«Команда доверяет ему больше, чем Станковичу». Кто такой Романов, возглавивший «Спартак»

Собрали инсайды о человеке, который сменил в клубе серба. Романов — фанат «Ливерпуля» Клоппа, отлично общается с россиянами и очень строг.

В «Спартаке» всё-таки произошла очередная революция. Пусть и ожидаемая многими. Клуб отправил в отставку главного тренера Деяна Станковича. Пока москвичи не нашли постоянную замену сербу. Сейчас руководство клуба назначило исполняющим обязанности главного тренера человека из штаба – Вадима Романова. Мы поговорили с людьми, близкими к «Спартаку» или самому Романову. И знакомим вас с новым боссом команды. Готовить «Спартак» к дерби с ЦСКА предстоит именно ему.

У Романова не получилось большой игровой карьеры. А после неё он отлично работал с молодёжью «Спартака»

Романов – воспитанник спартаковской школы. С 1997 по 1998 год он выступал за дубль «Спартака» на позиции левого защитника. За это время он провёл 49 матчей и забил семь мячей. Однако пробиться в основную команду у Романова не вышло. В 1999-м он перебрался в липецкий «Металлург», а затем продолжил активно менять клубы. Выступал за «Химки» (2000), «Краснознаменск» (2001-2002), «Орёл» (2003-2005), «СКА-Энергия» (2006), «Звезду» из Серпухова (2007), белорусский «Нафтан» (2007-2008) и «Ставрополье-2009» (2009). Романов завершил карьеру в 2011 году в любительской «Оке» из Ступина.

«На поле такие футболисты – настоящие помощники тренера, – рассказал «Чемпионату» Игорь Ковалевич, бывший тренер Романова в белорусском «Нафтане», – Романов знал, как правильно развивать атаку, как правильно обороняться. Ни одной отрицательной характеристики ему дать не могу. Жизнь даёт ему шанс. Другой вопрос – как он им воспользуется. А совет ему от меня простой: делать свою работу искренне и честно.

Авторитета, знаний ему должно хватить, чтобы убедить руководство в своей профпригодности. Он же не с улицы пришёл в «Спартак».

Вадим Романов Фото: ФК «Спартак»

С 2015 года Романов начал работать тренером. «Решение принял не сразу. По завершении игровой карьеры футболисты стоят перед выбором: одни становятся селекционерами, другие — тренерами, третьи вообще уходят из футбола. Мне хотелось остаться в футболе, но важно было определить область, в которой смогу приносить максимальный результат. Сначала я пошёл учиться на спортивного менеджера: изучал и скаутинг, и менеджмент, и маркетинг. Но со временем всё больше убеждался, что хочу именно тренировать. И считаю, что угадал, приняв решение. Я получаю от этой работы удовольствие, и, надеюсь, полезен футболистам», – рассказал Романов в интервью сайту ЮФЛ в 2020 году.

Он сразу попал в академию «Спартака». И в статусе старшего тренера работал с командами 2009, 2000, 2001, 2003, 2004 годов рождения. В качестве тренера (помощника старшего тренера) — с командами 2006, 2001, 2000, 2008, 2010, 2009 годов рождения. Романов неоднократно побеждал в зимнем и летнем первенстве Москвы. Также его команда становилась серебряными призёрами Кубка РФС U17 (2017) и Юношеской футбольной лиги — 1 (2022), а также бронзовым призёром первенства России U16 (2016). В общем, на юношеском уровне он добился больших успехов.

В основной команде Романова хотел видеть Станкович. Вадим особенно важен при работе с россиянами

В августе 2020-го Романов ушёл на повышение, заняв должность главного тренера академии «Спартака». А 1 июня 2022 года возглавил молодёжный состав «Спартака». За время работы с разными командами он тренировал Павла Мелёшина, Даниила Зорина, Владислава и Виталия Шитовых, а также Максима Лайкина. Все они позже выступали за основной состав «Спартака».

Летом 2024 года Романов вошёл в тренерский штаб Деяна Станковича. «В тренерском штабе Станковича будет российский помощник Вадим Романов. Это человек из академии, он будет помогать Деяну, который любит работать с молодёжью», — говорил тогда спортивный директор клуба Томаш Амарал. Один из источников «Чемпионата» сообщил, что Романов хотел продолжить тренировать молодёжную команду. Однако он понравился Станковичу – и серб попросил добавить к нему молодого тренера, знающего структуру клуба, академию и язык (у Вадима хороший уровень английского).

Вадим Романов Фото: ФК «Спартак»

«Единственный из штаба в хорошем контакте с пацанами», – так Вадима охарактеризовал один из экс-футболистов команды. Ещё один источник издания также высказался о тесном контакте Романова с россиянами и игроками из молодёжной команды или «Спартака-2» (когда тех подключали работать в основе). Например, болельщики могли заметить, что во время встреч именно Романов чаще всего давал советы Даниилу Денисову или Игорю Дмитриеву. После тренировок, по нашей информации, Вадим также часто оставался поработать с россиянами, а многим помогал в адаптации. Кстати, во время товарищеского матча с «МЛ Витебск» в сентябре 2025-го Станкович даже позволил Романову руководить командой во втором тайме.

Игроки «Спартака» в матче с «МЛ Витебск» Фото: ФК «Спартак»

Но руководил Романов «Спартаком» не только тайм в товарищеском матче. В апреле 2025-го он на один матч возглавил «Спартак». Перед встречей 25-го тура с «Акроном» у клуба случились проблемы – Деяна Станковича дисквалифицировали из-за перебора жёлтых карточек. Его мог подменить ассистент Ненад Сакич, но и его удалили во встрече с махачкалинским «Динамо». В итоге в нервном матче «Спартак» под руководством Романова одержал победу (3:2), отыгравшись с 0:2 и забив третий мяч с пенальти на 90+4-й минуте.

Теперь же Вадиму предстоит намного более тяжёлая задача. В следующем туре «Спартак» примет дома ЦСКА. Интересно, что до этого в дерби дебютировали сразу два тренера – Александр Старков и Паоло Ваноли. И в обоих случаях «Спартак» проиграл: 1:2 в 2004 году и 0:2 – в 2022-м соответственно. Сломает ли традицию Романов?

Характер и видение футбола Романова: жёсткая дисциплина, вежливость, любовь к «Ливерпулю» Клоппа

Важная история для болельщиков «Спартака»: какая у Романова тренерская философия? В 2020 году он сам рассказал б этом:

Вадим Романов исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» «Футболисты должны играть в умный футбол, понимать происходящее на поле и быстро принимать решения. Современный футбол также невозможно представить без качественной физической подготовки. Игрок должен быть быстрым, выносливым и обязательно координированным. В психологическом плане важно воспитать футболиста-победителя. Если всё получилось, он герой, если нет — игрок делает правильные выводы».

Тогда же он отметил, что ему нравится «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Вадим считал команду под руководством немца «сбалансированной, организованной и чётко понимающей свои обязанности в разных фазах». Один из источников «Чемпионата» также подтверждает, что Романов – фанат Клоппа и схемы 4-3-3 с зонным прессингом.

Один из экс-сотрудников «Спартака» характеризует Вадима как «очень спокойного» и «вежливого» человека, но с лидерскими качествами. И с хорошим видением футбола – с акцентом на атаку.

Деян Станкович Фото: ФК «Спартак»

Ещё один работавший с Романовым представитель «Спартака» охарактеризовал его «фанатика своего дела», который хорошо понимает тактику. «Он сильно любит клуб. Но характер – непростой», – добавил наш собеседник. Вообще, слова о «стержне» и синонимы к «гнуть свою линию» у наших собеседников встречались достаточно часто. Как и про любовь к клубу и тактике.

«Романов – жёсткий и строгий по внутренним распорядкам. Если кто-то из игроков молодёжки «Спартака» серьёзно нарушал правила, то либо покидал команду, либо надолго садился на скамейку. Хотя в коллективе тренер вёл себя закрыто», – слова ещё одного близкого к Романову человека.

Это не всё. В клубе, но нашей информации, особенно ценят умение тренера находить общий язык с игроками. «Он не принимал ключевых решений, но к нему хорошо относились и любили. Команда его принимает, уважает и будет воспринимать. Романов – авторитет, особенно для россиян. По этой причине руководство решилось на увольнение Станковича и назначение Романова без готовой кандидатуры. Вадим в состоянии продержаться даже до зимы. Команда Романову доверяет больше, чем Станковичу», – отметил наш собеседник.

Эсекьель Барко и Вадим Романов Фото: ФК «Спартак»

Отзывов – много, какие-то могут показаться вам противоречивыми. А каким вам сейчас видится решение клуба?