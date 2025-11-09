«Краснодар» потерял полкоманды и чудом отбился! Как же страшно «Балтика» давила чемпиона

«Балтика» прервала четырёхматчевую победную серию «Краснодара» в Мир Российской Премьер-Лиге. Команда Андрея Талалаева сыграла дома вничью с чемпионом и завершила первый круг в топ-5. А краснодарцы догнали ЦСКА – у дуэта лидеров по 33 очка.

У Мурада Мусаева ещё ни разу в нынешнем сезоне РПЛ не было таких проблем с составом, как в Калининграде. Матч с «Балтикой» из-за дисквалификаций пропускали сразу четверо – лидер обороны Диего Коста, ключевой опорник Дуглас Аугусто и лучший бомбардир Кордоба, а также универсал Кривцов, который мог подменить колумбийца на позиции нападающего. В центре защиты появился Пальцев, в средней линии – Ленини, а в группе атаки – Перрен, но оставалось загадкой, кто сыграет у чемпиона впереди.

Оказалось, что лучший ассистент прошлого чемпионата Франции и получил роль «ложной девятки». Уже на третьей минуте Перрен поучаствовал в быстром голе «Краснодара». Гаэтан вытащил на фланг центрального защитника Филина, который не сумел заблокировать кросс летнего новичка «быков». А в штрафной Сперцян выиграл позицию у Сауся и ударом головой при помощи рикошета отправил мяч в сетку. Без шансов для дебютанта сборной России Бориско.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но какое же сумасшедшее начало получилось у встречи в Калининграде! Спустя пару минут «Балтика», как и «Краснодар», забила первым же ударом по воротам. Успех команде Талалаева принёс фирменный аут от Бевеева с левого фланга. Защитник сборной России далеко выбросил мяч, молодой Беликов превзошёл в воздухе Тормену и сделал скидку во вратарскую. Туда уже влетал Хиль. Форвард забил свой восьмой мяч в РПЛ, протолкнув его в сетку.

После двух голов игра чуть-чуть успокоилась, но не «заснула». «Балтика» постоянно угрожала «Краснодару» в переходных фазах, даже в отсутствие травмированного Максима Петрова. А в середине первого тайма «быки» потеряли ещё одного игрока – своего Петрова, Сергея. Защитник упал на ровном месте, благодаря чему хозяева убежали в контратаку «три в два», которую испортил Хиль. Петров получил серьёзное повреждение, его унесли на носилках, а на замену вышел Гонсалес.

«Балтика» – лучшая команда первых таймов в нынешнем сезоне РПЛ. В матче с чемпионом калининградцы тоже вполне могли выигрывать к перерыву. Хозяева превзошли гостей, как по встречам с мячом в чужой штрафной (16:9), так и по ударам (5:4). Однако и у «Краснодара» были шансы забрать эти 45 минут. Сперцян продолжал находить голевые моменты. На исходе получаса капитан «быков» пробил из опасной позиции рядом со штангой.

«Балтике» при всём её классном командном движении всё-таки недоставало того, кто решит эпизод за счёт индивидуального мастерства. Талалаев двигал фигуры, добавлял свежие ноги в группу атаки. В частности, в перерыве поднял со скамейки Манелова. И именно воспитанник «Краснодара» создал первый голевой момент калининградцев через 10 минут после старта второго тайма. Всё опять началось с аута Бевеева, потом Манелов выцарапал мяч у Перрена и покатил под дальний удар Филину – защитник зарядил в перекладину!

Вообще, стандарты «Балтики» стали настоящим кошмаром для чемпиона. Каждый заброс в штрафную приводил к максимальному напряжению у ворот Агкацева. Вскоре и Беликов, здорово раскрывающийся у Талалаева, залепил в штангу. Тренеру хозяев впору было задаться вопросом на тему того, что такое не везёт и как с этим бороться. Заготовленные стандарты сыграли, контрпрессинг работал, атаки на скорости – были. Тем не менее в статистике команды оставался один-единственный удар в створ. А если не попадать в цель, то и голов не будет.

У «Краснодара» же просто выпала атака. Поэтому, очевидно, Мусаев заменил Перрена, Виктора Са и даже Сперцяна – на классического центрфорварда Мукаилова, Густаво и Козлова, который сделал себе имя в РПЛ как раз в «Балтике». Тем не менее хозяева продолжали давить со страшной силой. Ещё один Петров (тот, который Илья) тоже был близок к голу после аута Бевеева – «быков» спас крутой сейв Агкацева. В концовке команда Талалаева загубила последний шанс, не забив со штрафного, назначенного у полукруга. Итоговая статистика ударов – 14:7, но чемпион увёз в Краснодар ничью.