Всё о скандалище в турецком футболе. Более 1000 игроков и 149 судей подозревают в ставках

В Турции снова весело. В конце октября местная федерация (TFF) сообщила, что обнаружила счета в букмекерских конторах у 371 арбитра. А в понедельник, 10 ноября, стало известно и о массовом расследовании среди футболистов. Отстранены более 1000 игроков! Из-за этого даже остановились вторая и третья лиги Турции, потому что банально некому выходить на поле. Но также есть случаи ставок среди игроков топ-команд – «Бешикташа» и «Галатасарая». Рассказываем подробнее о резонансной истории.

Расследование о ставках в профессиональном футболе в Турции началось ещё в 2020 году. А в 2024-м случился важный поворотный момент: на пост президента федерации пришёл Ибрагим Хаджосманоглу. Он сразу заявил, что его главная задача – «вернуть честный футбол». Поэтому TFF с удвоенным усилием продолжила работу.

В конце октября 2025 года Хаджосманоглу созвал большую пресс-конференцию и сообщил первые результаты. Он рассказал, что у 371 профессионального судьи (из 571) в Турции есть счёт в букмекерских конторах. Ставки подтверждены у 152 человек: один из арбитров сделал 18 227 (!) ставок за пятилетний срок расследования, а ещё 42 человека – минимум по тысяче!

Турецкий арбитр Фото: MB Media/Getty Images

Из турецкой Суперлиги в центре скандала оказались семь главных судей и 15 лайнсменов. Хаджосманоглу отметил, что цифры достоверны: федерация несколько лет сверяла аккаунты через государственные базы. А сейчас официально от работы отстранены уже 149 арбитров.

Жозе Моуринью был прав? Во время работы в «Фенербахче» португалец часто жаловался на судей (хотя он это делает всегда). Но именно в случае с Турцией его слова получили подкрепление.

Жозе Моуринью экс-тренер «Фенербахче» «Меня предупреждали до приезда, но я не поверил. Теперь скажу: всё ещё хуже, чем мне рассказывали. Мы играем против системы. А это – самое сложное. То есть мы выходим против хорошей команды, атмосферы на стадионе, VAR и системы. Представители «Фенербахче» рассказали мне только 50% правды. Я их не виню: если бы рассказали всё – я бы сюда не приехал. Знаю половину правды и борюсь с системой. Я здесь работаю – это не моя страна. Думаю, что вы, турки, должны об этом беспокоиться. Вы должны говорить и разоблачать».

TFF добралась и до игроков. Капитан «Бешикташа» отрицает обвинения, а футболист «Галатасарая» сказал, что ставил не на себя.

Уже на этой неделе скандал разгорелся с новой силой. Сначала турецкая прокуратура выдала ордеры на арест 21 человека, включая 17 судей и президента одного из ведущих футбольных клубов страны. По информации главной прокуратуры Стамбула, в ходе скоординированных рейдов в Стамбуле и 11 других провинциях были задержаны по меньшей мере 18 подозреваемых, имена которых не называются.

Также стало известно, что сразу 1024 профессиональных футболиста делали ставки. Подавляющая часть – из низших лиг, из Суперлиги в список попали 27 игроков. Матчи третьего и четвертого дивизионов по силе (вторая и третья лиги) приостановлены на две недели. Там клубам попросту не хватает «чистых» футболистов. Федерация футбола Турции даже начала переговоры с ФИФА о дополнительном трансферном окне для внутренних сделок в низших лигах.

Сборная Турции Фото: tff.org

Официально отстранить футболистов можно только после решения дисциплинарной комиссии. TFF уже передала туда дело. А 1024 игрокам пока что только предъявлены обвинения. Теоретически они могут выходить на поле дальше. Однако некоторые клубы уже объявили об отстранении замешанных в скандале футболистов. Хотя турецкий Daily Sabah добавляет немного обнадёживающей информации. По их данным, у большинства игроков была сделана только одна ставка. Поэтому TFF планирует разные наказания, многие футболисты могут ограничиться предупреждением.

В список юрисконсульта Федерации футбола Турции вошли сразу шесть игроков из топ-клубов, подозреваемых в совершении ставок: Неджип Уйсал и Эрсин Дестаноглу из «Бешикташа», Эрен Эльмалы и Метехан Балтаджи из «Галатасарая», а также Боран Башкан и Салих Малкочоглу из «Трабзонспора». А президент «Эюпспора» Мурат Озкайя уже задержан правоохранительными органами. Напомним, в прошлом сезоне клуб пошумел в Суперлиге и занял шестое место.

Среди попавших в список есть важные игроки. Уйсал – капитан «Бешикташа» и легенда, Дестаноглу – основной вратарь клуба. Эльмалы – важный футболист «Галатасарая» и игрок сборной Турции. Он уже отстранён от национальной команды из-за расследования. Интересно, что Эльмалы не отрицает обвинения. Но он сказал, что ставил не на свои матчи пять лет назад.

«Хочу прояснить, что моё имя фигурирует в этом деле из-за пари, которое я совершил около пяти лет назад не на свою команду. С тех пор я не делал ставок. Футбол для меня – не просто профессия, это страсть, которая лежит в основе моей жизни. За всю свою карьеру я ни разу не совершил действий, нарушающих этические принципы футбола, спортивного поведения или ценности моего клуба», – отметил Эльмалы.

Его партнёр по «Галатасараю» – Балтаджи – также признал вину. А вот капитан «Бешикташа» Уйсал и голкипер Дестаноглу отрицают причастность к делу. Игроки сегодня прибыли в суд, чтобы подать заявление о возбуждении уголовного дела.

Уйсал сказал, что его данные украли мошенники (об этом же заявил и Дестаноглу): «По моему паспорту открыли счёт. Я не играл сам. Я здесь, чтобы подать заявление о возбуждении уголовного дела по этому поводу. Я глубоко опечален. Я уже 20 лет выступаю за «Бешикташ». Невероятно обидно, что в деле фигурирует название моего клуба. Это самый тяжёлый период в моей жизни; я бы так не поступил». Важный момент, что аккаунт, созданный на паспортные данные Уйсала, привязан не к его номеру телефона.

Ибрагим Хаджосманоглу президент Федерации футбола Турции «Я вступил в должность 16 месяцев назад, пообещав вывести турецкий футбол на тот уровень, которого он заслуживает. Наша позиция ясна: мы всегда отстаиваем правду и справедливость. Мы не пойдём ни на какие уступки, чтобы защитить турецкий футбол от сомнительных махинаций и коррупционных схем. Мы работаем в сотрудничестве с Министерством молодёжи и спорта и внимательно следим за расследованием, проводимым Главной прокуратурой Стамбула. Мы верим, что добьёмся успеха на пути к «чистому футболу». Мы понимаем, что это долгий и трудный путь. Однако после каждого вечера наступает утро».

Следим дальше, как эта история изменит турецкий футбол.