ахмат» в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Красно-белые завершили первый круг в топ-6. А команда Станислава Черчесова продлила безвыигрышную серию до пяти встреч.

В стартовый состав «Спартака», пропустив пару туров РПЛ, вернулся Джику – на скамейку присел Литвинов. Ещё одно важное изменение по сравнению с предыдущим матчем с «Краснодаром» касалось линии атаки. Забивший чемпиону Гарсия получил место в основе, а Угальде остался в запасе. На первых минутах шёл неторопливый позиционный футбол без какой-либо остроты: «Спартак» владел территорией, а «Ахмат» защищался в среднем и даже низком блоке. Джику с Ву перепасовывались в центре поля, к ним опускался в глубину для розыгрыша Барко, но и это не улучшало продвижение мяча. Брак всё портил, причём обеим командам. У хозяев тоже не клеились контратаки – «Спартак» хорошо возвращал себе мяч.

Первый голевой момент по истечении трети тайма соорудили красно-белые. Причём подарил москвичам его кандидат в сборную России Ибишев, превращённый Черчесовым из защитника в опорника. Правда, спартаковцы и сами разыграли классную комбинацию по центру с участием Барко и Гарсии, но завершилась она тем, что Турпал-Али головой сбросил мяч на Маркиньоса – под выход один на один. В том эпизоде гости простили хозяев. Бразилец пробил в перекладину.

А на исходе получаса стойка спасла от пропущенного гола уже команду Деяна Станковича. «Ахмат» получил свой редкий шанс благодаря хитрому розыгрышу стандарта. Мяч после углового дошёл до располагавшегося вдали от ворот Исмаэла, и хавбек зарядил с приличной дистанции. Никто из спартаковцев этого не ждал – бразильца не накрыли. Максименко, несмотря на мощный прыжок, до мяча не дотягивался. Выручила его подружка-штанга.

В первом тайме, помимо этих моментов, соперники мало что создали. «Ахмат» наиграл по статистике всего на 0,08 по xG, а «Спартак» – на 0,31. Однако команда Черчесова продолжала делать подарки красно-белым, о которых тренер точно не просил. Незадолго до перерыва Ндонг, пытаясь отдать пас назад голкиперу, сбросил мяч на Гарсию. Ливай быстро разобрался в ситуации – отправил пасом Солари к воротам Шелии. Аргентинец забил ударом в нижний дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В перерыве Станкович довольно неожиданно поменял Гарсию на Угальде, учитывая, что тринидадец во многом создал гол «Спартака». «Ахмат» в дебюте второго тайма поддавил, Самородов пытался воспользоваться тем, что его оппонент Дмитриев всё же не профильный защитник. С другой стороны, у красно-белых появлялось свободное пространство. И тот же Дмитриев организовал второй гол москвичей за счёт классической спартаковской «стеночки». Разыграв её с Маркиньосом и уйдя от Сидорова, молодой универсал вырезал отличный кросс на Солари. Аргентинец выиграл воздух у Богосаваца и оформил дубль.

Но команды Черчесова так просто не сдаются. Тем более в битве со «Спартаком»! «Ахмат» продолжал удивлять красно-белых своими стандартами. Через восемь минут после пропущенного гола хозяева отыграли один мяч благодаря угловому. Мелкадзе набежал из глубины на подачу углового и ударом головой послал мяч в сетку. Странно, что никто не контролировал движение форварда. Не напрасно «Ахмат» добивался отмены дисквалификации Георгия за удаление в прошлом туре. Воспитанник «Спартака» забил всего лишь третий гол в сезоне РПЛ.

Игра и в первой половине не была скучной, несмотря на минимум остроты, а при счёте 1:1 по-настоящему раскрылась. Стало больше переходных фаз, атак на скорости. Черчесов перебросил направо Садулаева, чтобы ещё сильнее напрягать Дмитриева. Тем не менее Игорь в целом справлялся – его фланг не стал слабым звеном. Потом на ситуацию, пусть и с задержкой, отреагировал Станкович, бросив в бой Рябчука. Дмитриев снова оказался хавбеком. «Спартак» очень уверенно отоборонялся – красно-белые не дали ничего сделать «Ахмату» в концовке.