Огненный футбол на зависть РПЛ! Топы Первой лиги забили пять, а победил «Факел». Видео

18-й тур Лиги Pari (Первой лиги) завершился яркой битвой конкурентов в борьбе за путёвку в РПЛ. Перед этой встречей «Факел» занимал второе место, опережая костромской «Спартак» на три очка. Хозяева победили в матче с пятью голами и догнали лидирующий «Урал».

«Спартак» сыграл в Воронеже с тремя центральными защитниками. Можно сказать, тренерский штаб гостей в лице Евгения Таранухина и Сергея Бондаря решил подстроить свою команду под «Факел». На первых минутах оппоненты как следует пободались в центре поля, и такой футбол, очевидно, больше устраивал красно-белых. Потом хозяева стали лучше контролировать мяч, но голевых моментов никто не создавал. Да что там голевых – просто опасных.

Впрочем, на 13-й минуте команда Олега Василенко едва не подарила гол «Спартаку» на ровном месте. Точнее, защитник Черов, который ошибся под прессингом – покатил мяч в собственную штрафную под перехват. Однако в том эпизоде красно-белые не довели атаку до ума. А вот по истечении четверти часа коллектив из Костромы организовал убийственный контрвыпад после стандарта «Факела». Атакующий полузащитник Тлехугов убежал к воротам воронежцев, тем не менее его в последнюю секунду догнал и заблокировал удар Альшин. «Спартак» заработал угловой – Супранович едва не забил головой.

В общем, половина первого тайма прошла скорее по плану спартаковского штаба. Но потом и в штрафной костромской команды стало горячо. «Факел» мало-помалу разыгрался. На исходе получаса у «Факела» наконец сыграл стандарт – защитник Юрганов забил головой после углового. Однако судья Матвеев отменил гол, зафиксировав толчок в спину другого защитника – лучшего бомбардира «Спартака» Жилмостных. Кроме того, до перерыва пару шансов загубил Гиоргобиани, но он же стал автором голевого паса на 41-й минуте. «Факел» накрыл соперника прессингом в центре поля и наказал в переходной фазе. Гиоргобиани вывел Пуси один на один – главный снайпер воронежцев покатил мяч между ног вратарю.

Футбол смотрелся – эта игра ничем не уступала иным встречам РПЛ. А ещё более увлекательной она стала после перерыва, когда «Спартак» добавил второго форварда Гарибяна вместо латераля Киселёва и раскрылся. Уже на 52-й минуте команда Василенко увеличила своё преимущество. Хозяева улетели в контратаку «четыре в два», которую блестяще реализовал Багамаев. Хавбек протащил мяч с центра поля, не стал делиться им с партнёрами, а сам зарядил из полукруга в дальний нижний угол. Это первый гол Абдулы в чемпионате.

Тем не менее «Спартак» сумел вернуться в игру. Случилось это тоже благодаря стандарту – штрафному на чужой половине поля, который исполнил… вратарь Корец. Он запустил мяч в штрафную «Факела», где Чиканчи сделал скидку на Тарасова, и тот забил. Правда, судя по повтору, автор гола находился в офсайде. Тут Воронежу не хватило помощи VAR.

Голы посыпались как из известного рога! У «Спартака» стал проваливаться правый фланг, откуда «Факел» создал два голевых момента. И если Гиоргобиани, выигрывавший раз за разом воздух в чужой штрафной при своём росте 170 см, попал в штангу, то Пуси на 64-й минуте оформил дубль. Албанец переправил в сетку удачно отскочивший мяч.

Но в середине второго тайма команда из Костромы опять сделала шаг к камбэку. Как забил «Спартак»? Конечно же, со стандарта. Дубль оформил и защитник красно-белых Тарасов. После подачи углового с левого фланга он впечатляюще продавил в штрафной опытного Магкеева и нанёс неберущийся удар головой.

Пять голов, почти два десятка удара на двоих – это было шоу от топов Первой лиги! «Спартак» пытался давить до последнего, а команда Василенко при любой возможности бежала в ответные атаки. В концовке больше всего запомнился эпизод с падением Назаренко в штрафной «Факела», которое хавбек хорошо озвучил для убедительности. Вот только Матвеев, судя по всему, здорово разобрался в эпизоде. Не поверил нырку спартаковца.