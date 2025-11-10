Легионеры ЦСКА и «Спартака» или бомбардир «Зенита». Кто был лучшим в 15-м туре РПЛ?

Первый круг МИР РПЛ — всё. 15-й тур получился очень неудачным для хозяев. На домашнем стадионе победил только «Локомотив». Результативность совсем не порадовала — всего 13 голов в восьми встречах. Пришло время определить лучшего футболиста тура.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Пабло Солари («Спартак»)
Футбольные события матча в Грозном отошли на второй план после перепалки Деяна Станковича с журналистом на флеш-интервью. Но если ориентироваться исключительно на игру, то главным героем встречи стал Солари. За один матч Пабло вдвое увеличил показатель голов в сезоне. Ранее аргентинец забивал в Самаре и в Казани, теперь же оформил дубль в Грозном. Пабло нанёс четыре удара (три — в створ), заработал один фол, отдал 15 точных передач из 21, совершил три отбора и семь перехватов. Если он забивает в этом сезоне, то «Спартак» не проигрывает.
Иван Беликов («Балтика»)
21-летний Беликов вышел в основе «Балтики» во втором матче подряд. Получилось очень даже неплохо. Во-первых, Иван ассистировал на Брайана Хиля, когда тот сравнял счёт. Во-вторых, Беликову не хватило совсем чуть-чуть до гола — мяч после его удара вонзился в штангу. 1+1 в матче с чемпионом — это было бы очень круто. У Беликова 16 возвратов мяча на чужой половине (лучший результат в «Балтике»), он отдал 15 точных передач в финальную треть поля (третий показатель в команде), выиграл 23 единоборства из 34, выполнил две успешные обводки, девять раз отобрал мяч у соперника. Очень хорошие цифры!
Дмитрий Пестряков («Акрон»)
18-летний парень регулярно играет в нынешнем сезоне. Он провёл 14 матчей в РПЛ (12 — в стартовом составе) и отбегал суммарно 1036 минут. Во встрече с «Динамо» Пестряков оформил третий гол в сезоне. Дмитрий отлично открылся, прекрасно разобрался с Александром Кутицким и легко переиграл вратаря Курбана Расулова. Что по статистике? Один удар в створ, один заработанный фол, семь точных передач из 13, одна успешная обводка, один отбор и два перехвата. Сейчас Дмитрий делит второе место в команде по голам.
Матия Попович (ЦСКА)
Поздравим серба с первым результативным действием в РПЛ. Фабио Челестини выпустил 19-летнего футболиста на последние минуты во встрече с «Локомотивом» (0:3), а на прошедшей неделе — в концовке матча в Каспийске. Получилось успешно. Серб, по сути, создал единственный гол армейцев. Удрал от защитника на фланге, вошёл в штрафную и покатил на Кирилла Глебова, которому оставалось только попасть в пустой угол ворот. За 25 минут на поле Попович заработал на себе один фол, отдал две точные передачи из четырёх, выиграл четыре единоборства из пяти, совершил одну успешную обводку.
Лучшим был другой игрок
Артём Карпукас и Николай Комличенко помогли «Локо» одержать победу. Первый был хорош в центре поля, в том числе в отборе, а второй оформил единственный гол в матче. Плюс Николай постоянно угрожал воротам соперника и забил ещё один мяч, который отменили после вмешательства VAR. Голкипер ЦСКА Владислав Тороп отыграл «на ноль» в Каспийске и совершил впечатляющий сейв. Возможно, мы забыли ещё кого-то. Пишите в комментариях, если это так.
Хетаг Хосонов («Акрон»)
Полузащитник отметился роскошным голевым пасом в матче с московским «Динамо». Хетаг увидел Пестрякова, который потом прекрасно разобрался у чужих ворот. Хосонов заработал один фол, совершил 19 возвратов мяча (второй результат в команде), отдал 10 точных передач в финальную треть поля (больше всех в составе «Акрона»), оформил один отбор и 10 перехватов. Хетаг регулярно играет в основе с 11-го тура РПЛ. Голевой пас в матче с московским «Динамо» — его первое результативное действие в сезоне.
Станислав Агкацев («Краснодар»)
Вратарь «Краснодара» пропустил во втором матче подряд. Но куда важнее, что южный клуб отыграл «на ноль» после перерыва во встрече с «Балтикой». В концовке Агкацев по-настоящему спас «Краснодар» от поражения. Илья Петров метил в ближний угол, однако голкипер перевёл мяч на угловой. Ещё через три минуты Станислав грамотно выбрал позицию после удара Кевина Андраде со штрафного. Второй тайм прошёл с преимуществом «Балтики», однако в том числе надёжная игра вратаря помогла «Краснодару» уйти на перерыв в статусе лидера РПЛ.
Максим Глушенков («Зенит»)
Третий подряд матч Максима с результативным действием в РПЛ. На этот раз его навес со штрафного стал голевым. Никто не коснулся мяча, и тот влетел в дальний угол. Глушенков собрал на себе четыре фола в Самаре — третий результат в команде. Плюс у него пять успешных обводок (лучший показатель среди всех игроков матча), два отбора и пять перехватов. Кстати, Максим вышел на чистое первое место в «Зените» по голам в этом сезоне РПЛ (7). На втором располагается Андрей Мостовой (6).
Дмитрий Баринов («Локомотив»)
Красно-зелёные одержали непростую победу во встрече с «Оренбургом». Всё решил гол с пенальти, а его заработал капитан «Локомотива». Сам Дмитрий два раза пробил по воротам «Оренбурга», но ни разу не попал в створ. Он отдал 27 точных передач из 33, выиграл семь единоборств из 14 (на своей половине — пять из шести), совершил два отбора и семь перехватов. Правда, есть один минус. Дмитрий получил четвёртую жёлтую карточку в сезоне. Следовательно, не поможет «Локо» во встрече с «Краснодаром».
Кирилл Щетинин («Ростов»)
«Ростов» проиграл всего один раз в 10 предыдущих турах РПЛ и завершил первый круг на девятом месте. Неплохой результат, учитывая достаточно тяжёлый старт сезона. В гостевом матче с «Сочи» победу гостям принёс классный удар Щетинина. Попал так, что у вратаря не было никаких шансов на спасение. Первый гол Кирилла в нынешнем розыгрыше РПЛ. И какой важный! На «Фиште» Щетинин нанёс три удара (один — в створ), заработал три фола (лучший результат в команде), отдал четыре передачи под удар (больше всех в «Ростове»), выиграл 12 единоборств из 17, совершил три отбора и четыре перехвата.