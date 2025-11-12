Сборная России возвращается! Теперь играют с крепкой командой из Южной Америки. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Клубный футбол в последний раз в 2025 году ушёл на паузу из-за сборных. Сегодня, 12 ноября, нас ждёт новая игра с участием сборной России. В Санкт-Петербург прилетела национальная команда Перу.

Как ни странно, российская сборная до этого ни разу не встречалась с Перу, так что наших игроков ждёт уникальный опыт. У перуанцев крепкая команда, хотя сейчас дела у неё складываются не очень — выиграли всего два матча в квалификации чемпионата мира и не пробились в финальную часть. Впрочем, многие могут помнить Перу по ЧМ-2018 в России. Да и известные игроки у этой нации встречаются — чего только стоит Джефферсон Фарфан, помогавший «Локомотиву» взять долгожданное чемпионство семь лет назад.

Сейчас в сборной Перу новые имена, и познакомимся мы с ними уже на поле. «Чемпионат» будет следить за товарищеским матчем в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!