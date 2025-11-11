«Спартак» уволил Станковича! Кто будет тренировать в дерби с ЦСКА и что дальше? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Всем привет! Чемпионат России ушёл на паузу, но из инфополя никуда не исчез. За это спасибо московскому «Спартаку» — во вторник вечером клуб объявил об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера!
О предстоящем расставании со Станковичем говорили давно. Интересно, что в последних двух матчах команда одержала победу — на неделе в Кубке России был уверенно обыгран «Локомотив», а в выходные удалось взять три очка на выезде с «Ахматом». Впрочем, Деян в тех встречах больше запомнился речью на пресс-конференции о том, что скучает по семье, и конфликтом с журналистом.
Что будет дальше со «Спартаком»? Кто будет его тренировать в ближайшем будущем и в дальнейшем? Следите за новостями вместе с нами.
🔄 Станковича заменит один из его ассистентов
Пресс-служба «Спартака» сообщила, что вместо серба исполнять обязанности главного тренера будет Вадим Романов. Он воспитанник спартаковской школы. В 1997-1998 годах выступал за дубль красно-белых. Затем играл в различных клубах, включая «Химки», «Орёл» и «СКА-Энергию».
С 2015 года работал в детско-юношеском футболе. С августа 2020-го по июнь 2021-го занимал пост главного тренера спартаковской Академии. В качестве старшего тренера работал с командами 2009, 2000, 2001, 2003, 2004 годов рождения. Неоднократно побеждал в зимнем и летнем первенствах Москвы.
С июня 2022 года Романов возглавлял молодежный состав красно-белых, а летом 2024-го вошел в тренерский штаб Станковича.
🗣 Заявление Станковича после ухода из «Спартака»
Бывший главный тренер красно-белых – после ухода со своего поста обратился к общественности на официальном сайте клуба:
«Я был горд работать в «Спартаке» — от первой до последней секунды. Что-то у нас получилось, что-то — нет, но я могу сказать точно: «Спартак» — главный клуб в России. Это то, что было и будет под моей кожей. Москва стала моим домом, а «Спартак» навсегда останется в моём сердце.
Я желаю «Спартаку» стабильности, чтобы клуб всегда оставался сильным, несмотря ни на что, и был готов сражаться до конца. Я хочу поблагодарить фанатов, болельщиков «Спартака» за поддержку, за то, как они гнали нас вперёд на поле и за его пределами, как верили в команду и готовы были отдать всё за красно-белые цвета. «Спартак» для них — это жизнь!
Благодарю сотрудников клуба за профессионализм, за отношение к делу, за поддержку и помощь. Работа в «Спартаке» — это непросто, но каждый из них всегда проявлял свои лучшие качества, чтобы клуб становился сильнее.
Я говорю огромное спасибо игрокам. Парни, я был счастлив быть вашим тренером. Вы всегда отдавались игре, вы были профессионалами, и я рад, что ваши сердца горели. Мы прошли хороший путь со взлётами и падениями, но с гордо поднятой головой. И эта команда действительно сделала очень многое. Вы заслужили называться лучшими.
«Спартак» — это больше чем клуб. И я уверен, что у красно-белых — большое будущее. Пусть всё получится. Желаю «Спартаку» побед!
Ваш Деян Станкович».