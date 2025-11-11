Скидки
Как Кейн, Мбаппе и Холанд выступают в сезоне-2025/2026, статистика, сравнение, сколько у них голов, Реал, Бавария, Манчестер Сити

Кейн, Мбаппе и Холанд — главные бомбардиры мира прямо сейчас. Но кто круче по статистике?
Кирилл Закатченко
Как Кейн, Мбаппе и Холанд выступают в этом сезоне
Аудио-версия:
У каждого из форвардов есть аспект, в котором он выступает лучше других.

Три топовых бомбардира ударно начали нынешний сезон. Эрлинг Холанд радует фанатов «Манчестер Сити», Килиан Мбаппе — «Реала», а Гарри Кейн — «Баварии». Но кто из них круче остальных?

Кто сколько забил в чемпионатах

Для начала давайте посчитаем голы тройки во внутренних чемпионатах. Холанд оформил 14 голов в АПЛ, Кейн и Мбаппе — по 13 в Бундеслиге и Ла Лиге соответственно.

Результат норвежца ещё больше впечатляет, поскольку у него нет ни одного забитого мяча с пенальти. Всё могло измениться на прошлой неделе, но вратарь «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили отразил удар Эрлинга с 11-метровой отметки. Мбаппе забил три мяча с пенальти в чемпионате Испании, Кейн — четыре в немецкой лиге.

Команде это не помешало. Как и норвежцу — отличиться позже:
«Сити» просто уничтожил «Ливерпуль». Хотя об отмене гола ван Дейка будут спорить ещё долго
Гарри на один гол требуется меньше времени, чем другим. Англичанин забивает в Бундеслиге один раз в 61,08 минуты. Очень впечатляет! У Холанда (67,71) и Мбаппе (80,77) показатели хуже.

Норвежец забил 14 мячей в АПЛ — это 60,8% от общего числа голов «Манчестер Сити» (23). А теперь факт, который шокирует. Ни один другой футболист «Сити» не отличился в нынешнем сезоне больше одного раза. На втором месте в списке лучших бомбардиров команды Хосепа Гвардиолы «находится» защитник «Бёрнли» Максим Эстеве. Он дважды забил в свои ворота во встрече с соперником.

Эрлинг Холанд в этом сезоне часто радует Хосепа Гвардиолу

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Доля голов Мбаппе в «Реале» составляет 50%. У него 13 забитых мячей в чемпионате, вся остальная команда отличилась столько же раз. Винисиус Жуниор оформил пять голов, Арда Гюлер — три, Джуд Беллингем — два.

У Кейна 13 голов из 35, что забила «Бавария». Доля результативных ударов Гарри составляет 37,1%. Сразу четыре игрока мюнхенского клуба положили в чемпионате как минимум четыре мяча. Помимо самого Кейна, это Луис Диас (шесть), Серж Гнабри (четыре) и Майкл Олисе (четыре).

Луис Диас и Гарри Кейн (справа)

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

А что с победными голами и уровнем соперников?

Холанд опережает Кейна и Мбаппе по количеству победных голов. У норвежца пять таких мячей (35,7% от общего числа своих результативных ударов), у француза — четыре (30,8%), у Кейна — всего один (7,7%). При этом голы Килиана распределяются чуть равномернее: Мбаппе забивал в 10 матчах из 12, Холанд — в 9 из 11, Кейн — в 7 из 10.

Килиан Мбаппе (слева) и Винисиус Жуниор

Фото: Michael Steele/Getty Images

Теперь – про условный уровень соперников. Мы разбили таблицу каждой из трёх лиг (АПЛ, Ла Лига, Бундеслига) на две половины. В первых двух чемпионатах играют 20 клубов, в третьем — 18. У Кейна лучший показатель из тройки форвардов по голам в матчах с командами из верхней половины Бундеслиги – забил 10 мячей. У Холанда – пять голов во встречах с топ-10 АПЛ, у Мбаппе — пять с топ-10 Ла Лиги.

Также Кейн опережает Мбаппе и Холанда по ещё двум показателям.

  1. Во-первых, у него больше голевых передач. У англичанина три ассиста, у француза — два, у норвежца — один.
  2. Помимо этого, у Кейна самая большая разница между забитыми и ожидаемыми голами. Гарри оформил 13 мячей при показателе xG в 7,1 (у Холанда — 11,1, у Мбаппе — 10,8).
ИгрокГолыГолы с пенальтиМатчиДоля от голов командыМинуты на голПобедные голыМатчи с голамиМатчи с 2+ голами
Эрлинг Холанд1401160,8%67,71595
Килиан Мбаппе1331250%80,774103
Гарри Кейн1341037,1%61,08174

А что с учётом всех турниров? Кейн забивает чаще, но у Холанда больше победных голов

А вот если считать голы во всех турнирах на клубном уровне, то здесь преимущество у англичанина.

  • Кейн забил 23 мяча: 13 — в Бундеслиге, 5 — в ЛЧ, 4 — в Кубке Германии, 1 — в Суперкубке Германии;
  • Холанд – 19 голов: 14 — в АПЛ, 5 — в ЛЧ;
  • Мбаппе – 18: 13 — в Ла Лиге, 5 — в ЛЧ.

Получается, Кейну требуется меньше всего времени на один гол, у Мбаппе – самый высокий показатель по проценту от общего числа голов команды, а Холанд чаще других забивал победные мячи.

ИгрокГолыГолы с пенальтиМатчиДоля от голов командыМинуты на голПобедные голыМатчи с голамиМатчи с 2+ голами
Гарри Кейн2361739,7%59,64138
Эрлинг Холанд1901550%67,98136
Килиан Мбаппе1861652,9%77,86125
Ну и последнее: у Эрлинга самая продолжительная голевая серия из указанных нападающих. Норвежец забивал в девяти встречах подряд за «Манчестер Сити», Кейн и Мбаппе — в восьми за «Баварию» и «Реал» соответственно. Интересно, с какими итоговыми цифрами по голам завершат сезон эти футболисты.

