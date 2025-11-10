Вся «Балтика» и ещё 11 героев первого круга РПЛ, которые приятно удивили

Хоть до зимнего перерыва и осталось провести ещё три тура, первый круг МИР РПЛ завершён. Время подводить промежуточные итоги, в том числе приятные. С хорошей стороны нас удивили многие футболисты. Кто-то доказал, что его не стоит называть игроком одного сезона, кто-то — заявил о себе по-новому

Сразу стоит упомянуть, что здесь не будет про дорогостоящих новичков вроде Жедсона Фернандеша, хотя он хорош, и тех, кто давным-давно зарекомендовал себя.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Вся «Балтика»

Максим Бориско, Мингиян Бевеев, Максим Петров и Брайан Хиль Фото: ФК «Балтика»

Выбраться из Первой лиги и идти в топ-5, навязывая конкуренцию и перекрывая кислород грандам. Поразить всех бешеной работоспособностью, железной дисциплиной и несгибаемым характером. Это всё про «Балтику».

Калининградцы — с отрывом самые фолящие в лиге: нарушили правила 312 раз против 254 у «Пари НН» и 150 у «Зенита». Но вместе с тем выиграли больше всех единоборств (2602), совершили больше всех отборов (286) и пробежали меньше только «Ростова» с московским «Динамо» — здесь, впрочем, статистика явно не сработала в плюс москвичам. В отличие от команды Андрея Талалаева.

Крайне хороши многие. Максим Бориско — самый «сухой» вратарь РПЛ с девятью матчами без пропущенных мячей плюс аж с 84% отражённых ударов. И новичок сборной России. Как и отметившийся убийственным вбросом аутов Мингиян Бевеев.

За весь первый круг «Балтика» позволила забить себе лишь семь раз. Разумеется, это лучший показатель чемпионата, поэтому особенной похвалы заслуживают и центральные защитники: Сергей Варатынов, Кевин Андраде, Натан Гассама и Александр Филин.

Максим (4+3, один из лучших по системе «гол+пас») и Илья Петровы, Владислав Саусь, Николай Титков, Сергей Пряхин и отбегавший в старте два последних тура, совсем недавно бороздивший просторы Второй лиги 21-летний Иван Беликов — все они тоже заслуживают отдельного упоминания. Как и второй бомбардир РПЛ с восемью голами Брайан Хиль. В «Балтике» нет пассажиров: если выбывают одни, их отсутствие практически без потери качества компенсируют другие.

Виталий Гудиев, «Акрон»

Виталий Гудиев Фото: РИА Новости

Кавказские вратари — знак качества. С нынешнего сезона максимально доказывает это и Гудиев. Как и Бориско, его впервые вызвали в сборную. Только вот Максиму 25 лет, а Виталию — уже 30. Он дебютировал в РПЛ ещё в далёком сезоне-2012/2013 за «Аланию». Позже — далеко не всегда успешно конкурировал за место в основе в «Ахмате», «Химках» и «Факеле». В «Акроне» у Гудиева случился яркий расцвет.

Во многом именно благодаря Виталию тольяттинцы идут в верхней части таблицы, хотя первую треть сезона провалили. Он отразил больше всех ударов в лиге (58). Да, это свойственно вратарям из не самых сильных команд. Но и доля спасений тоже на высоком уровне — 75%. Это четвёртый результат среди тех, кто провёл хотя бы пять матчей: лучше только у Дениса Адамова, Игоря Акинфеева (по 78%) и Бориско (84%). При 23,4 xG у своих ворот Гудиев пропустил всего 19 раз. Настоящая стена.

Молодёжь ЦСКА

Матвей Лукин, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов и Данил Круговой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лишившись летом тренера и имея шестой по трансферной стоимости состав в лиге, ЦСКА умудрился закончить первый круг на вершине — по очкам наравне с «Краснодаром». Фабио Челестини давно зарекомендовал себя специалистом по прокачке молодёжи. В России он это подтвердил.

Матвей Кисляк круто ворвался в армейскую основу ещё при Марко Николиче, а при Челестини заодно поставил на поток результативные действия: забил в дерби «Динамо», «Краснодару», «Сочи» и «Пари НН», ассистировал в матчах с «Ахматом», «Зенитом», «Рубином» и «Балтикой». Быть в 20 лет мозгом лидера РПЛ — это сильно. По количеству успешных технико-тактических действий Матвей — третий среди полузащитников РПЛ, уступая лишь Наилю Умярову и одноклубнику Ивану Облякову.

Здорово прибавил и тёзка Кисляка Лукин. Нынешний сезон для 21-летнего защитника — первый полноценный в основе. И он настолько легко в ней освоился, что уже провёл три матча за сборную. 73% выигранных единоборств, 75% удачных отборов — тоже про него. По первому показателю у молодого армейца равенство с самым статусным центральным защитником Премьер-Лиги Нино.

Кирилл Глебов тоже весьма хорош. Универсальный 20-летний вингер забил пять голов. А всего их в РПЛ у него восемь. Больше к его возрасту за ЦСКА забивали только Алан Дзагоев (19), Жо (15) и Владислав Радимов (10). А позади остался Фёдор Чалов (7). И да – Глебов тоже дебютировал в сборной.

Даже удивительно называть опытным Данила Кругового, но на фоне упомянутых партнёров 27-летний теперь уже полузащитник действительно таковым считается. Как и у Кисляка, у него 4+4. Причём чаще при Челестини он выходит на правом фланге, который в «Зените» считался для него неродным.

Связка Алексея Батракова и Дмитрия Воробьёва

Дмитрий Воробьёв и Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Просто вспомним фразу Артёма Дзюбы для «Матч ТВ» годичной давности: «Сейчас Батраков забил всё, что возможно и невозможно, отдал — моё уважение ему. Молодцы. Прежде всего он и команда. Но подождите, пока закончатся голы Батракова. А они закончатся. Как у Беллингема в «Реале». Тот дал отрезок, все кричали: «Сейчас он [рекорд] Криштиану Роналду побьёт». В тот момент я думал: ну всё, остановите эту землю — я выскочу. И Беллингем пропал, сколько там игр не забивал? В один момент сдуется всё, хочешь этого или не хочешь. Я надеюсь, что ошибаюсь. Но, как показывает практика, всё равно вдолгую под нападающими не может быть результативность такая сумасшедшая».

А теперь факты: за 29 матчей РПЛ в прошлом сезоне у Батракова набралось 14+7, за 14 нынешнего — 10+4. То есть он даже опережает график! Тут и продвинутая статистика не нужна, сейчас это лучший футболист лиги наряду с Эдуардом Сперцяном.

Про Дмитрия Воробьёва мы недавно выпустили большой текст. Здесь лишь отметим, что это автор одного из красивейших (пусть и шальных) голов в истории РПЛ плюс один из лучших бомбардиров этого сезона с семью мячами. А ведь год назад его люто критиковали за плохую реализацию. Глядя на Батракова и Воробьёва, невольно вспоминаешь культовую связку с двумя Дмитриями — Лоськовым и Сычёвым. Возможно, актуальная тоже когда-нибудь таковой станет.

Также стоит отметить ренессанс арендованного Данила Пруцева, который зачах на лавке «Спартака» при Деяне Станковиче, однако вновь стал играть и выдавать топ-уровень в «Локомотиве» Михаила Галактионова.

Педро, «Зенит»

Педро Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Каким был Педро раньше, только после переезда в Россию? Он без устали лез в обводку, при этом пользы приносил не так много и постоянно совершал невынужденные потери. Теперь, с перемещением на позицию «десятки», 19-летний бразилец раскрылся по-новому. Не считая Максима Глушенкова, в «Зените» сейчас нет более важного игрока: не зря его не отпустили на групповой этап молодёжного чемпионата мира.

По количеству сыгранных в РПЛ минут Педро в «Зените» опережает лишь Вильмар Барриос. Бразилец оформил всего 2+1 — смех на фоне показателей Батракова. Однако дисциплинированностью, свободой без привязки к флангу и умением отдать не самую очевидную передачу Педро выделяется.

Идеальный пример — игра с «Локомотивом». Самое очевидное решение — покатить налево под рывок крайнего защитника. Или попытаться пойти в обыгрыш, как бы раньше он, несомненно, и сделал, чтобы забросить в район дальней штанги. Вместо этого — тонкий пас меж двух соперников, открывание под обратную передачу, гол.

Гол Педро «Локомотиву» Фото: Кадр из трансляции

Хуан Босельи, «Пари НН»

Хуан Босельи Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Когда наблюдаешь за игрой Босельи, возникает лишь один вопрос: что эта реинкарнация Жуниньо Пернамбукано делает в «Пари НН»?! В нынешнем сезоне, если учитывать Fonbet Кубок России, 26-летний уругваец забил со штрафных «Ростову», махачкалинскому «Динамо», «Спартаку» и «Сочи». В РПЛ от него в других ситуациях пострадали «Ахмат» и «Оренбург». Команда тогда ещё Владимира Слишковича вообще приняла от Хуана дубль.

Писали, что Босельи хочет забрать «Локомотив». Его агент этому вовсе не удивлён, выдав вот такой комментарий «Чемпионату»: «Многие клубы очень заинтересованы в Хуане. На его счету 19 голов и пять голевых передач за чуть более чем 13 месяцев в команде, которая очень мало владеет мячом. Логично, что есть интерес. В России им интересуется не одна команда».

Давид Семенчук, «Ростов»

Давид Семенчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У «Ростова» пять поражений в нынешнем розыгрыше РПЛ. Четыре из них случились без участия 21-летнего защитника, который пусть и провёл на поле растянувшиеся на восемь матчей 550 минут, но показал высокий потенциал и выиграл 77% верховых единоборств. Предыдущий сезон Семенчук провёл в Первой лиге за тульский «Арсенал», теперь не затерялся и уровнем выше, став одним из открытий.

Хорди Томпсон и Эмирджан Гюрлюк, «Оренбург»

Хорди Томпсон и Эмирджан Гюрлюк Фото: ФК «Оренбург»

Владимир Слишкович не оказывал должного доверия чилийцу и турку. Первый не попал в старт в шести турах из 11 при боснийском тренере, дважды даже не поднявшись с лавки. Второй — не играл в старте с 7-го по 14-й тур. Ильдар Ахметзянов не стал повторять за уволенным коллегой, и Томпсон с Гюрлюком приговорили голами «Сочи». Эмирджан также забивал «Акрону» и «Балтике», Хорди — «Рубину» и «Пари НН», а «Ахмату» положил «двушку».

По системе «гол+пас» Томпсон — в топ-11. 5+2 — и близко не адаптационные 0+0 из прошлого сезона. Вместе с Гюрлюком они отвечают за технику и креатив в «Оренбурге». И делают это весьма уверенно. Без их результативных действий экстренно вернувшаяся в Премьер-Лигу команда была бы аутсайдером в борьбе за выживание, а так — идёт 14-й.

Вадим Раков, «Крылья Советов»

Вадим Раков Фото: Александра Зайцева, «Чемпионат»

Безумно жаль, что травма оборвала гениальный ход Ракова в начале чемпионата. 4+1 в первых трёх турах — лучший результат для «Крыльев Советов» в РПЛ с 2009 года. Самарцам из-за весомых потерь предрекали борьбу за выживание, а они благодаря скорострельности 20-летнего правого вингера взяли восемь очков и зашли в топ-3. Теперь — торчат в зоне стыков.

Раков огорошил голом и ассистом родной «Локомотив», положил дубль «Ростову», забил «Акрону» и «Пари НН». Он отличался на любой вкус: и с левой, и с правой, и с нулевого угла. Осенью Вадим лишь трижды вышел на замену во вторых таймах. Полностью готов он будет только к зимним сборам.