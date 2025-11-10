«Барса» превратила матч в боевик! Левандовски выдал хет-трик и не простил «Реалу» осечку

Если и существует идеальная команда для нейтрального зрителя, то это «Барселона». За счёт высоко поднятой линии обороны игра получается раскрытой в обе стороны. В результате в первом тайме с «Сельтой» футбол превратился в боевик, который впечатлил бы даже Майкла Бэя. Причём в экшен-режим трансформировались обе команды, даже с учётом того, что «Сельта» играет в пять защитников.

Уже на восьмой минуте «Барса» заработала пенальти, когда Фермин пробил по воротам и мяч попал в руку Маркосу Алонсо. Кстати, бывшему игроку каталонцев, но это уже отдельный сюжет. С 11 метров приложился Левандовски. Забил, однако сделал это весьма драматично, позволив вратарю дотянуться до мяча, но не спасти ворота.

Уже через минуту «Сельта» сравняла счёт. Само собой, поймав гостей на их экстремально высокой линии обороны (на этот раз задержался Бальде). Получился выход «два в ноль», однако Каррейра не стал делиться мячом и реализовал сам. У «Барсы» хватало моментов в первом тайме, Рашфорд даже попал в штангу. А на 37-й минуте англичанин сделал ассист в центр штрафной, чтобы Левандовски оформил дубль. Причём мяч зашёл между ног вратарю «Сельты».

Роберт Левандовски и Маркус Рашфорд празднуют гол Фото: Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images

Правда, и на этот раз каталонцы недолго вели в счёте. Жутгла на пространстве убежал по правому флангу, выждал, пока у «Барсы» линия защиты прижмётся к своим воротам, и скатил на второй темп атаки. Набежавший Иглесиас с ходу пробил почти в девятку. Щенсны прыгнул красиво, но до мяча не дотянулся — 2:2.

Казалось, что команды уйдут на перерыв с ничейным счётом, однако вышло иначе. И снова гол во многом сделал Рашфорд, хотя на этот раз он остался без ассиста из-за небольшого рикошета. А завершил Ямаль, который пробил в ближний угол с правой ноги. Итого: пять мячей в первом тайме.

Ламин Ямаль празднует гол с партнёрами по «Барселоне» Фото: Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images

После перерыва такого веселья уже не было. Хотя «Барса» не отсиживалась, а всё так же старалась атаковать, допуская моменты и у своих ворот. Гости и во втором тайме смотрелись предпочтительнее. Количество ударов по воротам далеко не всегда отражает качество игры, но в этом случае получилось весьма показательно. 5:21 — уступила «Сельта».

На 73-й минуте Левандовски оформил хет-трик, закрыв все вопросы о победителе. После этой встречи поляк стал лучшим бомбардиром «Барселоны» в Ла Лиге (семь голов), хотя до Мбаппе ещё далеко (13).

В концовке команды вспомнили, что этот матч планировался как остросюжетный — Кристенсену разбили лицо, Ямаль из шикарной позиции зарядил в штангу, а де Йонг удалился и пропустит встречу с «Атлетиком» в следующем туре. Впрочем, «Барса» всё равно забрала победу и теперь лишь на три очка отстаёт от «Реала».