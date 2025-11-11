Кейн, Мбаппе и Холанд — главные бомбардиры мира прямо сейчас. Но кто круче по статистике?

Три топовых бомбардира ударно начали нынешний сезон. Эрлинг Холанд радует фанатов «Манчестер Сити», Килиан Мбаппе — «Реала», а Гарри Кейн — «Баварии». Но кто из них круче остальных?
Кто сколько забил в чемпионатах
Для начала давайте посчитаем голы тройки во внутренних чемпионатах. Холанд оформил 14 голов в АПЛ, Кейн и Мбаппе — по 13 в Бундеслиге и Ла Лиге соответственно.
Результат норвежца ещё больше впечатляет, поскольку у него нет ни одного забитого мяча с пенальти. Всё могло измениться на прошлой неделе, но вратарь «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили отразил удар Эрлинга с 11-метровой отметки. Мбаппе забил три мяча с пенальти в чемпионате Испании, Кейн — четыре в немецкой лиге.
Гарри на один гол требуется меньше времени, чем другим. Англичанин забивает в Бундеслиге один раз в 61,08 минуты. Очень впечатляет! У Холанда (67,71) и Мбаппе (80,77) показатели хуже.
Норвежец забил 14 мячей в АПЛ — это 60,8% от общего числа голов «Манчестер Сити» (23). А теперь факт, который шокирует. Ни один другой футболист «Сити» не отличился в нынешнем сезоне больше одного раза. На втором месте в списке лучших бомбардиров команды Хосепа Гвардиолы «находится» защитник «Бёрнли» Максим Эстеве. Он дважды забил в свои ворота во встрече с соперником.
Эрлинг Холанд в этом сезоне часто радует Хосепа Гвардиолу
Фото: Angel Martinez/Getty Images
Доля голов Мбаппе в «Реале» составляет 50%. У него 13 забитых мячей в чемпионате, вся остальная команда отличилась столько же раз. Винисиус Жуниор оформил пять голов, Арда Гюлер — три, Джуд Беллингем — два.
У Кейна 13 голов из 35, что забила «Бавария». Доля результативных ударов Гарри составляет 37,1%. Сразу четыре игрока мюнхенского клуба положили в чемпионате как минимум четыре мяча. Помимо самого Кейна, это Луис Диас (шесть), Серж Гнабри (четыре) и Майкл Олисе (четыре).
Луис Диас и Гарри Кейн (справа)
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
А что с победными голами и уровнем соперников?
Холанд опережает Кейна и Мбаппе по количеству победных голов. У норвежца пять таких мячей (35,7% от общего числа своих результативных ударов), у француза — четыре (30,8%), у Кейна — всего один (7,7%). При этом голы Килиана распределяются чуть равномернее: Мбаппе забивал в 10 матчах из 12, Холанд — в 9 из 11, Кейн — в 7 из 10.
Килиан Мбаппе (слева) и Винисиус Жуниор
Фото: Michael Steele/Getty Images
Теперь – про условный уровень соперников. Мы разбили таблицу каждой из трёх лиг (АПЛ, Ла Лига, Бундеслига) на две половины. В первых двух чемпионатах играют 20 клубов, в третьем — 18. У Кейна лучший показатель из тройки форвардов по голам в матчах с командами из верхней половины Бундеслиги – забил 10 мячей. У Холанда – пять голов во встречах с топ-10 АПЛ, у Мбаппе — пять с топ-10 Ла Лиги.
Также Кейн опережает Мбаппе и Холанда по ещё двум показателям.
- Во-первых, у него больше голевых передач. У англичанина три ассиста, у француза — два, у норвежца — один.
- Помимо этого, у Кейна самая большая разница между забитыми и ожидаемыми голами. Гарри оформил 13 мячей при показателе xG в 7,1 (у Холанда — 11,1, у Мбаппе — 10,8).
|Игрок
|Голы
|Голы с пенальти
|Матчи
|Доля от голов команды
|Минуты на гол
|Победные голы
|Матчи с голами
|Матчи с 2+ голами
|Эрлинг Холанд
|14
|0
|11
|60,8%
|67,71
|5
|9
|5
|Килиан Мбаппе
|13
|3
|12
|50%
|80,77
|4
|10
|3
|Гарри Кейн
|13
|4
|10
|37,1%
|61,08
|1
|7
|4
А что с учётом всех турниров? Кейн забивает чаще, но у Холанда больше победных голов
А вот если считать голы во всех турнирах на клубном уровне, то здесь преимущество у англичанина.
- Кейн забил 23 мяча: 13 — в Бундеслиге, 5 — в ЛЧ, 4 — в Кубке Германии, 1 — в Суперкубке Германии;
- Холанд – 19 голов: 14 — в АПЛ, 5 — в ЛЧ;
- Мбаппе – 18: 13 — в Ла Лиге, 5 — в ЛЧ.
Получается, Кейну требуется меньше всего времени на один гол, у Мбаппе – самый высокий показатель по проценту от общего числа голов команды, а Холанд чаще других забивал победные мячи.
|Игрок
|Голы
|Голы с пенальти
|Матчи
|Доля от голов команды
|Минуты на гол
|Победные голы
|Матчи с голами
|Матчи с 2+ голами
|Гарри Кейн
|23
|6
|17
|39,7%
|59,6
|4
|13
|8
|Эрлинг Холанд
|19
|0
|15
|50%
|67,9
|8
|13
|6
|Килиан Мбаппе
|18
|6
|16
|52,9%
|77,8
|6
|12
|5
Ну и последнее: у Эрлинга самая продолжительная голевая серия из указанных нападающих. Норвежец забивал в девяти встречах подряд за «Манчестер Сити», Кейн и Мбаппе — в восьми за «Баварию» и «Реал» соответственно. Интересно, с какими итоговыми цифрами по голам завершат сезон эти футболисты.