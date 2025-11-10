Скидки
Главная Футбол Статьи

Чемпионат России, РПЛ-2025/2026, кто лучший игрок 15-го тура: Солари, Попович, Баринов, Глушенков, Агкацев, Пестряков

Легионеры ЦСКА и «Спартака» или бомбардир «Зенита». Кто был лучшим в 15-м туре РПЛ?
Кирилл Закатченко
Кто лучший игрок 15-го тура РПЛ?
В списке — сразу два футболиста из «Акрона».

Первый круг МИР РПЛ — всё. 15-й тур получился очень неудачным для хозяев. На домашнем стадионе победил только «Локомотив». Результативность совсем не порадовала — всего 13 голов в восьми встречах. Пришло время определить лучшего футболиста тура.

Продвинутые данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 15-го тура РПЛ
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Пабло Солари («Спартак»)

Футбольные события матча в Грозном отошли на второй план после перепалки Деяна Станковича с журналистом на флеш-интервью. Но если ориентироваться исключительно на игру, то главным героем встречи стал Солари. За один матч Пабло вдвое увеличил показатель голов в сезоне. Ранее аргентинец забивал в Самаре и в Казани, теперь же оформил дубль в Грозном. Пабло нанёс четыре удара (три — в створ), заработал один фол, отдал 15 точных передач из 21, совершил три отбора и семь перехватов. Если он забивает в этом сезоне, то «Спартак» не проигрывает.

Фото: ФК «Балтика»
2 место

Иван Беликов («Балтика»)

21-летний Беликов вышел в основе «Балтики» во втором матче подряд. Получилось очень даже неплохо. Во-первых, Иван ассистировал на Брайана Хиля, когда тот сравнял счёт. Во-вторых, Беликову не хватило совсем чуть-чуть до гола — мяч после его удара вонзился в штангу. 1+1 в матче с чемпионом — это было бы очень круто. У Беликова 16 возвратов мяча на чужой половине (лучший результат в «Балтике»), он отдал 15 точных передач в финальную треть поля (третий показатель в команде), выиграл 23 единоборства из 34, выполнил две успешные обводки, девять раз отобрал мяч у соперника. Очень хорошие цифры!

Фото: ФК «Акрон»
3 место

Дмитрий Пестряков («Акрон»)

18-летний парень регулярно играет в нынешнем сезоне. Он провёл 14 матчей в РПЛ (12 — в стартовом составе) и отбегал суммарно 1036 минут. Во встрече с «Динамо» Пестряков оформил третий гол в сезоне. Дмитрий отлично открылся, прекрасно разобрался с Александром Кутицким и легко переиграл вратаря Курбана Расулова. Что по статистике? Один удар в створ, один заработанный фол, семь точных передач из 13, одна успешная обводка, один отбор и два перехвата. Сейчас Дмитрий делит второе место в команде по голам.

Фото: ПФК ЦСКА
4 место

Матия Попович (ЦСКА)

Поздравим серба с первым результативным действием в РПЛ. Фабио Челестини выпустил 19-летнего футболиста на последние минуты во встрече с «Локомотивом» (0:3), а на прошедшей неделе — в концовке матча в Каспийске. Получилось успешно. Серб, по сути, создал единственный гол армейцев. Удрал от защитника на фланге, вошёл в штрафную и покатил на Кирилла Глебова, которому оставалось только попасть в пустой угол ворот. За 25 минут на поле Попович заработал на себе один фол, отдал две точные передачи из четырёх, выиграл четыре единоборства из пяти, совершил одну успешную обводку.

Фото: ФК «Локомотив»/«Чемпионат»
5 место

Лучшим был другой игрок

Артём Карпукас и Николай Комличенко помогли «Локо» одержать победу. Первый был хорош в центре поля, в том числе в отборе, а второй оформил единственный гол в матче. Плюс Николай постоянно угрожал воротам соперника и забил ещё один мяч, который отменили после вмешательства VAR. Голкипер ЦСКА Владислав Тороп отыграл «на ноль» в Каспийске и совершил впечатляющий сейв. Возможно, мы забыли ещё кого-то. Пишите в комментариях, если это так.

Фото: ФК «Акрон»
6 место

Хетаг Хосонов («Акрон»)

Полузащитник отметился роскошным голевым пасом в матче с московским «Динамо». Хетаг увидел Пестрякова, который потом прекрасно разобрался у чужих ворот. Хосонов заработал один фол, совершил 19 возвратов мяча (второй результат в команде), отдал 10 точных передач в финальную треть поля (больше всех в составе «Акрона»), оформил один отбор и 10 перехватов. Хетаг регулярно играет в основе с 11-го тура РПЛ. Голевой пас в матче с московским «Динамо» — его первое результативное действие в сезоне.

Фото: ФК «Краснодар»
7 место

Станислав Агкацев («Краснодар»)

Вратарь «Краснодара» пропустил во втором матче подряд. Но куда важнее, что южный клуб отыграл «на ноль» после перерыва во встрече с «Балтикой». В концовке Агкацев по-настоящему спас «Краснодар» от поражения. Илья Петров метил в ближний угол, однако голкипер перевёл мяч на угловой. Ещё через три минуты Станислав грамотно выбрал позицию после удара Кевина Андраде со штрафного. Второй тайм прошёл с преимуществом «Балтики», однако в том числе надёжная игра вратаря помогла «Краснодару» уйти на перерыв в статусе лидера РПЛ.

Фото: ФК «Зенит»
8 место

Максим Глушенков («Зенит»)

Третий подряд матч Максима с результативным действием в РПЛ. На этот раз его навес со штрафного стал голевым. Никто не коснулся мяча, и тот влетел в дальний угол. Глушенков собрал на себе четыре фола в Самаре — третий результат в команде. Плюс у него пять успешных обводок (лучший показатель среди всех игроков матча), два отбора и пять перехватов. Кстати, Максим вышел на чистое первое место в «Зените» по голам в этом сезоне РПЛ (7). На втором располагается Андрей Мостовой (6).

Фото: ФК «Локомотив»
9 место

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Красно-зелёные одержали непростую победу во встрече с «Оренбургом». Всё решил гол с пенальти, а его заработал капитан «Локомотива». Сам Дмитрий два раза пробил по воротам «Оренбурга», но ни разу не попал в створ. Он отдал 27 точных передач из 33, выиграл семь единоборств из 14 (на своей половине — пять из шести), совершил два отбора и семь перехватов. Правда, есть один минус. Дмитрий получил четвёртую жёлтую карточку в сезоне. Следовательно, не поможет «Локо» во встрече с «Краснодаром».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
10 место

Кирилл Щетинин («Ростов»)

«Ростов» проиграл всего один раз в 10 предыдущих турах РПЛ и завершил первый круг на девятом месте. Неплохой результат, учитывая достаточно тяжёлый старт сезона. В гостевом матче с «Сочи» победу гостям принёс классный удар Щетинина. Попал так, что у вратаря не было никаких шансов на спасение. Первый гол Кирилла в нынешнем розыгрыше РПЛ. И какой важный! На «Фиште» Щетинин нанёс три удара (один — в створ), заработал три фола (лучший результат в команде), отдал четыре передачи под удар (больше всех в «Ростове»), выиграл 12 единоборств из 17, совершил три отбора и четыре перехвата.

Таблица РПЛ после первого круга
