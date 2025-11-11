«Спартак» не так плох, а у топ-форвардов — катастрофа. Неожиданные цифры первого круга РПЛ

У Станковича не забивают россияне, у «Краснодара» — лучший прессинг. И да, у Карпина тоже есть повод для радости.

В Мир Российской Премьер-Лиге завершился первый круг. Половина чемпионата – время подвести промежуточные итоги. Всегда интересно заглянуть в статистику и найти необычные результаты. Именно это мы и сделали!

Московское «Динамо» — лидер по ожидаемым голам

«Динамо» под руководством Валерия Карпина провалило первую часть сезона. Москвичи занимают 10-е место и отстают от топ-3 уже на 13 очков. Рассчитывать на борьбу за медали в нынешнем чемпионате вряд ли стоит. Футбол в исполнении «Динамо» не нравится ни болельщикам, ни самому Карпину. Хотя позитивные моменты всё же есть. Москвичи – лидеры РПЛ по xG (ожидаемые голы) – 24,35. Чуть ниже расположился «Локомотив» (24,10) и «Краснодар» (23,63).

«Динамо» Махачкала — топ по защите, а у ЦСКА и «Локомотива» всё не очень хорошо

По ожидаемым пропущенным мячам (xA) всё логично. В тройку входят «Краснодар» (11,72), «Зенит» (12,09) и «Балтика» (13,11). Эти же команды и пропустили меньше всего в сезоне. А вот на четвёртой строчке расположилось идущее 13-м махачкалинское «Динамо» (15,12 при 17 реальных пропущенных). Не очень хорошие показатели у ЦСКА и «Локомотива». Команда Фабио Челестини пропустила на четыре мяча меньше ожидаемого (17,58 при 13 реальных, восьмое место), их соседи – на 10-м месте по показателю (19,29 при 19 реальных).

Также команда Хасанби Биджиева занимает первое место по возвратам на чужой половине

Удивительно, но махачкалинцы лидируют по возвратам на чужой половине поля. Это отражает стремление команды, её агрессивность и верно работающий прессинг. «Динамо» вернуло мяч 1118 раз. Также в топ-3 оказались «Ростов» (1020) и «Акрон» (959). Лидирующие «Краснодар» (795) и ЦСКА (734) занимают восьмое и 12-е места соответственно.

«Спартак» лидирует по владению мячом

«Спартак» больше других команд РПЛ стремится к контролю. Москвичи за 15 туров в среднем владеют мячом 62% времени. Ниже расположились другие топ-клубы РПЛ: «Зенит» (60%), «Краснодар» (57%), «Динамо» Москва (56%) и ЦСКА (55%). Вполне логично, что именно они находятся наверху. Однако превосходство «Спартака» перед другими грандами немного удивляет.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А ещё команда Деяна Станковича больше всех зависима от иностранцев

В первом круге за «Спартак» не забил ни один россиянин! Все 24 мяча команды на счету иностранцев. Для сравнения, у «Локомотива» наши футболисты отличились 30 раз (из 31), у ЦСКА – 22 из 26, у «Зенита» – 17 из 29. За «Спартак» же по четыре мяча забили Жедсон Фернандеш, Эсекьель Барко, Пабло Солари, Манфред Угальде и Ливай Гарсия.

«Краснодар» лучше других работает в прессинге

PPDA – индекс интенсивности прессинга. Он показывает, сколько команда допускает пасов у соперника перед отбором мяча. Чем ниже число – тем лучше. И первое место ожидаемо занимает «Краснодар» (5,71). А вот дальше неожиданно расположились «Ростов» (5,9) и «Спартак» (6,03). Станкович не так уж и плох?

Дзюба — худший по нереализованным пенальти

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба четыре раза исполнил пенальти. Но он единственный, кто не забил сразу дважды. Артём не реализовал попытки в матчах с «Сочи» (4:0) и «Зенитом» (1:1). В первом случае удар отразил голкипер, а во втором мяч даже не попал в створ.

Бориско — лучший по пропущенным в среднем мячам

«Балтика» пропустила меньше всего мячей в первом круге РПЛ (7). А её голкипер Максим Бориско стал лидером по пропущенным в среднем голам. Этот показатель у вратаря составил 0,47 за 15 матчей. Ниже расположились Станислав Агкацев («Краснодар», 0,6 за 15 игр) и Денис Адамов («Зенит», 0,64 за 11).

Точнее всех пасует защитник ЦСКА. И нет, это не Дивеев

Среди футболистов, которые сыграли больше 10 матчей в нынешнем сезоне, первый по точности передач – Матвей Лукин! Защитник ЦСКА стал основным у Фабио Челестини и заслуживает комплиментов. Лукин отдал 92,86% точных пасов. Надёжный защитник с хорошей передачей и российским паспортом – ценный лот. Поэтому надеемся на ещё больший прогресс Матвея.

В топе по упущенным голевым моментам — лучшие форварды РПЛ

Лучший бомбардир нынешнего сезона – полузащитник Алексей Батраков. Форварды же остались позади футболиста «Локомотива». Одна из важных причин – их реализация. По упущенным голевым моментам в топе находятся сразу несколько крутых нападающих. Первое место занимает Иван Сергеев из московского «Динамо» (11 упущенных моментов), чуть ниже расположился Джон Кордоба («Краснодар», девять). А следом идёт группа с семью упущенными моментами: Артём Дзюба («Акрон»), Мирлинд Даку («Рубин»), Егор Голенков («Ростов») и Тамерлан Мусаев (ЦСКА).

Иван Сергеев Фото: ФК «Динамо»

Однако Сергеев занимает первое место по ожидаемым голам

Интересно, что при этом Иван лидирует по статистике ожидаемых голов. Cергеев набрал 7,32 xG при пяти забитых мячах. Чуть ниже идёт Джон Кордоба (6,72 при шести реальных) и Брайан Хиль из «Балтики» (5,81 при восьми).

Вингер тонущего «Пари НН» чаще других бьёт по воротам

«Пари НН» занимает последнее, 16-е место в РПЛ. Команда одержала всего две победы и отличилась девять раз. А пять мячей забил вингер Хуан Босельи – главный футболист команды прямо сейчас. Уругваец тащит нижегородцев в атаке: он нацелен на ворота и берёт игру на себя. Это отражается в статистике. Босельи – лидер РПЛ по ударам (40). Чуть ниже расположились лучший игрок прошлого сезона Кордоба (38) и лучший бомбардир нынешнего чемпионата Батраков (36).

Неожиданно, но защитник московского «Динамо» лидирует по отборам

«Динамо» активно (и по делу) критикуют за плохую игру в защите. Но неожиданно именно игрок команды Карпина – лучший по отборам. Левый защитник Рубенс отнял мяч 42 раза. Столько же отборов и у Мирослава Богосаваца из «Ахмата». А ниже – ещё один защитник «Динамо» – Хуан Касерес (35)!

Рубенс и Валерий Карпин Фото: ФК «Динамо»

Лучшие по перехватам — Андраде из «Балтики» и Умяров из «Спартака»

Наиль Умяров окончательно превратился в одного из лидеров «Спартака». Он не только хорошо разгоняет атаки, но и помогает в защите. На счету Наиля 32 перехвата за первый круг. Столько же совершил защитник «Балтики» Кевин Андраде. Чуть ниже – Угочукву Иву из «Рубина» (30).

У Даку — огромный отрыв по фолам

Мирлинд Даку – самый грубый игрок РПЛ? Форвард «Рубина» нарушил правила 54 раза! А у ближайших преследователей (Джона Кордобы, Мингияна Бевеева и Ильи Петрова) – всего 33 фола. Мелкие нарушения помогают останавливать атаки соперника на ранней стадии. И Даку этим активно пользуется. Важно, что Мирлинд при этом ни разу не удалился (хотя три жёлтых карточки уже заработано).

Два лучших дриблёра РПЛ выступают за «Ахмат» и «Оренбург»

Неожиданные лидеры в списке дриблёров! По средним успешным обводкам за игру первое место занимает Брайан Мансилья из «Ахмата» (2,63). А второй – его бывший партнёр по «Оренбургу» Эмирджан Гюрлюк (2,34). Следом же идёт яркая тройка дриблёров: Луис Энрике («Зенит», 2,19), Лечи Садулаев («Ахмат», 2,18) и Хуан Босельи («Пари НН», 2,09).

*В тексте используются статистические данные технологического сервиса Яндекс Спорттех, SofaScore и Understat.