4 главных тренда первого круга РПЛ. Забитых голов всё меньше, разбитых — всё больше

Небольшой дисклеймер. Некоторые из вещей, упомянутых в этом тексте, так или иначе проговаривались в предыдущих статьях, посвящённых Мир РПЛ. Если бы можно было связать их все воедино, то получился бы большой глобальный тренд и его симптомы, которые здесь будут перечислены. Большой глобальный тренд: игры в футбол на полях российского чемпионата становится меньше, а её качество, эстетическое наполнение и результативность снижаются. Это можно примитивно объяснить даже на цифрах средней результативности: по итогам первого круга она осталась самой низкой с 2019 года — 2,58 гола за игру.

Теперь – к микротрендам-симптомам.

Тренд первый: игровое время испарилось

Об этом здесь мы уже подробно говорили. Схематично матч чемпионата России выглядит так: длинный заброс, верховая борьба, мяч отскочил в аут, подготовка к ауту занимает от 20 секунд (иногда — и всё чаще — бросать бежит крайний защитник с другой стороны поля), аут, борьба, мяч снова отскакивает в аут, подготовка к ауту занимает от 20 секунд, аут, борьба, мяч уходит на угловой, подготовка к угловому занимает от 30 секунд, подача, удар мимо, назначается удар от ворот, подготовка к которому занимает от 30 секунд. И по новому кругу.

Без ограничения времени на розыгрыш стандартного положения (аута, углового, штрафного) уже не обойтись. Конечно, если готовиться дольше, то доза нагнетания в итоге приводит к тому, что обороняющийся соперник теряет концентрацию и забить проще, но игра не должна сводиться к паузам на подготовку стандартов. В топ-игре со «Спартаком» «Краснодар», в чьих матчах меньше всего игрового времени в чемпионате, готовил первый штрафной больше минуты (!), а второй — 45 секунд. С него забили, однако затем три минуты игры не было из-за вмешательства видеоарбитров и подготовки «Спартаком» свободного удара. Процент чистого времени матчей с 2019 года последовательно падает, а в этом сезоне коснулся исторического дна на отметке в 51%. Буквально половина времени встреч проходит без мяча в игре. Пришла пора что-то с этим делать.

Тренд второй: передачи всё длиннее

Ещё одна вещь, которая характеризует время: всё меньше передач можно назвать короткими, всё больше передач становится длинными. Количество коротких передач относительно прошлого сезона сократилось на 10%, а длинных на команду стало в среднем по 32 за матч (резкий рост по сравнению с прошлым сезоном). Всё чаще успешность команды определяет умение забрать второй мяч — в этом сложно найти равных «Балтике», которая промышленными масштабами собирает подборы как после своих длинных передач, так и после чужих.

Логичным образом удлинение игры привело к тотальному росту верховых единоборств — мы пришли к пику верховой борьбы за шесть лет. В результате получаем тот факт, что забитых голов всё меньше, а разбитых голов — всё больше.

Борьба за верховой мяч Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Тренд третий: высокие форварды в штрафной? Лучше позаботьтесь о втором темпе

Кажется, что если верховых единоборств стало больше, то процветать должны высокие форварды, но это не так. Обычные подозреваемые — Дзюба, Соболев, Даку, Кордоба, Комличенко — не сумели за круг забить больше двух мячей головой. Зато не самые высокие Алексей Батраков, Пабло Солари и Виктор Са на троих оформили восемь мячей головой.

Всё дело в том, что большим нападающим приходится цепляться за верховые мячи в глубине поля. Затем им нужно устоять на ногах, развернуться и бежать в штрафную — успеть достаточно сложно. В тех ситуациях, когда высокий форвард набрал ход и врывается в штрафную, его моментально принимает центральный защитник и вяжет по рукам и ногам — однако это открывает пространство для атаки вторым темпом. Защитники несутся защищать створ, пространство между ними и полузащитниками увеличивается. А умные футболисты вроде Батракова атакуют это пространство. Суть не в том, что он хорошо прыгает или выбирает момент для прыжка. Суть именно в том, что он отлично выбирает позицию во втором темпе, откуда можно пробить абсолютно без препятствий.

Тренд четвёртый: полузащита пуста

Так выглядит традиционная диспозиция в позиционной атаке в матче чемпионата России.

Атака в матче «Краснодар» — «Спартак» Фото: Кадр из трансляции

Обороняющаяся команда врубает персональные ориентировки, сохраняя на одного футболиста больше в последней линии. Команда с мячом считает необходимым расставиться по всей ширине как можно выше — в итоге в центре поля может гулять ветер. В пространстве на центральной оси находится для связи через пас только судья.

Здесь важно оговориться, что тренд этот глобальный, затрагивающий не только чемпионат России. Проблема снижения результативности и эффективности в атаке существует не только в РПЛ. Многие команды, играющие с мячом, сами приводят лишнего игрока обороны, отправляя вперёд своего дополнительного футболиста. В итоге последняя линии обороны часто составлена из шести, а то и семи игроков, а движения к мячу со стороны команды во владении минимум. Естественно, в таких условиях сложно что-то создать.

На этом фоне нетипично свежо смотрятся ЦСКА и «Локомотив», которые стремятся в первую очередь усилить полузащиту и создать в ней квадрат из четырёх игроков, где каждый двигается к мячу. Сопернику, действующему персонально, приходится реагировать и раскрывать, а не усиливать свою последнюю линию. В какой-то момент атака ЦСКА и «Локомотива» раскрывается и летит в это освобождённое пространство усилиями Глебова, Руденко, Кругового или Воробьёва.