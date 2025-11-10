Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Европейский футбол, обзор матчей 8-9 ноября: АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1, Реал, МЮ, Барселона, Бавария, Ливерпуль

«Баварию» и «Арсенал» сенсационно остановили, в Италии новый лидер. Главное в еврофутболе
Артём Никулин
Европейский футбол, обзор матчей 8-9 ноября
Аудио-версия:
Комментарии
Гвардиола уничтожил «Ливерпуль», тренер «Монако» расстроился из-за Головина, а «Реал», «Наполи» и «Милан» не смогли победить.

Нет ничего лучше, чем начать день с традиционного европейского дайджеста. В АПЛ состоялось английское «класико», итальянские топы снова теряют очки, а тренер «Монако» разочаровался (слегка) в Головине. Подробности — ниже.

Англия: «Арсенал» впервые пропустил два мяча, Гвардиола разгромил Слота

«Эвертон» обыграл «Фулхэм» (2:0). В битве аутсайдеров между «Вест Хэмом» и «Бёрнли» сильнее оказались лондонцы (3:2) — Нуну Эшпириту Санту всё ещё выше ненавистной «бывшей» в турнирной таблице. К слову о «Ноттингем Форест» — «лесники» обыграли «Лидс» (3:1) и потихоньку возвращают плотную конкуренцию в борьбе за возможность покинуть зону вылета. «Ньюкасл» снова пострадал на выезде — проиграл «Брентфорду» (1:3). А «Кристал Пэлас» сыграл по нулям с «Брайтоном» (0:0).

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 32'     1:1 Тель – 84'     2:1 Ришарлисон – 90+1'     2:2 де Лигт – 90+6'    

«МЮ» в случае победы мог войти в топ-2 АПЛ — в целом всё к этому и шло до 84-й минуты. Обе команды показывали не самый зрелищный футбол: «Юнайтед» оборонял победный счёт, а «Тоттенхэму» будто бы не хватало сил, чтобы перевернуть встречу. Зато какую концовку мы увидели! За семь минут лондонцы вышли вперёд — Ришарлисон чуть ли не рыдал после забитого мяча, однако на последней минуте Маттейс де Лигт по конспектам Гарри Магуайра спас команду Рубена Аморима.

Подробности матча:
«МЮ» и «Тоттенхэм» выдали шикарную концовку! Игра перевернулась несколько раз
«МЮ» и «Тоттенхэм» выдали шикарную концовку! Игра перевернулась несколько раз
Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Баллард – 36'     1:1 Сака – 54'     1:2 Троссард – 74'     2:2 Бробби – 90+4'    

«Сандерленд» творит что-то немыслимое в этом сезоне. Мало того, что разрушает «проклятие» новичков АПЛ, так ещё и прервал почти легендарную сухую серию команды Артеты. «Арсенал» до этого матча не пропускал 812 минут и впервые в сезоне позволил сопернику забить дважды. Интересно, что «канониров» пробил их воспитанник — Дэниел Баллард. Ещё один занимательный факт: у «Сандерленда» уже пять голов после 90-й минуты — больше всех в Премьер-лиге.

Режис Ле Брис, снимаем шляпу:
Ещё никто не забивал в этом сезоне «Арсеналу» дважды. А тем более — так
Ещё никто не забивал в этом сезоне «Арсеналу» дважды. А тем более — так
Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Гюсто – 51'     2:0 Педро – 65'     3:0 Нету – 73'    

«Челси» исправился за осечку в матче с «Карабахом», растоптав «Вулверхэмптон». Хотя португальский филиал в АПЛ не пинает только ленивый. Игру сделали весьма неожиданные персонажи. Во-первых, Мало Гюсто забил первый мяч во взрослой карьере. Во-вторых, всеми критикуемый Алехандро Гарначо сделал две голевые передачи. Очень качественный матч от лондонцев.

Игроки «Челси»

Игроки «Челси»

Фото: Steve Bardens/Getty Images

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Буэндия – 28'     2:0 Онана – 40'     3:0 Баркли – 77'     4:0 Мален – 82'    

Ух, а ведь недавно мы шёпотом говорили о борьбе «Борнмута» за место в Лиге чемпионов, как вдруг «вишни» подняли лапки во встрече с «Астон Виллой». Вообще, команды выдали очень живой матч. Нельзя сказать, что это было противостояние в одну калитку. Однако Эмилиано Мартинес снова выдал топ-уровень: три сейва и отражённый пенальти от Антуана Семеньо. Унаи Эмери очень хорош дома: всего одно поражение в последних 24 матчах на «Вилла Парк».

Игроки «Астон Виллы»

Игроки «Астон Виллы»

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29'     2:0 Гонсалес – 45+3'     3:0 Доку – 63'    

Георгий Мамардашвили сражался за Мерсисайд как мог: взял пенальти от Эрлинга Холанда плюс сделал два сейва с игры. Но «Ливерпуль» не избежал крупного поражения. Не обошлось без скандала: судья отменил гол Вирджила ван Дейка после углового, поскольку Эндрю Робертсон в офсайде помешал вратарю. Вопрос дискуссионный, разумеется.

Пеп доволен 1000-м матчем в карьере:
«Сити» просто уничтожил «Ливерпуль». Хотя об отмене гола ван Дейка будут спорить ещё долго
«Сити» просто уничтожил «Ливерпуль». Хотя об отмене гола ван Дейка будут спорить ещё долго
Таблица АПЛ. Срочно снимаем новую документалку про «Сандерленд»!

Испания: потеря «Реала», хет-трик Левандовского

«Реал Сосьедад» избежал поражения в матче с «Эльче» в концовке (1:1) — Захарян появился на поле на 64-й минуте и успел заработать жёлтую карточку. «Жирона» выбралась из зоны вылета благодаря голу Виктора Цыганкова в ворота «Алавеса» (1:0). «Севилья» наконец-то победила после трёх поражений подряд — обыграла «Осасуну» (1:0). «Атлетик» тоже выцарапал три очка, слегка скрасив ужасный осенний отрезок — не без нервов разобрался с «Овьедо» (1:0).

Испания — Примера . 12-й тур
08 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 1
Леванте
Валенсия
1:0 Де Ла Фуэнте – 12'     1:1 Санчес – 21'     2:1 Гризманн – 61'     3:1 Гризманн – 80'    

Антуан Гризманн вновь делает разницу. Француз вырвал победу для команды в матче с «Леванте», забив сопернику первым касанием — спустя 28 секунд после выхода на замену. Кроме того, Антуан побил рекорд Лионеля Месси по количеству голов в Ла Лиге под руководством одного тренера. У Лео было 137 голов при Хосепе Гвардиоле, у Гризманна — уже 138 с Диего Симеоне.

Игроки «Атлетико»

Игроки «Атлетико»

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Испания — Примера . 12-й тур
08 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 43'     0:2 Молейро – 57'    

Ещё лучше дела обстоят у «Вильярреала». Команда Марселино Тораля обыграла крепкий «Эспаньол»: Жерар Морено забил восхитительный мяч в дальний угол, а молодая звёздочка Альберто Молейро завершил дело ударом с метра по пустым. Хотя у хозяев было достаточно шансов, чтобы избежать поражения — нанесли аж 14 ударов по воротам. Поэтому с каталонцами всё, в общем-то, в порядке.

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид

Особо оригинальные хейтеры могут назвать «Райо» «властелином» «Реала». Не без оснований: «Мадрид» не побеждает их на выезде три года, это уже четвёртая ничья подряд. Но раньше хотя бы голы забивали, а в этот раз сыграли по нулям. Хаби Алонсо необычайно оптимистичен: говорит, что сезон длинный и посыпать голову пеплом рано. Хотя два матча без побед нервируют.

Кто растранжирил моменты?
Провальная неделя для «Реала»! На этот раз оступились в чемпионате
Провальная неделя для «Реала»! На этот раз оступились в чемпионате
Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 1
Бетис
Севилья
0:1 Эрнандес – 74'     1:1 Риоха – 82'    

«Бетис», конечно, хорош, но до чего же любит терять очки с аутсайдерами. Полуживая «Валенсия» отстояла ничью на домашней арене, однако по-прежнему осталась у границы вылета в Сегунду. А команда Мануэля Пеллегрини ещё больше отстала от зоны ЛЧ. Всё потому, что Антони встал не с той ноги: по WhoScored у бразильца оценка 6,2 за матч и 0 ударов в створ.

«Валенсия» — «Бетис»

«Валенсия» — «Бетис»

Фото: Mateo Villalba Sanchez/Getty Images

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 10'     1:1 Каррейра – 11'     1:2 Левандовски – 37'     2:2 Иглесиас – 43'     2:3 Ямаль – 45+4'     2:4 Левандовски – 73'    
Удаления: нет / Ф. де Йонг – 90+4'

Инсайдеры усиленно отправляли Роберта Левандовского на пенсию, однако поляк выдал важнейший хет-трик в игре с «Сельтой». Клуб из Виго необычайно хорош в последнее время: до матча с каталонцами оформил пять побед подряд, даже дорос до шуток над «МЮ». Это всё хорошо, но недостаточно против мотивированной «Барселоны» — тем более каталонцы почуяли запах крови после осечки «Реала».

Каталонское кино:
«Барса» превратила матч в боевик! Левандовски выдал хет-трик и не простил «Реалу» осечку
«Барса» превратила матч в боевик! Левандовски выдал хет-трик и не простил «Реалу» осечку
Таблица Ла Лига. Лидерство «Мадрида» — очень шаткое

Италия: «Интер» — новый лидер Серии А, «Ювентус» — опять без победы

«Комо» снова играет 0:0 — теперь с «Кальяри». А ведь давно могли тусоваться в топ-4! «Рома» теперь делит первое место в Серии А после уверенной победы в матче с «Удинезе» (2:0) — у римлян забили Лоренцо Пеллегрини и Зеки Челик.

Италия — Серия А . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 0
Торино
Турин

У «Ювентуса» была печальная статистика: две победы в 11 последних матчах. Туринское дерби могло поправить положение — учитывая, что «Юве» не проигрывает в этом противостоянии с 2015 года. Однако команде Спаллетти вновь не удалось пробить соперника: 22 удара по воротам привели к нулю на табло.

Италия — Серия А . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Парма
Парма
Окончен
2 : 2
Милан
Милан
0:1 Салемакерс – 12'     0:2 Леау – 25'     1:2 Бернабе – 45+1'     2:2 Дель Прато – 62'    

Массимилиано Аллегри снова находит приключения. Уже к 25-й минуте «Милан» вёл 2:0 в матче с «Пармой» из нижней части таблицы, но упустил победу. Невооружённым глазом было заметно, что «россонери» мысленно отпраздновали три очка в раздевалке. А когда оказалось снова нужно забивать, транжирили моменты один за другим. С такими перформансами против аутсайдеров чемпионство не выигрывают.

Италия — Серия А . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
0 : 3
Сассуоло
Сассуоло
0:1 Берарди – 29'     0:2 Пинамонти – 47'     0:3 Берарди – 66'    

Кажется, Ивану Юричу осталось недолго в «Аталанте»: бергамаски громко проиграли «Сассуоло» на домашней арене. Разочаровались даже самые терпеливые зрители, а следующие две недели команда будет грустить на 13-м месте. Главный злодей — вечный Доменико Берарди, оформивший 2+1.

Италия — Серия А . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
2 : 2
Фиорентина
Флоренция
1:0 Эстигор – 15'     1:1 Гудмундссон – 20'     1:2 Пикколи – 57'     2:2 Коломбо – 60'    

Матч двух аутсайдеров привлёк к себе большое внимание в Италии. Во-первых, на посту главного тренера генуэзцев дебютировал Даниэле Де Росси. Во-вторых, «Фиорентина» недавно уволила Стефано Пиоли, сменив его на Паоло Ваноли. Того самого, который выиграл Кубок России со «Спартаком». Получился жаркий матч: 2:2, 17 ударов на двоих и незабитый пенальти у «Дженоа».

Италия — Серия А . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Даллинга – 50'     2:0 Лукуми – 66'    

Антонио Конте не хватило провалов в Лиге чемпионов, теперь он взялся за потерю скудетто. «Наполи» уступил «Болонье» по всем фронтам и спустился на третье место. А вот «борзые» уверенно себя ощущают и без Тьяго Мотты: поднялись впритык к лигочемпионской зоне и отстают от лидера всего на три очка.

Антонио Конте

Антонио Конте

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Италия — Серия А . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Лацио
Рим
1:0 Мартинес – 3'     2:0 Бонни – 62'    

«Интер» воспользовался осечками конкурентов и вырвался на первое место в Серии А. Команда Кристиана Киву провела уверенную встречу с «Лацио», продлив беспроигрышную серию в матчах с римлянами — она тянется с августа 2022 года. Ещё и обошлись без нервотрёпки в конце — миланцы полностью прочитали команду Сарри. У «нерадзурри» отличились Лаутаро Мартинес (забивает второй матч подряд, аргентинец наконец-то очнулся) и одно из главных откровений сезона в Серии А Анж-Йоан Бонни. У наглого форварда уже 4+3 в 11 играх.

Игроки «Интера» празднуют гол

Игроки «Интера» празднуют гол

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Таблица Серии А. С «Лацио» всё сложно, конечно

Германия: первая осечка «Баварии», потеря дортмундцев

«РБ Лейпциг» внезапно влетел «Хоффенхайму» (1:3), «Байер» уничтожил «Хайденхайм» (6:0) с последнего места, забив пять голов в первом тайме. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха очнулась и выбралась из зоны вылета, обыграв «Кёльн».

Германия — Бундеслига . 10-й тур
08 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Дуки – 27'     1:1 Диас – 38'     2:1 Дуки – 83'     2:2 Кейн – 90+3'    

Ждём в ближайшее время отставку Венсана Компани: мюнхенцы сыграли вничью с «Унионом» и завершили свою победную серию из 16 матчей. Ладно, это всё шутки. Однако «Бавария» сама себя лишила победы: Гарри Кейн ошибочно скинул мяч на ногу Данило Дуки, который забил второй мяч хозяев. Правда, англичанин исправился, сравняв счёт на 90+3-й минуте. Другой гол «Баварии» на счёту Луиса Диаса — колумбиец сотворил шедевр почти с нулевого угла.

Германия — Бундеслига . 10-й тур
08 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Гамбург
Гамбург
Окончен
1 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Чуквуэмека – 64'     1:1 Кёнигсдёрффер – 90+7'    

Ещё одна неожиданная потеря очков от топа Бундеслиги. Дортмундской «Боруссии» вновь не везло с реализацией, пока Карни Чуквуэмека не пробил Даниэла Хойера на 64-й минуте. После этого дортмундцы сбавили обороты и поплатились: Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер сравнял счёт на 90+7-й: хозяева устроили навал в чужой штрафной, где форвард удачно откликнулся на подачу Миро Мухайма.

Игроки дортмундской «Боруссии»

Игроки дортмундской «Боруссии»

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Таблица Бундеслиги. У «Баварии» совсем нет конкурентов?

Франция: разгром «Монако», фейл Шевалье

«Марсель» разгромил «Брест» (3:0) — снова не обошлось без голов от Мэйсона Гринвуда и Пьер-Эмерика Обамеянга. «Страсбург» после очного матча (2:0) опередил «Лилль» не только по голам, но и по месту в турнирной таблице — теперь «фарм-клуб» «Челси» на четвёртой строчке. А «Ницца» внезапно проиграла «Метцу» (1:2).

Франция — Лига 1 . 12-й тур
08 ноября 2025, суббота. 23:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 4
Ланс
Ланс
0:1 Эдуар – 21'     1:1 Балогун – 37'     1:2 Саид – 40'     1:3 Сангаре – 45+3'     1:4 Саид – 60'    
Удаления: Балогун – 45' / нет

«Монако» вернулся к прежним настройкам, когда вообще не знаешь, чего ожидать от команды. У монегасков полный комплект: сначала Фоларин Балогун забил с пенальти, а через несколько минут был удалён. Дополнительно Ансу Фати не реализовал ещё один удар с «точки»: у него уже шесть матчей без забитых мячей. После игры тренер «Монако» выделил Александра Головина, хотя и с не самой приятной стороны: «Матч мог сложиться иначе, если бы на третьей минуте Головин реализовал момент, возникший после грубой ошибки «Ланса». Вряд ли это намеренный упрёк в адрес Александра, но, конечно, жаль, что россиянин не забил.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Заир-Эмери – 26'     1:1 Морейра – 30'     1:2 Кварацхелия – 33'     2:2 Мэйтленд-Найлс – 50'     2:3 Невеш – 90+5'    
Удаления: Тальяфико – 90+3' / нет

Парижане снова испытывают трудности в чемпионате. Обыграли набравший ход «Лион», однако изрядно потрепали нервы болельщикам. В особенности это касается Люка Шевалье. Последние дни его прессингуют не только на поле, но и в соцсетях из-за политического мнения (лайкнул пост в поддержку партии «Национальное объединение»). Теперь будет ещё больше критики: запустил «парашют» от Эйнсли Мэйтленд-Найлса. К счастью, кипера реабилитировал Жоау Невеш, забивший победный на 90+5-й минуте.

Игроки «ПСЖ» празднуют гол

Игроки «ПСЖ» празднуют гол

Фото: Xavier Laine/Getty Images

Таблица Лиги 1. Как же плотно в верхней части!

Вне топ-5: первое поражение ПАОКа в лиге, чемпионская гонка в Австрии

Вновь передаём привет амстердамскому «Аяксу»: команда лишилась главного тренера и проиграла «Утрехту» (1:2). А вот ПСВ продолжает чемпионскую гонку — уничтожил АЗ (5:1). В то же время конкуренты из «Фейеноорда» упустили первую строчку, проиграв «Гоу Эхед Иглс» (1:2). «Андерлехт» с минимальным счётом обыграл «Брюгге» (1:0).

Португалия — Примейра . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Бенфика
Лиссабон
Окончен
2 : 2
Каза Пия
Лиссабон
1:0 Судаков – 17'     2:0 Павлидис – 60'     2:1 Араужу – 65'     2:2 Ньяга – 90+1'    

«Порту» остаётся лидером Примейры после победы в матче с «Фамаликаном» (1:0), а Жозе Моуринью был близок к тому, чтобы исправиться за провал в ЛЧ, однако после 2:0 устроился на 2:2 с «Каза Пия» — второй гол «Бенфика» пропустила на 90+1-й минуте.

Таблица чемпионата Португалии. Бодрая гонка за титулом!
Греция — Суперлига . 10-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины
Окончен
2 : 1
ПАОК
Салоники
1:0 Пантович – 20'     2:0 Едвай – 31'     2:1 Константелиас – 61'    

Фёдор Чалов с Магомедом Оздоевым упустили лидерство, потерпев первое поражение в греческой лиге. «Панатинаикос» сделал результат уже в первом тайме, в том числе благодаря голу экс-игрока «Локомотива» Тина Едвая. Оздоев появился в старте, Чалов — только на 68-й минуте, но российская «делегация» не сумела ничего придумать на поле.

Таблица чемпионата Греции. В спину ПАОКу дышит ещё один топ-клуб
Австрия — Бундеслига . 13-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Штурм
Грац
Окончен
1 : 1
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург
1:0 Гргич – 46'     1:1 Вертессен – 65'    

Встреча двух претендентов на чемпионство в Австрии завершилась вничью. «Ред Булл Зальцбург» лишь недавно оправился от кризиса и считался аутсайдером встречи, и заработанное очко для них — успех. В воротах «Штурма» все 90 минут провёл датчанин Оливер Кристенсен — россиянин Даниил Худяков не попал в заявку.

Таблица чемпионата Австрии. Второй — заклятый противник «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android