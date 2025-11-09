«Сити» просто уничтожил «Ливерпуль». Хотя об отмене гола ван Дейка будут спорить ещё долго

«Сити» и «Ливерпуль» — новая классика АПЛ. Эти две команды забрали последние восемь чемпионских титулов. Правда, теперь оба клуба гонятся за «Арсеналом», а не друг за другом. Впрочем, ничья лондонцев в этом туре только подогревала интерес к встрече на «Этихаде».

«Ливерпуль» выпустил ровно ту же основу, которая выходила в матче с «Реалом». У «Сити» по сравнению с игрой в Лиге чемпионов случилось три замены — появились Диаш, Силва и Шерки. Однако уже в который раз главным действующим лицом оставался Холанд. Норвежец умудрился не реализовать пенальти, но затем отличиться головой в более сложной ситуации. Причём в обоих случаях большие вопросы остались к Конате. Формально сфолил в своей штрафной Мамардашвили, однако перед этим глупо обрезался именно Конате. А во втором случае этот же защитник «Ливерпуля» упустил Холанда.

До перерыва случились два эпизода, которые могут показаться спорными. Вряд ли все болельщики «Ливерпуля» согласятся с пенальти, но там точно было небольшое касание ноги Доку. Было весьма похоже на фол, так что решение арбитра понять можно. А вот с отменённым голом «Ливерпуля» сложнее. Робертсон находился в офсайде — вопрос только в том, был ли тот пассивным или активным. Защитник не делал движений к мячу, а наоборот, уворачивался. К тому же Робертсон ни в какой момент не перекрывал обзор вратарю.

Отменённый гол «Ливерпуля» Фото: Кадр из трансляции

Гол ван Дейка отменили, а через мгновение от него же мяч отлетел в ворота «Ливерпуля» после удара Нико Гонсалеса. Опорник только теперь становится действительно основным — в первую очередь за счёт черновой работы, однако на этот раз ещё и отличился. В целом у «Сити» в первом тайме отлично ходил мяч, и хозяева практически ничего не дали сделать сопернику.

Второй тайм «Ливерпуль» начал резво. В какой-то момент даже поддавил, но забить всё не получалось. А вот «Сити» фактически закрыл игру голом Доку, который раз за разом накручивал соперников. Больше всего доставалось Брэдли, который действовал на его фланге. Бельгийца приходилось держать вдвоём, но это далеко не всегда останавливало вингера. Кстати, по Доку, когда он забивал, играл Конате.

Жереми Доку Фото: Michael Regan/Getty Images

В целом после перерыва «Ливерпуль» смотрелся уже не хуже и свои моменты имел (Салах не реализовал выход один на один и четыре раза залез в офсайд), однако отыграть три мяча уже было нереально. Даже один не получилось. Тем более когда команда Гвардиолы отдала сопернику владение и никуда не торопилась. Вышла достаточно уверенная победа «Сити» и по счёту, и по игре. Отрыв «Арсенала» по итогам тура сократился до четырёх очков.