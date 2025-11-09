Мадридцы не могут обыграть «Райо Вальекано» в гостях уже 3,5 года.

Провальная неделя для «Реала»! На этот раз оступились в чемпионате

Мадридский «Реал» ожидал тяжёлый гостевой матч с «Райо Вальекано». Команда Хаби Алонсо не обыгрывала соперника на чужом поле с февраля 2022 года. Но сейчас «Реалу» победа была стратегически важна, чтобы не дать «Барселоне» шанса подобраться в таблице. Поэтому на стадион «Вальекас» лидер Примеры приехал за тремя очками.

С первых минут «Райо Вальекано» показал, что не обойдётся с гостями ласково. Ещё до начала встречи на стадионе случились проблемы с электричеством. Однако уже во время игры энергии у «Райо» было предостаточно. Хотя первый момент создали именно гости: Арда Гюлер приложился, однако голкипер Аугусто Баталья справился с угрозой.

«Райо» в целом не позволял «Реалу» создавать много моментов. Хозяева втянули статусных гостей в цепкую, вязкую игру и «садились» на ноги быстрым Винисиусу и Килиану Мбаппе. «Райо» часто перекатывал мяч долгое время, но это, скорее, был инструмент обороны. Пока владение за вами, угрозы воротам нет. А на 21-й минуте Андрей Рациу вовсе был близок к голу: защитник «Райо Вальекано» ворвался в чужую штрафную и пробил с острого угла — Тибо Куртуа потащил.

«Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид Фото: Angel Martinez/Getty Images

Следом мадридцы выдали дуплет из своих моментов. Сначала Винисиус завершил комбинацию «Реала», но его удар отразил Баталья. А затем оставшийся в чужой штрафной Рауль Асенсио откликнулся на навес и крайне опасно пробил головой. Чуть мимо створа! Это был лучший момент «Реала» за 45 минут.

Важным трендом первого тайма стали жёлтые карточки. Судья Хуан Мартинес Мунуэра не стеснялся награждать игроков предупреждениями. За 45 минут он показал жёлтую пять раз, при этом перевес оказался в сторону «Реала» (3:2). А у «Райо Вальекано» случилась неприятность в середине тайма. Педро Диас получил травму колена и не смог продолжить игру.

Классный индикатор течения первого тайма — статистика возвращений мяча у «Реала». Лидером по показателю стал… Винисиус Жуниор (6). У мадридцев мало что получалось в атаке, но хотя бы в прессинге и обороне вингеры не выпадали. Впрочем, вряд ли это радовало Алонсо. Винисиус, Мбаппе, Браим Диас, Гюлер и Беллингем почти не получали свободы и, следовательно, шансов забить.

После перерыва ход встречи глобально не изменился. «Реал» не радовал изобилием моментов и не всегда стремился прессинговать соперника. «Райо Вальекано» же действовал смело против гранда. На старте тайма отличный момент упустил Хорхе де Фрутос: он опередил защитника гостей и протолкнул мяч в сторону ворот — рядом со створом.

«Реал» частенько прибегал к дальним ударам. Когда игра не идёт, а соперник здорово обороняется, всегда есть шанс забить «шальной» мяч. Например, на 61-й минуте Мбаппе неплохо закрутил от левого края штрафной, однако в створ не попал. А чуть позже Федерико Вальверде нанёс классный удар вторым темпом — Баталья спас хозяев.

Концовка приближалась, но голы так и не приходили. Хаби Алонсо даже сменил хорошо разрушавшего атаки соперника Эдуарду Камавинга на вингера Родриго. Тренер «Реала» сделал ставку на свежесть и индивидуальные действия. Мадридцы прижали соперника, однако «Райо Вальекано» надёжно оборонялся. А футболисты тянули время при удобном случае. Конечно, ничейный результат с лидером их устраивал.

«Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид Фото: Angel Martinez/Getty Images

У «Реала» выдалась плохая неделя. Сначала мадридцы уступили «Ливерпулю» (0:1) в Лиге чемпионов, а теперь сыграли вничью в чемпионате Испании. Интересно, что это первый ничейный результат команды в нынешнем сезоне. «Барселона» же в случае победы над «Сельтой» сократит отставание от «Реала» до трёх очков.