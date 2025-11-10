«Кисляку не дали очевидную жёлтую, а он пропустил бы игру со «Спартаком». Судейство РПЛ

Первый круг Мир РПЛ позади, так что можно подводить промежуточные итоги. 15-й тур подарил пару ярких вывесок и много борьбы. Как со своей работой справились судьи и насколько им вообще удалась первая половина сезона?

Специально для «Чемпионата» судейство в 15-м туре и первом круге чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Динамо» — «Акрон» — 1:2

Долго не работал Целовальников — девять туров. В Кубке ещё давали судить, но в РПЛ была пауза. Вообще, на этот тур назначили арбитров, которые в основном получают мало назначений, должны были быть несложные игры.

Нормально отработал Целовальников. Было видно, что волнуется. Хочет доказать, что умеет судить и достоин находиться в РПЛ. Ничего не испортил, сложных эпизодов не было.

Оценка Целовальникова — 8,4.

«Пари НН» — «Рубин» — 0:0

На третьей минуте Фролов верно отменил гол в ворота «Рубина» после вмешательства VAR. Те проверяли, влиял ли на вратаря Карич, находившийся в офсайде. А он влиял — даже был контакт.

На 78-й минуте Фролов верно не назначил 11-метровый удар в ворота «Рубина». Босельи явно дорисовывал: пошёл головой в мяч, защитник поднял ногу, однако убрал её, а Хуан схватился за голову, упал и изображал травму. Фролов всё увидел и продолжил игру. Можно порассуждать про опасную игру, но здесь главное, что не пенальти.

Оценка Фролова — 8,4.

«Динамо» Махачкала — ЦСКА — 0:1

На 37-й минуте Левников правильно не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА. Игровая ситуация, несложная. На 60-й минуте не показал очевидную жёлтую карточку Кисляку за грубую игру — тот применял руки в борьбе за мяч. А карточка была бы четвёртой — он пропустил бы матч со «Спартаком».

На 90+4-й минуте Левников верно не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА. Рука была ненаказуемая.

Оценка Левникова — 8,3.

«Сочи» — «Ростов» — 0:1

Пятая игра для Зиякова. Два-три тура пропускает — судит, и так далее. В РПЛ он второй год. И особо департамент ему не доверяет. Но по этому матчу вопросов нет — сложных эпизодов не было.

Оценка Зиякова — 8,4.

«Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1

На седьмой минуте Карасёв верно не назначил 11-метровый в ворота «Крыльев Советов». Ахметов в своей штрафной вступил в единоборство с Педро. Он укрывал мяч корпусом и ногой, после чего произошло падение игрока «Зенита». Некоторые посчитали, что это фол, поскольку Ахметов выставил «шлагбаум» для футболиста атаки. Но игрок обороны имеет право защищать пространство и выставлять ногу в сторону — это не работает, как в атаке, когда нападающий ищет контакта. По всем рекомендациям департамента это верное решение Карасёва.

На 89-й минуте Карасёв не показал жёлтую Сутормину за симуляцию. Футболист «Крыльев» откровенно хотел ввести арбитра в заблуждение. И даже ввёл, потому что Карасёв продолжил игру. За такое надо наказывать обязательно.

Оценка Карасёва — 8,3.

«Локомотив» — «Оренбург» — 1:0

У Цыганка — единственная отрицательная оценка в туре. На 51-й минуте — верное решение VAR, гола не было. Хочется сказать, что простой эпизод, однако в динамике было сложнее. Второй ассистент здесь не при делах, момент для VAR. Мяч попал чётко на линию.

Ключевой момент — на 64-й минуте. Неверно разобрался Цыганок. Руденко и Чичинадзе в борьбе за мяч оба применяли руки и оба начали падать. Арбитр оценил исключительно действия игрока «Оренбурга» — это 11-метровый и красная карточка за лишение явной возможности забить гол. Но действия были обоюдные, поэтому в данном случае надо было продолжить игру. Сараев на VAR оценил эпизод верно — пригласили Цыганка к монитору, отменили.

На 71-й минуте Цыганок верно назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга» за фол по неосторожности. Защитник не успел и просто сбил соперника.

Также верно отменён гол в ворота «Оренбурга» на 78-й минуте из-за офсайда.

Оценка Цыганка — 7,9 (8,4).

«Ахмат» — «Спартак» — 1:2

Матч повышенной сложности. На 45+1-й минуте Чистяков не показал жёлтую Сидорову за грубую игру. Безрассудные действия — прыгнул, попал по ногам. Может быть, для этой игры Чистяков поступил верно, но я считаю, что футболиста «Ахмата» всё равно надо было наказывать. Возможно, арбитр хотел уйти на перерыв без жёлтых.

Оценка Чистякова — 8,4.

«Балтика» — «Краснодар» — 1:1

Тоже матч повышенной сложности. Однако по-настоящему сложных эпизодов здесь не было. Как нет и проблем у Сухого в управлении игроками. Сперцян пытался что-то противопоставить, но это уже не работает. Судьи выходят на игры «Краснодара» спокойными, делают каменное лицо. И это работает. Плюс, конечно, повлияло отсутствие Кордобы, который по своей натуре провокатор. Вопросов к судье нет.

Оценка Сухого — 8,5.

Очень большой плюс по сравнению с прошлым годом. Сейчас отваливаются только три арбитра — Чебан, Казарцев и Целовальников, у которых оценка ниже 8,0. Среди них судья ФИФА, что, конечно, нонсенс.

Для департамента плюс, что на первых местах находятся Танашев, который первый год в РПЛ, Буланов, который был недооценён раньше. Также высоко Сараев, Егоров, Чистяков. Левников подтянулся, хотя начал сезон не очень. Всё хорошо. Главное, что молодые арбитры показывают класс. А всё остальное — рабочие моменты. Никто никому голову не откручивает. Департамент работает, и эта работа видна. Меня она устраивает, так что ничего страшного, как говорит Семак, на самом деле нет. Для меня показатель — оценки, они не надуманы. Танашев на первом месте — тоже показатель. А на остальное нет смысла обращать внимание.