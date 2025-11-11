Станковича изгнали. Каким мы запомним его в «Спартаке»

Изгнание Деяна Станковича из «Спартака» — точно не сенсация. Об уходе серба говорят так долго, что в медиа уже успели перебрать несколько человек ему на замену. К примеру, Луиса Гарсию, которого мысленно уволили, не успев привезти.

Да и сам Деян в последнее время всеми доступными методами давал понять: я хочу уйти.

Деян Станкович после победы над «Локомотивом» в Кубке «Я очень устал от того, что происходит. От того, что говорят вокруг. Хочу домой, к жене, к дочке. Всё происходящее вокруг влияет на футболистов, на работников клуба. Ребята и команда не заслуживают того негатива, который вокруг нас. Готов к любому решению клуба. Если решат завтра, я готов. Если случится послезавтра, тоже готов. Пока я в Москве».

Конечно, главный маркер — интервью сербскому изданию Kurir в середине октября. Там Станкович заявил, что его критикуют в России ровно по одной причине: он иностранец. Такой тезис можно разрушить кучей примеров, самый яркий — обожаемый до сих пор Доменико Тедеско. И слышать подобное от человека из Сербии — близкой к России стране — было вдвойне странно.

Пожалуй, судьба Деяна окончательно перестала быть загадкой именно тогда. Он потерял связь с реальностью.

«Спартак» Станковича — это и есть «Спартак» как клуб, но в миниатюре. Какое слово придёт в голову, если вас попросят описать эпоху Деяна в команде? Мой кандидат: нестабильность. Было и хорошее. Просто амплитуда слишком большая — качало от восторга до ужаса.

Станкович приходил в «Спартак» антиподом Гильермо Абаскаля, который к моменту отставки (кстати, также во время сезона) тоже всех прилично утомил. Испанца с Деяном роднила только эмоциональность, но таких тренеров в «Спартаке» в целом любят. В остальном — ноунейм, вроде как тактический гик, закрытый и сложный в общении человек.

А каким приходил Станкович? Во-первых, ни разу не ноунейм. Звезда футбола, авторитет — вне зависимости от года рождения его точно знал каждый игрок «Спартака». Дальше — такой свой мужик, хватает футболистов в объятия после замен, дружит с фанатами, ещё и серб. В общем, для «химии» были все компоненты.

До зимы прошлого года она вполне себе складывалась. У Станковича получился скомканный старт, но так рано тренеров не увольняют — у Деяна был кредит доверия, который даже не начал расходоваться. Затем наступил конец октября, и «Спартак» прорвало. Оборона превратилась в монолит (пропустили два гола за шесть матчей), вынесли тех, кто обидел до этого — «Краснодар» и «Локомотив» были избиты с преимуществом в три мяча, вторые вообще пустили пятёрку.

А потом была та самая длинная зима. «Спартак» помчал на рынок, чтобы укрепиться для борьбы за чемпионство, и привёз троих: рекордного на тот момент Ливая Гарсию (при этом остался лучший бомбардир лиги Манфред Угальде), тоже совсем не дешёвого Пабло Солари и нового второго номера Илью Помазуна.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Весну начали нормально, в огненной рубке одолели «Зенит» — именно тогда, в середине марта, заговорили о чемпионстве. Что оно реально, что доползти можно. Но закончилось всё как обычно. Первое правило борьбы за титул — не говорить о титуле. Особенно в случае «Спартака». Однако так устроено красно-белое инфополе: люди так скучают по успехам, что ищут надежду на чудо, как только подворачивается повод.

После этого «Спартак» посыпался. А высшей точкой стал во многом аномальный, но легко читавшийся вылет из Кубка от «Ростова», когда надежды на чемпионство уже умерли. «Спартак» оказался на развилке. По нашей информации, клуб сменил бы тренера, но спортивный директор Фрэнсис Кахигао не нашёл замену Станковичу. Тогда «Спартак» пошёл по пути стабильности — в Деяна поверили, дали второй шанс, продлили контракт.

Однако осень стала повторением весны. Спорная ставка не сыграла.

Вот таким и был «Спартак» Станковича. Без шансов отлетает от «Локомотива», а потом бьётся и почти обыгрывает «Зенит». Пропускает три за 18 минут от ЦСКА и без шансов летит «Краснодару», но в обоих случаях в итоге находится в сантиметрах от ничьей.

Вынос «Локо» в Кубке, победа в Грозном, мучения с «Сочи» и «Оренбургом». Во всём этом вы не найдёте никакой системы и никакой закономерности. Это полный рандом, который превращает жизнь в качели. Сегодня «Спартак» наконец-то играет в полную силу и вернулся править, а завтра на команду невозможно смотреть.

Это же относится и к эмоциям Станковича. Мы видели полярно разного Деяна: и орущего на судей, и паранормально спокойного, практически безразличного. И для перехода из одного состояния в другое ему не нужно было серьёзных поводов.

Станкович-тренер остался загадкой. Он был чемпионом Сербии и Венгрии, хоть и с командами-гегемонами. Но проблемы «Спартака» тянутся сильно дольше, чем работал Деян. Никто не удивится, если они продолжатся и после. А увольнение Станковича было неизбежно. Так было надо, поэтому прощай.