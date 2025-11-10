Сборная 15-го тура РПЛ. Покорители карпинского «Динамо», герои «Спартака» и «Локо»

15-й тур МИР Российской Премьер-Лиги – пролетел! Уложившись всего в два игровых дня. Как обычно, подводим итоги тура, составляя символическую сборную. В команду звезд уикенда попали представители восьми клубов – «Акрона», «Локомотива», «Спартака», «Балтики», «Краснодара», «Крыльев Советов», «Ростова» и ЦСКА. Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 3-5-2. Главный тренер – из Самарской области.

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»)

В этом туре не было вратаря, который выдал бы феноменальный матч, спасая свою команду все 90 минут. Похвалим голкипера «Краснодара» и сборной России – пара сейвов Агкацева помогла чемпиону унести ноги из Калининграда, где «Балтика» мощно давила «быков» и нанесла по их воротам 14 ударов. Вдобавок отметим Станислава за умение притягивать удачу: в двух эпизодах штанга и перекладина становились его третьей рукой.

Защитник: Игорь Дивеев (ЦСКА)

Игорь Дивеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА одержал сухую победу в Каспийске, а центральные защитники армейцев справились с тем давлением, которое традиционно оказывает махачалинское «Динамо» большим количеством забросов на форвардов. Дивеев нейтрализовал и экс лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова, и заменившего его Миро. По данным Sofascore, Игорь выиграл 8 из 12 единоборств, совершил 27 успешных оборонительных действий (включая четыре отбора) и сделал семь точных длинных передач.

Защитник: Хетаг Хосонов («Акрон»)

«Акрон» справился с атакой московского «Динамо» во многом благодаря грамотным перестроениям Хосонова. Опорный полузащитник в позиционной обороне (где и провели бо́льшую часть матча тольяттинцы) опускался пятым в линию защиты, поэтому и мы его в нашей схеме условно сдвинули назад. Хетаг вышел победителем в 100% единоборств, совершил 11 успешных оборонительных действий, сделал пять точных длинных передач, а вишенкой на торте стал его голевой пас на Дмитрия Пестрякова.

Защитник: Родригу Эшковал («Акрон»)

Ещё один игрок защитной линии «Акрона», заслуживший высший балл за битву с московским «Динамо», – португалец Эшковал. Он вернулся в основу благодаря дисквалификации Йонуца Неделчяру и идеально воспользовался шансом напомнить о своих сильных качествах. Родригу совершил 23 успешных оборонительных действия (в том числе три отбора) и преуспел в единоборствах – выиграл 8 из 11 за матч.

Полузащитник: Николай Рассказов («Крылья Советов»)

Николай Рассказов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На позицию правого латераля выберем игрока «Крыльев Советов», который помог своей команде отобрать очки у «Зенита». Рассказов провёл хороший матч на плохом поле, успешно выдержав дуэль с разыгравшимся молодым талантом сине-бело-голубых Педро. Николай выиграл две трети единоборств, совершил пять успешных оборонительных действий, отдал 83% точных передач и украсил свою статистику парой обводок.

Полузащитник: Иван Беликов («Балтика»)

Привыкаем к новому имени в РПЛ – 21-летний уроженец Луганска раскрывается в «Балтике» у Андрея Талалаева. Беликов выдал очень сильный матч с «Краснодаром» и внёс большой вклад в то, что калининградцы превзошли чемпиона в центре поля. Иван выиграл 14 из 19 единоборств (лучший показатель в составах обеих команд), совершил 13 успешных оборонительных действий (включая четыре перехвата и семь отборов) и стал автором голевого паса на Брайана Хиля.

Полузащитник: Дмитрий Баринов («Локомотив»)

«Локомотив» порадовал своих болельщиков сухой победой после поражений в матче с «Зенитом» и в кубковом дерби. Завершить первый круг на позитиве железнодорожникам помог их капитан Баринов, заработавший решающий пенальти во встрече с «Оренбургом». В активе Дмитрия семь выигранных единоборств из 10, а также восемь успешных оборонительных действий, да и сам он был близок к тому, чтобы забить.

Полузащитник: Кирилл Щетинин («Ростов»)

Кирилл Щетинин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ростов» удачно съездил в Сочи, где добыл три очка благодаря голу Щетинина. Между прочим, полузащитник забил свой первый мяч в нынешнем сезоне РПЛ, но не только по этой причине заслужил высокую оценку за матч на «Фиште». Кирилл выиграл 100% единоборств, совершил четыре успешных оборонительных действия и по делу получил приз лучшему игроку встречи.

Полузащитник: Игорь Дмитриев («Спартак»)

«Спартак» увёз три очка из Грозного, а Дмитриев доказал, что его переквалификация из полузащитника в защитника – хорошее решение сербского тренера команды. Игорь начинал матч сзади, а завершал в средней линии, эффективно действовал против дриблёров «Ахмата» и поучаствовал в победном мяче красно-белых, вырезав голевую передачу на Пабло Солари. Он выиграл около 60% единоборств, совершил девять успешных оборонительных действий, а ещё сделал четыре точных длинных паса.

Нападающий: Пабло Солари («Спартак»)

Аргентинский легионер «Спартака», оформивший дубль в ворота «Ахмата», вероятно, главный претендент на звание лучшего игрока 15-го тура. Так как фланги заняты латералями, мы условно сдвинули Солари в нашей символической сборной в линию нападения, ведь завершал он атаки на зависть любому форварду. В активе Пабло четыре удара, восемь выигранных единоборств из 15 и восемь успешных оборонительных действий (в том числе пять отборов), а также 88% точных передач.

Нападающий: Николай Комличенко («Локомотив»)

Николай Комличенко Фото: ФК «Локомотив»

Мало у кого из нападающих получилось показать себя в этом туре. Комличенко как следует напрягал оборону «Оренбурга» и абсолютно заслужил свой победный гол, пусть и с пенальти. Центрфорвард «Локомотива» вышел победителем в 14 из 19 единоборств (феноменальный показатель для игрока атаки!), нанёс четыре удара, сделал три паса под удар и даже записал на свой счёт три обводки.

Главный тренер: Заур Тедеев («Акрон»)

Заур Тедеев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В завершившемся туре пять тренеров отпраздновали победы со своими командами. Заур Тедеев из «Акрона», Деян Станкович из «Спартака», Фабио Челестини из ЦСКА и Джонатан Альба из «Ростова» взяли по три очка на чужих полях, а железнодорожник Михаил Галактионов выиграл дома. Каждый из них в той или иной мере заслуживает титула «коуч недели». Мы же отмечаем Тедеева, который пусть и отошёл от своего футбола, но очень грамотно простроил игру с московским «Динамо». «Акрон» организованно действовал в защите, нейтрализовав атаку соперника, а потом поймал бело-голубых на контрвыпадах.

Сборная 15-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

В символической сборной оказались не все, кто заслужил это своей игрой. Дополнить команду звёзд вполне могли бы и некоторые другие футболисты. В частности вратарь Владислав Тороп (ЦСКА), защитники Никита Чернов («Крылья Советов»), Александер Джику («Спартак») и Сесар Монтес («Локомотив»), полузащитники Кирилл Глебов, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА), Максим Глушенков («Зенит»), Далер Кузяев («Рубин») и Дмитрий Пестряков («Акрон») и нападающие Георгий Мелкадзе («Ахмат») и Брайан Хиль («Балтика»). Кого мы незаслуженно забыли, по вашему мнению? Пишите в комментариях!