«Баварию» и «Арсенал» сенсационно остановили, в Италии новый лидер. Главное в еврофутболе

Нет ничего лучше, чем начать день с традиционного европейского дайджеста. В АПЛ состоялось английское «класико», итальянские топы снова теряют очки, а тренер «Монако» разочаровался (слегка) в Головине. Подробности — ниже.

Англия: «Арсенал» впервые пропустил два мяча, Гвардиола разгромил Слота

«Эвертон» обыграл «Фулхэм» (2:0). В битве аутсайдеров между «Вест Хэмом» и «Бёрнли» сильнее оказались лондонцы (3:2) — Нуну Эшпириту Санту всё ещё выше ненавистной «бывшей» в турнирной таблице. К слову о «Ноттингем Форест» — «лесники» обыграли «Лидс» (3:1) и потихоньку возвращают плотную конкуренцию в борьбе за возможность покинуть зону вылета. «Ньюкасл» снова пострадал на выезде — проиграл «Брентфорду» (1:3). А «Кристал Пэлас» сыграл по нулям с «Брайтоном» (0:0).

«МЮ» в случае победы мог войти в топ-2 АПЛ — в целом всё к этому и шло до 84-й минуты. Обе команды показывали не самый зрелищный футбол: «Юнайтед» оборонял победный счёт, а «Тоттенхэму» будто бы не хватало сил, чтобы перевернуть встречу. Зато какую концовку мы увидели! За семь минут лондонцы вышли вперёд — Ришарлисон чуть ли не рыдал после забитого мяча, однако на последней минуте Маттейс де Лигт по конспектам Гарри Магуайра спас команду Рубена Аморима.

«Сандерленд» творит что-то немыслимое в этом сезоне. Мало того, что разрушает «проклятие» новичков АПЛ, так ещё и прервал почти легендарную сухую серию команды Артеты. «Арсенал» до этого матча не пропускал 812 минут и впервые в сезоне позволил сопернику забить дважды. Интересно, что «канониров» пробил их воспитанник — Дэниел Баллард. Ещё один занимательный факт: у «Сандерленда» уже пять голов после 90-й минуты — больше всех в Премьер-лиге.

«Челси» исправился за осечку в матче с «Карабахом», растоптав «Вулверхэмптон». Хотя португальский филиал в АПЛ не пинает только ленивый. Игру сделали весьма неожиданные персонажи. Во-первых, Мало Гюсто забил первый мяч во взрослой карьере. Во-вторых, всеми критикуемый Алехандро Гарначо сделал две голевые передачи. Очень качественный матч от лондонцев.

Игроки «Челси» Фото: Steve Bardens/Getty Images

Ух, а ведь недавно мы шёпотом говорили о борьбе «Борнмута» за место в Лиге чемпионов, как вдруг «вишни» подняли лапки во встрече с «Астон Виллой». Вообще, команды выдали очень живой матч. Нельзя сказать, что это было противостояние в одну калитку. Однако Эмилиано Мартинес снова выдал топ-уровень: три сейва и отражённый пенальти от Антуана Семеньо. Унаи Эмери очень хорош дома: всего одно поражение в последних 24 матчах на «Вилла Парк».

Игроки «Астон Виллы» Фото: Dan Istitene/Getty Images

Георгий Мамардашвили сражался за Мерсисайд как мог: взял пенальти от Эрлинга Холанда плюс сделал два сейва с игры. Но «Ливерпуль» не избежал крупного поражения. Не обошлось без скандала: судья отменил гол Вирджила ван Дейка после углового, поскольку Эндрю Робертсон в офсайде помешал вратарю. Вопрос дискуссионный, разумеется.

Испания: потеря «Реала», хет-трик Левандовского

«Реал Сосьедад» избежал поражения в матче с «Эльче» в концовке (1:1) — Захарян появился на поле на 64-й минуте и успел заработать жёлтую карточку. «Жирона» выбралась из зоны вылета благодаря голу Виктора Цыганкова в ворота «Алавеса» (1:0). «Севилья» наконец-то победила после трёх поражений подряд — обыграла «Осасуну» (1:0). «Атлетик» тоже выцарапал три очка, слегка скрасив ужасный осенний отрезок — не без нервов разобрался с «Овьедо» (1:0).

Антуан Гризманн вновь делает разницу. Француз вырвал победу для команды в матче с «Леванте», забив сопернику первым касанием — спустя 28 секунд после выхода на замену. Кроме того, Антуан побил рекорд Лионеля Месси по количеству голов в Ла Лиге под руководством одного тренера. У Лео было 137 голов при Хосепе Гвардиоле, у Гризманна — уже 138 с Диего Симеоне.

Игроки «Атлетико» Фото: Denis Doyle/Getty Images

Ещё лучше дела обстоят у «Вильярреала». Команда Марселино Тораля обыграла крепкий «Эспаньол»: Жерар Морено забил восхитительный мяч в дальний угол, а молодая звёздочка Альберто Молейро завершил дело ударом с метра по пустым. Хотя у хозяев было достаточно шансов, чтобы избежать поражения — нанесли аж 14 ударов по воротам. Поэтому с каталонцами всё, в общем-то, в порядке.

Особо оригинальные хейтеры могут назвать «Райо» «властелином» «Реала». Не без оснований: «Мадрид» не побеждает их на выезде три года, это уже четвёртая ничья подряд. Но раньше хотя бы голы забивали, а в этот раз сыграли по нулям. Хаби Алонсо необычайно оптимистичен: говорит, что сезон длинный и посыпать голову пеплом рано. Хотя два матча без побед нервируют.

«Бетис», конечно, хорош, но до чего же любит терять очки с аутсайдерами. Полуживая «Валенсия» отстояла ничью на домашней арене, однако по-прежнему осталась у границы вылета в Сегунду. А команда Мануэля Пеллегрини ещё больше отстала от зоны ЛЧ. Всё потому, что Антони встал не с той ноги: по WhoScored у бразильца оценка 6,2 за матч и 0 ударов в створ.

«Валенсия» — «Бетис» Фото: Mateo Villalba Sanchez/Getty Images

Инсайдеры усиленно отправляли Роберта Левандовского на пенсию, однако поляк выдал важнейший хет-трик в игре с «Сельтой». Клуб из Виго необычайно хорош в последнее время: до матча с каталонцами оформил пять побед подряд, даже дорос до шуток над «МЮ». Это всё хорошо, но недостаточно против мотивированной «Барселоны» — тем более каталонцы почуяли запах крови после осечки «Реала».

Италия: «Интер» — новый лидер Серии А, «Ювентус» — опять без победы

«Комо» снова играет 0:0 — теперь с «Кальяри». А ведь давно могли тусоваться в топ-4! «Рома» теперь делит первое место в Серии А после уверенной победы в матче с «Удинезе» (2:0) — у римлян забили Лоренцо Пеллегрини и Зеки Челик.

У «Ювентуса» была печальная статистика: две победы в 11 последних матчах. Туринское дерби могло поправить положение — учитывая, что «Юве» не проигрывает в этом противостоянии с 2015 года. Однако команде Спаллетти вновь не удалось пробить соперника: 22 удара по воротам привели к нулю на табло.

Массимилиано Аллегри снова находит приключения. Уже к 25-й минуте «Милан» вёл 2:0 в матче с «Пармой» из нижней части таблицы, но упустил победу. Невооружённым глазом было заметно, что «россонери» мысленно отпраздновали три очка в раздевалке. А когда оказалось снова нужно забивать, транжирили моменты один за другим. С такими перформансами против аутсайдеров чемпионство не выигрывают.

Кажется, Ивану Юричу осталось недолго в «Аталанте»: бергамаски громко проиграли «Сассуоло» на домашней арене. Разочаровались даже самые терпеливые зрители, а следующие две недели команда будет грустить на 13-м месте. Главный злодей — вечный Доменико Берарди, оформивший 2+1.

Матч двух аутсайдеров привлёк к себе большое внимание в Италии. Во-первых, на посту главного тренера генуэзцев дебютировал Даниэле Де Росси. Во-вторых, «Фиорентина» недавно уволила Стефано Пиоли, сменив его на Паоло Ваноли. Того самого, который выиграл Кубок России со «Спартаком». Получился жаркий матч: 2:2, 17 ударов на двоих и незабитый пенальти у «Дженоа».

Антонио Конте не хватило провалов в Лиге чемпионов, теперь он взялся за потерю скудетто. «Наполи» уступил «Болонье» по всем фронтам и спустился на третье место. А вот «борзые» уверенно себя ощущают и без Тьяго Мотты: поднялись впритык к лигочемпионской зоне и отстают от лидера всего на три очка.

Антонио Конте Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

«Интер» воспользовался осечками конкурентов и вырвался на первое место в Серии А. Команда Кристиана Киву провела уверенную встречу с «Лацио», продлив беспроигрышную серию в матчах с римлянами — она тянется с августа 2022 года. Ещё и обошлись без нервотрёпки в конце — миланцы полностью прочитали команду Сарри. У «нерадзурри» отличились Лаутаро Мартинес (забивает второй матч подряд, аргентинец наконец-то очнулся) и одно из главных откровений сезона в Серии А Анж-Йоан Бонни. У наглого форварда уже 4+3 в 11 играх.

Игроки «Интера» празднуют гол Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Германия: первая осечка «Баварии», потеря дортмундцев

«РБ Лейпциг» внезапно влетел «Хоффенхайму» (1:3), «Байер» уничтожил «Хайденхайм» (6:0) с последнего места, забив пять голов в первом тайме. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха очнулась и выбралась из зоны вылета, обыграв «Кёльн».

Ждём в ближайшее время отставку Венсана Компани: мюнхенцы сыграли вничью с «Унионом» и завершили свою победную серию из 16 матчей. Ладно, это всё шутки. Однако «Бавария» сама себя лишила победы: Гарри Кейн ошибочно скинул мяч на ногу Данило Дуки, который забил второй мяч хозяев. Правда, англичанин исправился, сравняв счёт на 90+3-й минуте. Другой гол «Баварии» на счёту Луиса Диаса — колумбиец сотворил шедевр почти с нулевого угла.

Ещё одна неожиданная потеря очков от топа Бундеслиги. Дортмундской «Боруссии» вновь не везло с реализацией, пока Карни Чуквуэмека не пробил Даниэла Хойера на 64-й минуте. После этого дортмундцы сбавили обороты и поплатились: Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер сравнял счёт на 90+7-й: хозяева устроили навал в чужой штрафной, где форвард удачно откликнулся на подачу Миро Мухайма.

Игроки дортмундской «Боруссии» Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Франция: разгром «Монако», фейл Шевалье

«Марсель» разгромил «Брест» (3:0) — снова не обошлось без голов от Мэйсона Гринвуда и Пьер-Эмерика Обамеянга. «Страсбург» после очного матча (2:0) опередил «Лилль» не только по голам, но и по месту в турнирной таблице — теперь «фарм-клуб» «Челси» на четвёртой строчке. А «Ницца» внезапно проиграла «Метцу» (1:2).

«Монако» вернулся к прежним настройкам, когда вообще не знаешь, чего ожидать от команды. У монегасков полный комплект: сначала Фоларин Балогун забил с пенальти, а через несколько минут был удалён. Дополнительно Ансу Фати не реализовал ещё один удар с «точки»: у него уже шесть матчей без забитых мячей. После игры тренер «Монако» выделил Александра Головина, хотя и с не самой приятной стороны: «Матч мог сложиться иначе, если бы на третьей минуте Головин реализовал момент, возникший после грубой ошибки «Ланса». Вряд ли это намеренный упрёк в адрес Александра, но, конечно, жаль, что россиянин не забил.

Парижане снова испытывают трудности в чемпионате. Обыграли набравший ход «Лион», однако изрядно потрепали нервы болельщикам. В особенности это касается Люка Шевалье. Последние дни его прессингуют не только на поле, но и в соцсетях из-за политического мнения (лайкнул пост в поддержку партии «Национальное объединение»). Теперь будет ещё больше критики: запустил «парашют» от Эйнсли Мэйтленд-Найлса. К счастью, кипера реабилитировал Жоау Невеш, забивший победный на 90+5-й минуте.

Игроки «ПСЖ» празднуют гол Фото: Xavier Laine/Getty Images

Вне топ-5: первое поражение ПАОКа в лиге, чемпионская гонка в Австрии

Вновь передаём привет амстердамскому «Аяксу»: команда лишилась главного тренера и проиграла «Утрехту» (1:2). А вот ПСВ продолжает чемпионскую гонку — уничтожил АЗ (5:1). В то же время конкуренты из «Фейеноорда» упустили первую строчку, проиграв «Гоу Эхед Иглс» (1:2). «Андерлехт» с минимальным счётом обыграл «Брюгге» (1:0).

«Порту» остаётся лидером Примейры после победы в матче с «Фамаликаном» (1:0), а Жозе Моуринью был близок к тому, чтобы исправиться за провал в ЛЧ, однако после 2:0 устроился на 2:2 с «Каза Пия» — второй гол «Бенфика» пропустила на 90+1-й минуте.

Фёдор Чалов с Магомедом Оздоевым упустили лидерство, потерпев первое поражение в греческой лиге. «Панатинаикос» сделал результат уже в первом тайме, в том числе благодаря голу экс-игрока «Локомотива» Тина Едвая. Оздоев появился в старте, Чалов — только на 68-й минуте, но российская «делегация» не сумела ничего придумать на поле.

Встреча двух претендентов на чемпионство в Австрии завершилась вничью. «Ред Булл Зальцбург» лишь недавно оправился от кризиса и считался аутсайдером встречи, и заработанное очко для них — успех. В воротах «Штурма» все 90 минут провёл датчанин Оливер Кристенсен — россиянин Даниил Худяков не попал в заявку.