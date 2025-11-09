Скидки
Балтика — Краснодар — 1:1, обзор матча РПЛ, видео, голы: Сперцян, Хиль, статистика, 9 ноября 2025 года, чемпионат России, таблица

«Краснодар» потерял полкоманды и чудом отбился! Как же страшно «Балтика» давила чемпиона
Анатолий Романов
Отчёт «Балтика» — «Краснодар» — 1:1
Аудио-версия:
Обе забили в первые пять минут матча!

«Балтика» прервала четырёхматчевую победную серию «Краснодара» в Мир Российской Премьер-Лиге. Команда Андрея Талалаева сыграла дома вничью с чемпионом и завершила первый круг в топ-5. А краснодарцы догнали ЦСКА – у дуэта лидеров по 33 очка.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 3'     1:1 Хиль – 5'    

У Мурада Мусаева ещё ни разу в нынешнем сезоне РПЛ не было таких проблем с составом, как в Калининграде. Матч с «Балтикой» из-за дисквалификаций пропускали сразу четверо – лидер обороны Диего Коста, ключевой опорник Дуглас Аугусто и лучший бомбардир Кордоба, а также универсал Кривцов, который мог подменить колумбийца на позиции нападающего. В центре защиты появился Пальцев, в средней линии – Ленини, а в группе атаки – Перрен, но оставалось загадкой, кто сыграет у чемпиона впереди.

Оказалось, что лучший ассистент прошлого чемпионата Франции и получил роль «ложной девятки». Уже на третьей минуте Перрен поучаствовал в быстром голе «Краснодара». Гаэтан вытащил на фланг центрального защитника Филина, который не сумел заблокировать кросс летнего новичка «быков». А в штрафной Сперцян выиграл позицию у Сауся и ударом головой при помощи рикошета отправил мяч в сетку. Без шансов для дебютанта сборной России Бориско.

Эдуард Сперцян Подробнее

Но какое же сумасшедшее начало получилось у встречи в Калининграде! Спустя пару минут «Балтика», как и «Краснодар», забила первым же ударом по воротам. Успех команде Талалаева принёс фирменный аут от Бевеева с левого фланга. Защитник сборной России далеко выбросил мяч, молодой Беликов превзошёл в воздухе Тормену и сделал скидку во вратарскую. Туда уже влетал Хиль. Форвард забил свой восьмой мяч в РПЛ, протолкнув его в сетку.

Брайан Хиль Уртадо Подробнее

После двух голов игра чуть-чуть успокоилась, но не «заснула». «Балтика» постоянно угрожала «Краснодару» в переходных фазах, даже в отсутствие травмированного Максима Петрова. А в середине первого тайма «быки» потеряли ещё одного игрока – своего Петрова, Сергея. Защитник упал на ровном месте, благодаря чему хозяева убежали в контратаку «три в два», которую испортил Хиль. Петров получил серьёзное повреждение, его унесли на носилках, а на замену вышел Гонсалес.

«Балтика» – лучшая команда первых таймов в нынешнем сезоне РПЛ. В матче с чемпионом калининградцы тоже вполне могли выигрывать к перерыву. Хозяева превзошли гостей, как по встречам с мячом в чужой штрафной (16:9), так и по ударам (5:4). Однако и у «Краснодара» были шансы забрать эти 45 минут. Сперцян продолжал находить голевые моменты. На исходе получаса капитан «быков» пробил из опасной позиции рядом со штангой.

«Балтика» раскрывает очередного вратаря для сборной России:
«Лучший игрок чемпионата». Благодаря ему «Балтика» пропускает меньше всех в РПЛ
«Лучший игрок чемпионата». Благодаря ему «Балтика» пропускает меньше всех в РПЛ

«Балтике» при всём её классном командном движении всё-таки недоставало того, кто решит эпизод за счёт индивидуального мастерства. Талалаев двигал фигуры, добавлял свежие ноги в группу атаки. В частности, в перерыве поднял со скамейки Манелова. И именно воспитанник «Краснодара» создал первый голевой момент калининградцев через 10 минут после старта второго тайма. Всё опять началось с аута Бевеева, потом Манелов выцарапал мяч у Перрена и покатил под дальний удар Филину – защитник зарядил в перекладину!

Вообще, стандарты «Балтики» стали настоящим кошмаром для чемпиона. Каждый заброс в штрафную приводил к максимальному напряжению у ворот Агкацева. Вскоре и Беликов, здорово раскрывающийся у Талалаева, залепил в штангу. Тренеру хозяев впору было задаться вопросом на тему того, что такое не везёт и как с этим бороться. Заготовленные стандарты сыграли, контрпрессинг работал, атаки на скорости – были. Тем не менее в статистике команды оставался один-единственный удар в створ. А если не попадать в цель, то и голов не будет.

У «Краснодара» же просто выпала атака. Поэтому, очевидно, Мусаев заменил Перрена, Виктора Са и даже Сперцяна – на классического центрфорварда Мукаилова, Густаво и Козлова, который сделал себе имя в РПЛ как раз в «Балтике». Тем не менее хозяева продолжали давить со страшной силой. Ещё один Петров (тот, который Илья) тоже был близок к голу после аута Бевеева – «быков» спас крутой сейв Агкацева. В концовке команда Талалаева загубила последний шанс, не забив со штрафного, назначенного у полукруга. Итоговая статистика ударов – 14:7, но чемпион увёз в Краснодар ничью.

Таблица РПЛ. «Балтика» на три очка впереди «Спартака»
