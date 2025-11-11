«Спартак» уволил Станковича! Кто будет тренировать в дерби с ЦСКА и что дальше? LIVE

Всем привет! Чемпионат России ушёл на паузу, но из инфополя никуда не исчез. За это спасибо московскому «Спартаку» — во вторник вечером клуб объявил об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера!

О предстоящем расставании со Станковичем говорили давно. Интересно, что в последних двух матчах команда одержала победу — на неделе в Кубке России был уверенно обыгран «Локомотив», а в выходные удалось взять три очка на выезде с «Ахматом». Впрочем, Деян в тех встречах больше запомнился речью на пресс-конференции о том, что скучает по семье, и конфликтом с журналистом.

Что будет дальше со «Спартаком»? Кто будет его тренировать в ближайшем будущем и в дальнейшем? Следите за новостями вместе с нами.