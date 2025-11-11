Кто-то догонит «Урал» и «Факел»? «Челябинск» совершил подвиг, а «Торпедо» Кононова дома не обыгрывает конкурентов из подвала таблицы.

Два лидера уходят в отрыв, а судьи «убили» «Родину». Главное за тур в Первой лиге

От заснеженного Хабаровска до горячего Воронежа – Лига Pari впечатляет не только географией, но и ноябрьским футболом. Команды вроде должны замерзать, однако вместо этого получается битва. Все бьются за выгодные позиции перед уходом на зимнюю паузу.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

«Арсенал» победил «Чайку» в компенсированное время

Дмитрий Гунько перезагрузил свою команду. Перелом случился в Кубке России, где «Арсенал» оказался сильнее «Факела» (3:2). Вероятно, тренер нащупал оптимальный состав – после победы в матче с «Ротором» (2:1) в прошлом туре бывший тренер «Спартака» выцепил ещё три очка.

Туляки играли без Эдарлина Рейеса, но его здорово заменил Резиуан Мирзов. Хозяева перебили «Чайку» – 11:4 по ударам, 1,63 xG против 0,24. Только вот оборона команды Дмитрия Комбарова держалась до последнего. Всё решил удар Кирилла Большакова в компенсированное время. Капитан «Арсенала» примчался к чужой штрафной и вколотил мяч в сетку на 90+3-й минуте.

Редкий сухой матч для тульских «канониров», которые перемещаются на девятую строчку. «Чайка» всё ещё на самом дне – всего 11 очков в 18 матчах.

Скандал на «Арене Химки»

«Родина» продлила беспроигрышную серию (до семи матчей), однако ничья в матче с «Нефтехимиком» по эмоциям оказалась даже хуже поражения. Всё дело в странных решениях судейской бригады. У москвичей отобрали чистый гол в компенсированное время при счёте 1:1.

«Родина» играла без дисквалифицированного Руслана Фищенко, но всё равно провела мощный первый тайм – Артём Максименко в самом его начале попал в штангу, хорошие шансы были у Артёма Бирюкова и Йорди Рейны. Впрочем, «Нефтехимик» постепенно выравнял игру – на 38-й минуте голкипер москвичей оформил шедевральный сейв после удара Андрея Никитина.

Концовка тайма осталась за «Родиной». Оборона «Нефтехимика» «заснула» во время чужого аута и упустила Артёма Концевого, который прострелил на свободного Максименко. В перерыве Кирилл Новиков сделал две замены и освежил игру своей команды: на 54-й минуте Константин Шильцов финтом Зидана убрал двух игроков и отдал голевую передачу на Рашида Магомедова. Тот прервал «сухую» серию Волкова – вратарь «Родины» не пропускал в шести домашних матчах подряд.

Хозяева полетели в атаку, однако на первый план вышли судьи. К пачке спорных эпизодов в штрафной «Нефтехимика» добавился отменённый гол Максименко. Рейна прорвался по флангу, удержал мяч в поле и навесил в центр штрафной. Гол отменили, а «Родина» заявила, что клуб обратится в ЭСК.

Хуан Диас главный тренер «Родины» «Из-за того что произошло в концовке, футбол отходит на второй план. Это просто какое-то сумасшествие. Как можно было не увидеть гол? Если хотите спрашивать про футбол — тут не о чем говорить. Я приехал сюда из Испании заниматься футболом. А когда происходят такие вещи — очень сложно говорить о нём. Моя команда полностью по правилам забивает гол. Игроки в раздевалке сейчас недовольны, они раздавлены. Они играли вот с такими распухшими голеностопами. С микротравмами. Футболисты отдали все силы, бились на поле, забили чистый мяч. Очень сложно что-то говорить в этой ситуации».

Ничья не позволила команде Хуана Диаса приблизиться к лидерам. «Нефтехимик» отступил на 11-ю строчку.

Внезапная победа «Волги»

От матча «КАМАЗа» с «Волгой» многие зрители ждали яркого футбола. В итоге всё превратилось в шоу по типу «Последнего героя», где люди иногда барахтались в грязи в битве за главный приз. Дождь в Набережных Челнах уничтожил игру низом.

Команды долго упрямились, пытаясь комбинировать, но лишь к концу встречи «КАМАЗ» понял, что нужно просто бить вперёд. «Волга» же быстрее почувствовала ритм «болота», сделав ставку на простоту и дальние выстрелы, которые оказались результативными. Отдельно хочется отметить гол Фольмера, который стремительно набирает форму после долгого отсутствия из-за травмы.

«КАМАЗ» получил 0:3 уже к 54-й минуте и при этом потерял очередного защитника – Даниил Маругин попросил замену в первом тайме. Хозяева вернулись в матч, когда забил Даниил Шамкин. Однако «Волга» удержала преимущество – лишь в компенсированное время Даниил Моторин сократил отставание до минимума, и времени на камбэк уже не осталось.

«Урал» не сломался в Хабаровске

Команда Мирослава Ромащенко продолжает свою победную серию – пять побед в условиях прагматичного и эффективного стиля.

Казалось, «Урал» испытает трудности после насыщенного отрезка, ведь клуб провёл дополнительную игру в будни. Но соперники словно поменялись часовыми поясами.

Илья Ишков забил уже на четвёртой минуте, после чего гости перешли к спокойному контролю. Сильный матч провели фланговые защитники «Урала» Владислав Малькевич и Итало. Второй и сделал счёт 2:0, замкнув передачу Мартина Секулича (хорват отметился двумя голевыми).

В Хабаровске шёл снег, зрители бросали друг в друга снежки. Во втором тайме СКА немного проснулся – у ворот Александра Селихова иногда было жарко, но в остальном Егор Филипенко и Силвие Бегич погасили даже надежду на гол.

Евсеев не справился с силой красноярского манежа

Кажется, у «Черноморца» закончился заряд эмоций. Уже пять матчей без побед. В Красноярске команда играла без Ильи Жигулёва (у него уже 1+6 по системе «гол+пас» в сезоне) и попала в некомфортные условия – в манеже «Енисея» тяжело всем гостям.

Красноярцы играли первым номером, но зачастую просто перекатывали мяч в центре поля либо пробовали навесы. У «Черноморца» был простой план: плотная оборона и редкие контратаки с участием Саида Алиева. В первом тайме ход матча постоянно прерывался из-за пауз – Максим Сыщенко из «Черноморца» и Амир Батырев из «Енисея» досрочно покинули поле.

После перерыва хозяева увеличили давление и заработали пенальти. Его реализовал Астемир Хашкулов. Минимальные 1:0, возможно, спасли Андрея Тихонова от отставки. В двух предыдущих матчах его «Енисей» разваливался на куски – 0:3 от «Уфы», 0:5 от «КАМАза». Очень нужная победа.

«Ротор» разгромил «Шинник»

Первый тайм выдался невыразительным. «Ротор» создал лишь пару моментов, подыскивая ключи для взлома насыщенной обороны «Шинника». Гости же ответили одной опасной атакой, которая также не увенчалась успехом.

После перерыва волгоградцы резко взвинтили темп. На 52-й минуте Никита Котин отправил мяч в свои ворота, пытаясь прервать прострел Андрея Семёнова. «Шинник» оказался в трудном положении – хозяева не откатились назад, а, наоборот, продолжили атаковать.

Вышедший на замену Илья Сафронов заработал пенальти и реализовал его на 79-й минуте. Точку же поставил Глеб Шильников – ещё один свежий игрок. Настоящий мастер-класс от Дениса Бояринцева. С такой разницей «Шинник» в этом сезоне ещё не проигрывал. И пропускал три мяча всего раз – в Хабаровске от СКА (1:3).

Невыносимая тяжесть «Торпедо»

Команда Олега Кононова не набирает очки даже в матчах с прямыми конкурентами. Точнее, какие-то набирает, но вряд ли турнирная ситуация радует фанатов.

В условиях тренерской чехарды у «Торпедо» потерялась игровая структура – многие атаки строятся по шаблону «отдай мяч Александру Юшину, он что-нибудь придумает». Собственно, 30-летний вингер и генерировал основную опасность в первой половине встречи с «Соколом».

На 69-й минуте хозяева всё-таки вышли вперёд. Александр Чупаёв замкнул передачу Владислава Шитова. Вскоре Александр Орехов почти сделал счёт 2:0, но Тимур Крайков выручил свою команду.

В концовке сработало фирменное оружие «Сокола». Никита Печенкин пришёл в чужую штрафную на угловой и оформил скидку на Глеба Бахарева, который отправил мяч в сетку. Обе команды упустили шанс вырваться из зоны вылета.

Волевая победа «Челябинска» в меньшинстве

«Челябинск» наконец-то вернулся домой. Последние три тура команда Романа Пилипчука играла в гостях. Впрочем, в матче с «Уфой» всё началось ужасно: Хетаг Кочиев был удалён уже на третьей минуте. Гости быстро конвертировали численное преимущество в гол. Зелимхан Юсупов в третий раз за сезон забил со штрафного.

Однако «Уфа» каким-то образом отдала игру. Главным героем вечера стал Рамазан Гаджимурадов. Сначала вингер «Челябинска» идеально закрутил мяч в дальнюю девятку. А затем реализовал пенальти на 63-й минуте.

В оставшееся время «Челябинск» героически оборонялся и убегал в контратаки – таким образом удержал победу. Впрочем, у «Уфы», наверное, осталось много вопросов к судьям, часто принимавшим неочевидные решения в пользу хозяев.

«Факел» отрывается от «Спартака»

Центральный матч тура состоялся в Воронеже. Первый тайм прошёл в напряжённой борьбе с акцентом на стандарты. «Факел» даже забил – Игорь Юрганов отличился после углового, однако гол был отменён. В концовке тайма команда Олега Василенко всё-таки дожала костромичей – Белайди Пуси завершил эффектную контратаку.

Во втором тайме началась рубка. Злой «Спартак» закидывал штрафную «Факела» навесами и сражался за каждый подбор. Хозяева ответили голом Абдулы Багамаева на 51-й минуте – классно пробил издали. Вскоре гости сократили отставание в счёте. Помог штрафной: Николай Тарасов открылся под скидку Максима Чиканчи. Через семь минут Пуси оформил дубль.

«Спартак» не сдался. Тарасов оперативно оформил дубль (вновь после стандарта). Однако ключевую роль сыграла глубина состава «Факела» – Василенко точечно изменял игру и выпускал свежих игроков, которые разгоняли контратаки. Команды показали эмоциональный футбол с красивыми голами – шикарное завершение тура.