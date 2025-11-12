Одного выгнал Олег Романцев, а другому сбрасывались на билет всей командой, чтобы он уехал из России.

Все легионеры из Перу в истории РПЛ. Фарфан — легенда «Локо», а чем запомнились другие?

Сборная России проводит товарищеский матч с Перу, а это значит, что есть повод вспомнить всех перуанских легионеров, выступавших в нашем чемпионате. Было их, прямо скажем, немного — всего семь человек. Зато один из них оставил большой след в РПЛ. Остальных вы, возможно, подзабыли. Но мы напомним, кто и сколько сыграл, и расскажем, где сейчас те футболисты из южноамериканской страны.

Мартин Идальго

Мартин Идальго Фото: ФК «Сатурн»

Клуб в России: «Сатурн» (26 матчей без результативных действий)

Первым перуанцем, сыгравшим в России, стал левый защитник Идальго. Зимой 2003 года его какими-то трансферными ветрами занесло в Раменское. «Сатурн» выкупил Мартина у аргентинского «Колона» за $ 300 тыс. На тот момент Идальго уже был статусным футболистом — как минимум у себя на родине. Провёл два десятка матчей за сборную Перу, доходил с ней до полуфинала Кубка Америки.

Мартин практически сразу получил место в стартовом составе «Сатурна» у Виталия Шевченко, который ранее работал в Боливии и, очевидно, неплохо знал южноамериканский рынок. Но стабильно закрепиться в основе перуанец не смог. То играл с первых минут, то оставался в запасе и сидел на скамейке либо выходил на замену. А когда раменчан вместо Шевченко возглавил Олег Романцев, Идальго попал под горячую руку именитого тренера. Романцев попросил игроков выйти на тренировку в бутсах с шипами, а Мартин не захотел — надел резиновые. В результате был отчислен.

Идальго отправился на родину — его арендовала столичная «Альянса». В 2005-м вернулся в «Сатурн», но быстро разочаровал нового тренера Александра Тарханова. Был отправлен в дубль из-за недостаточно профессионального отношения к делу, а затем выставлен на трансфер. Потом Мартин выступал в Парагвае, Бразилии и Венесуэле, доигрывал в Перу. В составе «Интернасьонала» выиграл клубный ЧМ-2006, правда, в финале, где бразильцы победили «Барселону» (1:0), остался в запасе. После завершения карьеры в 2014 году Идальго работал на разных должностях в футболе — ассистентом тренера, начальником команды, спортивным директором – и даже пробовал себя в политике. А в 2025-м был назначен главой футбольного департамента и исполняющим обязанности главного тренера «Депортиво Льякуабамба» из второго дивизиона Перу.

Ривелино Карасса

Ривелино Карасса Фото: ФК «Спартак-Алания»

Клуб в России: «Спартак-Алания» (10 матчей без результативных действий)

Зимой 2003-го до России доехал ещё один перуанец, причём тоже защитник — Ривелино. «Спартак-Алания» выкупил центрбека у «Спорт Бойз» за неизвестную сумму. Любопытно, что для Ривелино это был единственный опыт выступлений за границей за всю карьеру. До 27 лет он играл только за перуанские клубы, да и в сборную, в отличие от Идальго, никогда не вызывался. Тем не менее чем-то привлёк скаутов владикавказцев.

Ривелино дебютировал в РПЛ на день позже Идальго — 16 марта 2003-го во встрече 1-го тура с московским «Динамо». Новый тренер «Спартака-Алания» Реваз Дзодзуашвили сразу доверил перуанцу место в стартовом составе. После этого Ривелино поучаствовал ещё в четырёх матчах чемпионата и в двух играх Кубка России. Дзодзуашвили отправили в отставку после 11-го тура, и тогда перуанец окончательно выпал из основы. Играл только за дубль. «Выкурить» легионера из клуба никак не получалось. Писали, что в 2004-м владикавказцы на фоне финансовых проблем пять месяцев не платили Ривелино зарплату, поэтому легионеру не на что было улететь домой. Выручили партнёры — скинулись на билет до Лимы.

Тёзка легендарного бразильца вернулся в Перу, где доигрывал за «Мельгар» и «Спорт Бойз». Затем стал тренером. Трудился ассистентом в том же «Спорт Бойз».

Андрес Мендоса

Андрес Мендоса Фото: PA Images via Getty Images

Клуб в России: «Динамо» Москва (пять матчей без результативных действий)

Три года спустя в нашем чемпионате появился ещё один перуанец. Зимой 2006-го московское «Динамо» арендовало 27-летнего нападающего Мендосу у донецкого «Металлурга». Андрес был уже достаточно известным в Европе футболистом, в начале карьеры много забивал за «Брюгге», а перед тем как оказаться в России, уезжал в аренду в «Марсель». Кроме того, с 1999 года Мендоса играл за сборную Перу, за которую провёл 44 матча и забил семь мячей.

На старте сезона-2006 главный тренер «Динамо» Юрий Сёмин выпускал Мендосу либо в основе, либо на замену. Весной перуанец поучаствовал в пяти матчах чемпионата и Кубка России. Но на этом его карьера в московском клубе и завершилась. В конце апреля Сёмин убрал из команды Мендосу, а также Патрика Овие и Джозефа Энакархире, переведя это трио в дубль. По словам Палыча, у перуанца оказался очень непростой характер, так что тренер с игроком просто не сработались.

Мендоса вернулся в «Металлург», потом выступал в Румынии, Мексике, Турции и США, а под занавес карьеры попылил в Перу. На прежний уровень он уже не вернулся. В 2014 году Андрес ушёл из футбола.

Карлос Самбрано

Карлос Самбрано Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»

Клуб в России: «Рубин» (24 матча и одна голевая передача)

Следующий перуанец попал в российский чемпионат только через 10 лет. Перед стартом сезона-2016/2017 «Рубин» купил центрального защитника у немецкого «Айнтрахта» за € 3,5 млн. Самбрано также был футболистом своей сборной, за которую выступал с 2008 года. А в Германии он играл с юношеского возраста — до «Айнтрахта» раскручивал карьеру в «Шальке» и «Санкт-Паули».

«Рубин» подписал Самбрано под новый проект, который возглавил тренер Хави Грасия. В тот год казанцы потратили большие деньги на новичков, однако сезон получился разочаровывающим — девятое место и отставка испанца. Перуанец в первых турах сидел на скамейке, а затем играл в старте почти во всех матчах. Поучаствовал в голе в ворота «Зенита» в Санкт-Петербурге, правда, уже при счёте 0:4. После смены курса, сокращения финансирования и назначения Курбана Бердыева защитника отдали в аренду ПАОКу.

В январе 2018-го Карлос ушёл из «Рубина» на правах свободного агента в киевское «Динамо». Затем выступал в Швейцарии за «Базель» и в Аргентине за «Бока Хуниорс», где умудрился подраться со своим одноклубником Дарио Бенедетто в раздевалке в перерыве встречи. С 2023-го Самбрано играет в Перу за «Альянсу». В сезоне-2025 провёл 32 матча без результативных действий. Между прочим, ещё в сентябре в свои 36 он вызывался в сборную. У защитника 84 матча за национальную команду и четыре гола, а также серебро Кубка Америки — 2019.

Джефферсон Фарфан

Джефферсон Фарфан Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Клуб в России: «Локомотив» (69 матчей, 25 голов и 12 голевых передач)

Фарфан, несомненно, самый статусный и наиболее успешный из всех перуанских легионеров в России. Он второй бомбардир в истории национальной команды (27 голов) и входит в топ-8 по количеству матчей (102) за неё. Ещё до перехода в «Локомотив» Джефферсон сделал себе имя в Европе, выступая за ПСВ и «Шальке». Четыре раза выигрывал золото Эредивизии, брал Кубок Германии. Правда, его подписание железнодорожниками в январе 2017-го многие восприняли скептически. На тот момент форварду было уже 32 года. Переходил он в качестве свободного агента, покинув «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Вдобавок после большого количества травм, в том числе серьёзных, которые подкосили его карьеру.

Поначалу пессимистичные прогнозы в отношении этого трансфера как будто бы подтверждались — в первые полгода Фарфан ничего особенного не показал. Однако затем Джефферсон стал героем «золотого» сезона «Локомотива». Лучшим бомбардиром команды с 10 голами. Ещё и на ЧМ-2018 сыграл. В результате клуб продлил контракт с перуанцем. Фарфан был достаточно хорош и в следующем чемпионате, но травмы всё-таки добили форварда. Сезон-2019/2020 он пропустил почти целиком.

Уйдя из «Локомотива» летом 2020-го, Фарфан немного поиграл на родине за «Альянсу». В Перу добавил в свою коллекцию трофеев ещё пару чемпионских титулов. А в 2023 году завершил карьеру.

«Про этого человека могу сказать исключительно хорошие вещи. Я получал громадное удовольствие, когда работал с ним в «Локомотиве». Он сделал многое для того, чтобы мы стали чемпионами. Думаю, Джефф на протяжении всей своей карьеры в «Локомотиве» был лучшим игроком команды», — говорил Сёмин про Фарфана.

После ухода из футбола экс-форвард запустил собственный подкаст, который быстро набрал популярность в Перу и привлёк спонсоров.

Кристиан Куэва

Кристиан Куэва Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Клуб в России: «Краснодар» (23 матча, один гол и одна голевая передача)

После ЧМ-2018 в РПЛ приехал полузащитник сборной Перу Куэва. Кристиан выступал на российском чемпионате мира — во всех трёх турах группового этапа выходил в стартовом составе, отдал голевую передачу в матче с Австралией. Приглянулся селекционерам и тренерскому штабу «Краснодара». Клуб Сергея Галицкого выкупил невысокого креативного перуанского сборника у бразильского «Сан-Паулу» за € 8 млн. Всего же за национальную команду Куэва сыграл ровно 100 матчей (входит в топ-10 по этому показателю за всю историю) и забил 16 мячей.

Перуанец был классным игроком для южноамериканского футбола, но, как оказалось, не для европейского. Из «Краснодара» он ушёл уже через полгода. Из 23 матчей в РПЛ, Кубке России и Лиге Европы Куэва только восемь начал в стартовом составе. Забил «Ростову» в кубковом турнире, отдал голевую передачу во встрече с «Локомотивом» в чемпионате. Мурад Мусаев объяснял в интервью Sports.ru, почему Кристиан не вписался в его футбол.

«На мой взгляд, Куэва играл не так, как должна играть «десятка»: он сваливался низко и в полуфланги, откуда хотел тащить мяч. Мне кажется, «десятка» — это игрок, который более дисциплинированно действует перед штрафной, получает мяч между линиями и не бегает по всей половине соперника. Куэву было сложно направить туда, куда мы хотели… По индивидуальным качествам Куэва — классный игрок, очень хитрый в принятии решений. Я думал, мы сможем встроить его в нашу систему, поначалу большое желание исходило и от него. Потом это всё сошло на нет».

«Краснодар» отдал Куэву в аренду «Сантосу» и позже продал его бразильскому клубу, заработав € 7 млн. Затем хавбек поиграл в Мексике, Турции (тоже без особого успеха) и Саудовской Аравии. Возвращался на родину, а с лета 2025-го выступает в Эквадоре за «Эмелек». В 14 матчах у него два гола и две голевые передачи.

Йорди Рейна

Йорди Рейна Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Клубы в России: «Торпедо» Москва (34 матча, четыре гола и шесть голевых передач), «Родина» (43 матча, 10 голов и семь голевых передач)

Последний на сегодняшний день перуанец, приехавший играть в Россию, — Рейна. Зимой 2023 года московское «Торпедо», пытавшееся спастись от вылета из РПЛ, подписало нападающего после того, как он покинул клуб МЛС «Шарлотт». У Йорди было 30 матчей за сборную Перу. Новичок не спас чёрно-белых — успел сыграть в элите 12 матчей, забил один гол в ворота «Пари НН» и отдал три голевые передачи.

Несмотря на вылет «Торпедо», Рейна остался в команде и выступал в Первой лиге. Однако в конце сезона-2023/2024 получил перелом плюсневой кости, после которого чёрно-белые отдали перуанца в аренду другому столичному клубу «Родине». В следующем сезоне Первой лиги Йорди забил семь мячей и летом 2025-го стал уже полноценным игроком «Родины», перейдя туда как свободный агент.

Рейна до сих пор зарабатывает на жизнь в России. В нынешнем сезоне у основного форварда московской команды 3+3 в 14 матчах. Однако он уже давно не был кандидатом в сборную Перу, так что его возвращение будет сюрпризом.