Новые соперники России, ключевая игра Норвегии и последний шанс Грузии! Топ-матчи сборных

Италия и Германия рискуют не попасть на ЧМ-2026 напрямую. А Франции для выхода достаточно обыграть Украину.

Клубный футбол ушёл на паузу, впереди нас ждут последние в 2025 году матчи сборных. Главная история – квалификация на чемпионат мира – 2026. В Европе завершается групповой этап отборов, а в Азии и Африке состоятся стыковые матчи. Не забываем и о товарищеских играх сборной России! Мы собрали для вас главные встречи предстоящей недели.

12 ноября, среда

Россия — Перу, товарищеский матч, 20:30 мск

Сборная России впервые в истории сыграет с Перу. Ещё один соперник из Южной Америки будет разблокирован! Напомним, в октябре команда Валерия Карпина разобралась с Боливией (3:0). Теперь россияне примут перуанцев в Санкт-Петербурге. Интересно, что команда Перу не прошла на ЧМ-2026, а их последнее участие в турнире состоялось как раз в 2018 году в России. Так что о нашей стране у них хорошие воспоминания. Однако вряд ли сейчас команда Карпина собирается радовать соперника. Россия планирует продолжить свою беспроигрышную серию из 22 матчей.

13 ноября, четверг

Нигерия — Габон, квалификация ЧМ-2026 — Африка, 19:00 мск

Сборные Нигерии и Габона вошли в топ-4 команд, занявших вторые места на групповом этапе отборов в Африке. Теперь их ждёт полуфинал второго раунда. Нигерийцы часто отбираются на чемпионаты мира, однако турнир в Катаре в 2022-м они пропустили. Габон же ещё ни разу не выходил на ЧМ! Чья мотивация окажется сильнее? Нигерия с Виктором Осимхеном станет ближе к чемпионату мира? Или Габон с Пьер-Эмериком Обамеянгом сотворит сенсацию и выйдет в финал квалификации? Отметим, что победитель мини-турнира выйдет в межконтинентальные стыки.

Виктор Осимхен Фото: Visionhaus/Getty Images

ОАЭ — Ирак, квалификация ЧМ-2026 — Азия, 19:00 мск

Сборные ОАЭ и Ирака разыграют между собой место в межконтинентальных стыках. Первая встреча состоится 13 ноября. Обе команды участвовали на чемпионатах мира всего один раз. ОАЭ не вышли из группы на ЧМ-1990, Ирак не прошёл в плей-офф на ЧМ-1986. Теперь у одной из команд будет возможность побороться за поездку в США, Мексику и Канаду.

*ответный матч состоится во вторник, 18 ноября.

Камерун — ДР Конго, квалификация ЧМ-2026 — Африка, 22:00 мск

Сборная ДР Конго не играла на чемпионатах мира с 1974 года. Камерун же в XXI веке участвовал в четырёх ЧМ из шести. У конголезцев мощнейшая мотивация одолеть камерунцев и пройти в финал второго раунда. Но именно Камерун – фаворит пары. Всё же класс игроков этой команды превосходит общий уровень соперника. Напомним, победитель матча встретится с сильнейшим в паре Нигерия – Габон.

Андре Онана Фото: DeFodi Images via Getty Images

*финал второго раунда в Африке состоится в воскресенье, 16 ноября.

Англия — Сербия, квалификация ЧМ-2026 — Европа, 22:45 мск

Сборная Англии уже отобралась на чемпионат мира. А вот Сербия бьётся с Албанией за второе место и попадание в стыки. Сейчас сербы отстают от соперника в таблице на одно очко. А в случае поражения от Англии у команды Велько Пауновича возникнут огромные проблемы. Албания встретится с Андоррой и наверняка одержит победу, разрыв же между командами увеличится до четырёх очков за тур до финиша. Поэтому сербам жизненно необходимо увезти хотя бы ничью из Англии.

Франция — Украина, квалификация ЧМ-2026 — Европа, 22:45 мск

Франция – в шаге от попадания на ЧМ-2026. Для этого достаточно обыграть дома сборную Украины. За два тура до финиша французы на три очка опережают соперника. Чтобы не переживать перед заключительной встречей, команде Дидье Дешама лучше одержать победу. В последний раз Украина увезла из Франции ничью (1:1, март 2021 года). Получится ли сохранить интригу в группе сейчас?

14 ноября, пятница

Польша — Нидерланды, квалификация ЧМ-2026 — Европа, 22:45 мск

Ключевой матч для Польши и Нидерландов. Если победу одержат вторые, то квалифицируются на чемпионат мира 2026 года. А вот если сильнее окажутся первые, тогда перед последним туром закрутится интрига. Поляки не обгонят нидерландцев (большой разрыв по разнице мячей – «+19» и «+6»), однако у них появится шанс на прямой выход на ЧМ. Ничья же тоже будет в пользу Нидерландов.

Вирджил ван Дейк Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

15 ноября, суббота

Россия — Чили, товарищеский матч, 18:00 мск

Третья подряд встреча сборной России с командами из Южной Америки. Ранее эти сборные встречались в 2017-м на «ВЭБ Арене». Тогда сыграли вничью – 1:1. С того момента команда Чили превратилась из крепкого середняка в аутсайдера Южной Америки. Чилийцы не попали на ЧМ-2026, заняв последнее место в отборе. Поэтому Россия – фаворит предстоящего матча, тем более дома.

Грузия — Испания, квалификация ЧМ-2026 — Европа, 22:45 мск

Сборная Грузии уже точно не отберётся на ЧМ-2026 напрямую. А для финиша вторыми нужно огромное чудо. Сначала грузинам необходима победа над Испанией, а затем – над Болгарией. И это при условии, что Турция проиграет свои два матча (также Болгарии и Испании). А у испанцев всё просто: побеждай Грузию, а следом и турок – место на чемпионате мира забронировано.

16 ноября, воскресенье

Украина — Исландия, квалификация ЧМ-2026 — Европа, 20:00 мск

Ещё непонятно, какая интрига будет в этой игре. Но её не избежать! При определённых (скорее, фантастических) раскладах Украина и Исландия могут разыграть даже первое место. Хотя наиболее вероятный сценарий, что команды подойдут к 6-му туру с семью очками. И решат судьбу второго места и участия в стыковом раунде.

Италия — Норвегия, квалификация ЧМ-2026 — Европа, 22:45 мск

Исторический матч для Норвегии. Мало сомнений, что команда Столе Сольбаккена обыграет дома Эстонию. И тогда к последнему туру норвежцы подойдут с отрывом в три очка от Италии (если она сама одержит победу над Молдавией). Норвегия даже может уступить итальянцам, но всё равно выйдет на чемпионат мира. Всё дело в разнице мячей: у норвежцев она составляет «+26», у Италии – «+10». Вряд ли команда Дженнаро Гаттузо ликвидирует это отставание, даже если очень смело ударится в фантазии. Так что с огромной вероятностью Норвегия будет праздновать выход на ЧМ после этого матча. А Италию при таком раскладе ждёт рубка в стыках.

17 ноября, понедельник

Германия — Словакия, квалификация ЧМ-2026 — Европа, 22:45 мск

Германия и Словакия набрали по девять очков после четырёх туров. Если команды одолеют Люксембург и Северную Ирландию соответственно, то в заключительном матче разыграют прямое место на ЧМ-2026. Победитель гарантирует себе первую строчку. Если же немцы и словаки сыграют вничью, то всё решит разница мячей. Сейчас она – в пользу Германии («+5» против «+3»). Однако команда Юлиана Нагельсмана вряд ли рада, что её судьба будет решаться в последней встрече.

Сборная Германии Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

18 ноября, вторник

Испания — Турция, квалификация ЧМ-2026 — Европа, 22:45 мск

Высока вероятность, что Испания в 5-м туре победит Грузию, а Турция – Болгарию. Поэтому в очном матче команды сыграют за первое место и выход на ЧМ-2026. Испанцев устроит ничья и даже крупное поражение. Почему? Разница мячей у чемпиона Европы составляет «+15», тогда как у Турции – всего «+3». Поэтому если турки не забьют Болгарии 10 голов, то интрига в этой встрече будет номинальной. Но только тогда Испания официально оформит выход на чемпионат мира.