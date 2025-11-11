Мужчины-одиночки и синий Тухель. Литературный редактор «Чемпионата» — о ляпах и не только

Как я отказался от Месси ради «Чемпа», подрался в любительской лиге и написал об этом. И при чём тут Лаутаро Мартинес.

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

Я не первый, кто об этом написал, но тем менее это чистая правда – никакой легендой, конечно же, себя не считаю. Зато могу честно сказать, что мне повезло – в моей работе соединились страсть к спорту и любовь к русскому языку.

Дело случая

Вакансия ночного новостника упала на меня… в футбольном фэнтези-чате. Зимой 2018-го я уже который месяц находился в поисках работы, параллельно подрабатывая репетитором по русскому языку и литературе. В родном городе ничего соответствовавшего моим ожиданиям не было, поэтому пришлось запастись терпением. Как говорится, ищущий да обрящет. Так и случилось. Вам должна быть знакома ситуация, когда из-за каких-либо дел вы обнаруживаете, что в одном из чатов больше тысячи непрочитанных сообщений. Какова вероятность, что вы их прочитаете? Скорее всего, в районе нуля. Если бы я почти восемь лет назад поступил так же, то сейчас этот текст писал бы совсем другой человек.

Так вот, придя после четырёх кряду занятий домой, я сел за компьютер навёрстывать отставание. И так вышло, что один из моих «товарищей» Сева (мы друг друга не то чтобы переваривали) скинул ссылку – «Чемпионат» ищет на сайт новостника, правда, в ночную смену. Откровенно говоря, на тот момент я даже не предполагал, что так можно – работать в крутом издании и жить при этом в Калуге. Слово «удалёнка» тогда чаще ассоциировалось с чем-то мошенническим, нежели с реальной возможностью заниматься интересным делом.

… Дальше я написал на почту руководителю новостной службы Юре Зотову (один из самых крутых профессионалов, с кем мне повезло поработать), выполнил тестовые задания, и вуаля – работа в кармане. Да, не в штате, да, условия были скромные, однако это не имело абсолютно никакого значения – я был абсолютно счастлив. И даже не представлял, что устроился на крупнейший в Рунете спортивный сайт. Тогда же возникла незримая связь с Лаутаро Мартинесом, ведь одно из тестовых заданий – перевести новость о возможном переходе талантливого аргентинца в миланский «Интер» — вот как давно это было.

Футбольное детство Фото: Из личного архива Александра Алейникова

Работать ночным новостником, когда живёшь по Москве – это было весьма увлекательно… первый месяц. Потом стало понятно, что режим «совы», когда по своему желанию ты можешь лечь и в три, и в пять ночи (утра?), отличается от обязанности выпускать с часа ночи до девяти утра новости в ленту.

Меня хватило где-то на три месяца. Но обрубать контакты не стал – и в мае-июне-июле иногда выходил на подмену. Чтобы в один прекрасный момент (и это оказалось действительно так) получить предложение стать выпускающим редактором – однако нужно было подождать пару месяцев. А переждать их без работы мне помог… чемпионат мира по футболу. Точнее, то, о чём лучше бы не рассказывать, но я всё равно всем уже рассказал. Поделюсь и с читателями «Чемпионата».

Отказался от Месси (и Азара!) и поехал в Саранск

Немного предыстории. Как и всякий порядочный бывший студент, я перебивался не самыми постоянными заработками, приобретая при этом весьма полезный опыт. Повезло поработать даже с Андреем Канчельскисом и пообщаться с Андреем Тихоновым – и всё это в рамках первого в истории моего города международном футбольном турнире. Да, спортивными событиями Калуга похвастаться тогда (и сейчас, в принципе, тоже) не могла. Вы наверняка обратили внимание на заглавное фото. В целом рядовое событие для болельщика, но для меня – нет. Футболка, которую подписал Андрей Антанасович, ещё из тех олдскульных времён, когда сам Канчельскис играл за «Манчестер Юнайтед». А нам, обычным калужским восьмилеткам, «шарповскую» форму купили для участия в соревнованиях в 1999 году. Спустя 18 лет гештальт был закрыт.

Андрей Тихонов и Александр Алейников на турнире Kaluga Junior Cup Фото: Из личного архива Александра Алейникова

После работы организатором на таком турнире я окончательно понял, что мне интересно переплетение спорта (до 16 лет играл в футбол, закончил из-за травмы) и русского языка (филфак!). И вот куда меня это привело. К лету 2018 года мне стало совершенно очевидно, что матчи чемпионата мира в России я посмотреть хочу, а вот возможности… Сами билеты чудом удалось достать, аж шесть штук, ультрабюджетные, но всё равно на последние деньги. А ведь надо было ещё как-то до этих матчей доехать.

И тут мне товарищи посоветовали – причём я даже не поднимал тему финансов – эти самые билеты… перепродать. Сама мысль меня ужаснула, но, поразмыслив, решил: возможно, оно того стоит. Билеты на игры сборных Аргентины с Месси и Бельгии с праймовым Азаром ушли в одно мгновение. Себе я оставил два. Это был великий матч Франция — Дания в «Лужниках» — первая нулевая ничья чемпионата как мгновенная (почти) карма. И затем поездка в Саранск. Азар Азаром, но сколько людей сможет сказать, что они были на игре Панама – Тунис в Саранске?

В общем, это был один из самых рациональных поступков в моей жизни, позволивший «дожить» до сентября и продолжить работу на «Чемпионате». Да и, по правде говоря, к Месси я всегда был равнодушен, ведь мы все понимаем, что лучший игрок поколения – Криштиану Роналду?

На фан-секторе сборной Дании на матче Франция – Дания, чемпионат мира – 2018 Фото: Из личного архива Александра Алейникова

Из выпускающих – в литературные редакторы

Мне повезло поработать со множеством талантливых людей. Пусть многих из них я и видел пару раз в жизни. Для человека, склонного интровертить, это не то чтобы очень печально. Одним из таких людей был Саша Титеев, руководитель отдела выпуска. К сожалению, его больше нет с нами, но я никогда не забуду, как он и Антон Третяк встретили меня во время моего первого посещения редакции (а бывал я там, как правило, по праздникам – в прямом смысле этого слова) и провели ознакомительную экскурсию, завершившуюся в «Каррифане».

С Евгением Кустовым, редактором отдела «Авто» и ещё одним потрясающим человеком «Чемпионата» Фото: Из личного архива Александра Алейникова

Наверное, я бы до сих пор работал выпускающим редактором, если бы однажды мне не предложили – совершенно неожиданно – возглавить корректорскую службу. Когда я говорил про своё филологическое образование и репетиторскую практику, то и не предполагал, что это сыграет какую-либо роль. Однако тогдашний заместитель главного редактора Андрей Иванов одним погожим летним днём написал мне и обрисовал грядущие перемены. Вдаваться в детали не буду, но, собрав отдел с нуля, 1 марта 2021 года я приступил к абсолютно новой для себя работе, а самое главное – наконец-то вошёл в штат. Событие по тем временам не самое рядовое и потому ещё более приятное. Параллельно с этим стал и сам писать на «Чемпионате», благо опыт был немалый, а вот с практикой – засада. Зато желания – через край. И постпандемийный Евро поспособствовал выходу статей за моим авторством и на широкую аудиторию. А чуть позже героем материала стал и я сам. Не то чтобы очень этого хотел, однако возобновление карьеры на любительском уровне не обошлось без происшествий. Хорошо, что даже на первенстве города уже тогда был VAR – скорее его подобие, но тем не менее.

Говоря о «Чемпионате», не могу не сказать о своей многолетней помощнице Наташе Егильской. Немало людей, кого я знаю, думают, что её минимум две-три – настолько колоссальный объём работы она выполняет. Как по мне, именно благодаря таким людям «Чемп» не просто держит уровень, а постоянно его поднимает.

Ляпы «Чемпионата»

Ну и куда же без ляпов – неизбежных спутников в работе корректоров. Как бы ты быстро ни работал, шансов избежать ошибок нет. Какие-то из них со скоростью света разлетаются по телеграм-каналам, а какие-то – бережно складываются литературным редактором и формируют прекрасную рубрику #ляпы. Думаю, это то, что в первую очередь и ждали от подобного текста, а не эти вот все Месси, драки и творческие пути.

Что ж, поехали.

«Челестини высказался о возможном уходе Койта в «Генчленбирлиги».

«Хахачкалинцы тоже вряд ли грустят – они почти гарантировали себе место в РПЛ».

«Принтер из Тринидада и Тобаго».

«Я бы хотел получить в соперники действительно топового бойца: Сергея Павловича, Стипендию Миочича или Сириля Гана».

«Хотя ему немедленно оказали медицинскую помощь, и вывихнутое левое плечо было успешно вправлено, дальнейшее обследование выявило более серьёзную травму, в том числе перелом плечевой кости и повреждение передней половой связки».

«Из зимних видов спорта в список вошли только ложные гонки».

«В последнем поединке Ислам Махачев встречался с Бобби Грином из США и побелил его».

«Емельяненко перевезли в Екатеринбург, где его постепенно приводили в форму под наблюдением лучших вратарей».

«В ночь со 2 августа на 3 сентября в Нью-Йорке состоится матч третьего круга US Open».

«Бриттни Грайнер — главная спортсменка на плане прямо сейчас».

«Когда игрок выступает за «Спартак», он должен ставить перед собой только самые высокие цены».

«Сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Спартака» Андреем Панковым».

«Матч обсудит бригада арбитров».

«Со счётом 4:1 победила Серверная Ирландия».

«Герцог Уильям дебютировал на местных кортах под ручку с покойной принцессой Дианой».

«203-метровый бигмен».

«5 мая стало известно, что Свитолина и её супруг французский теннисист Гаэль Монфис ждут дочку. Позднее в семье появился пёс».

«Второе место в голосовании занял казахстанский голкипер клуба Игорь Акинфеев».

«Карацев и Пуй ранее никогда не встречались друг с другом пять раз».

«Красно-белые свой следующий матч проведут 31 апреля с «Крыльями Советов».

«Поклонники баскетбола смогут зацепить встречу регулярного чемпионата НБА между «Филадельфией Сникерс» и «Индианой Пэйсерс».

«В последнее время проблемы Этери Тутберидзе с мужчинами видны невооружённым взглядом».

«На турнире в Москве выступит целый рассадник сильнейших фигуристов страны».

«Илона Корстин высказалась о возможном уходе всех иностранных тренеров из Ежиной лиги ВТБ».

«В произвольной программе выступят три российские хоккеистки».

«На турнире мужчин-одиночек лучшим среди россиян стал Евгений Семененко».

«Несколько футболистов «Челси» недовольны главным тренером синим Томасом Тухелем».

***

И напоследок хочется написать о своей мечте – стать профессиональным комментатором. С того момента, как я начал работать на «Чемпионате», многие мечты сбылись. Надеюсь, сбудется и эта.

С юбилеем, любимый «Чемп»!