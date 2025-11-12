Сборная первого круга РПЛ. Больше всего футболистов — из ЦСКА и «Локомотива»

Окончание первого круга Мир РПЛ — время подводить итоги. Изучили, кто чаще других попадал в сборную тура. Кандидатов было гораздо больше, чем мест в команде. Если у игроков на одну позицию выходило равное количество попаданий в сборную тура, то предпочтение отдавали тому, чей клуб находится выше в таблице. В скобках указано количество этих самых попаданий. Игроки расставлены по схеме 4-4-2.

Вратарь: Гиорги Шелия («Ахмат», 3)

Шелия чаще других вратарей попадал в сборную тура, так что его место в этом списке не вызывало никаких сомнений. Правда, в последнее время «Ахмат» регулярно проигрывал в РПЛ, а сам вратарь ни разу не оказывался в символической сборной после 10-го тура. Кстати, один раз Гиорги попал в команду недели, несмотря на два пропущенных мяча. Тогда Шелия совершил несколько важных сейвов, а клуб из Грозного организовал впечатляющий камбэк во встрече с «Оренбургом» — превратил 0:2 в 2:2. А ведь «Ахмат» тогда провёл почти весь матч вдесятером.

Правый защитник: Густаво Мантуан («Зенит», 3)

Густаво Мантуан Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Мантуан впервые залетел в сборную по итогам 6-го тура. Тогда «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (4:0), а Густаво не только забил, но и был очень активен в атаке. В 12-м туре Мантуан снова забил — на этот раз во встрече с «Сочи» (3:0). Бразилец почти не ошибался в передачах и заработал на себе три фола. Мантун принёс победу «Зениту» в матче 13-го тура с московским «Динамо». Три гола за первый круг — неплохой показатель для флангового защитника.

Центральный защитник: Диего Коста («Краснодар, 4)

Диего Коста Фото: ФК «Краснодар»

Коста — рекордсмен по количеству попаданий в сборную тура среди защитников. Вряд ли кого-то удивит в списке наличие игрока линии обороны «Краснодара», если учитывать, что команда мало пропускает. В 12-м туре Диего отлично показал себя во встрече в Каспийске, где футболисты махачкалинского «Динамо» раз за разом забрасывали мяч на форвардов. Бразилец выиграл бо́льшую часть единоборств, а команда отыграла «на ноль». В двух случаях Коста попадал в сборную тура, когда забивал, а его команда не пропускала. Плюс Диего заслужил высокую оценку по итогам матча с московским «Динамо», когда чемпионы сдержали атакую бело-голубых.

Центральный защитник: Сесар Монтес («Локомотив», 3)

Мексиканец завершил первый круг со здоровенным фингалом — его лицо во встрече с «Оренбургом» (1:0) выглядело устрашающе. Защитник порадовал бойцовскими качествами. Монтес отметился голом в 13-м туре. Тогда Сесар принёс «Локомотиву» ничью во встрече с «Акроном» и попал в сборную недели. Перед этим красно-зелёные разгромили в дерби ЦСКА (3:0), а Монтес заслужил высокие оценки за действия в обороне. А во 2-м туре мексиканец хорошо показал себя во встрече с «Краснодаром» (2:1).

Левый защитник: Мойзес (ЦСКА, 3)

Бразилец солидно показал себя в первой части первого круга — три попадания в сборную по итогам семи туров. Во встрече с «Краснодаром» (1:1) Мойзес хорошо проявил себя на фланге и совершил немало оборонительных действий. В дерби с «Динамо» (3:1) Мойзес отдал голевую передачу и не допустил ключевых ошибок в обороне. А когда ЦСКА громил «Рубин» (5:1), бразилец снова отметился результативным пасом и отдал 94% точных передач.

Правый полузащитник: Максим Глушенков («Зенит», 4)

Максим Глушенков Фото: ФК «Зенит»

Максим завершил первый круг в статусе лучшего бомбардира «Зенита» — семь голов. Глушенков застолбил место в сборной первого круга, поскольку четыре раза оказался в команде недели. После восьми туров россиянин набрал очень скромную статистику — 1+1. Дальше пошло гораздо веселее. Гол+пас оформлен в 9-м туре и покер — в 10-м. Первый круг Глушенков завершил серией из трёх матчей с результативными действиями. Максим — третий по системе «гол+пас» в РПЛ.

Центральный полузащитник: Матвей Кисляк (ЦСКА, 5)

Очень приятно, что Кисляк сохранил уровень прошлого сезона. Матвей прилично отыграл первую часть — пять попаданий в сборную тура. Полузащитник делит третье место в ЦСКА по голам (четыре) и второе — по системе «гол+пас» (восемь очков). А ещё Матвей — самый незаменимый футболист армейцев в этом сезоне в РПЛ. Он занимает первое место в команде по игровым минутам (1336). Посмотрим, что будет во втором круге.

Центральный полузащитник: Алексей Батраков («Локомотив», 6)

Батраков — лидер по числу попаданий в сборную тура (шесть раз). Алексей завершил первый круг в статусе лучшего бомбардира РПЛ (10 голов). В первых четырёх турах полузащитник выдал феноменальные цифры — шесть голов. После этого лидер «Локомотива» не только забивал, но и отдавал результативные передачи. В концовке первого круга Алексей отдыхал — пропускал встречу с «Оренбургом» (1:0) из-за перебора жёлтых карточек.

Левый полузащитник: Данил Круговой (ЦСКА, 3)

Данил Круговой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левая бровка в сборной первого круга отдана армейцам. Мойзес оказался на позиции защитника, Круговой — полузащитника. Данил проводит самый успешный сезон с точки зрения результативных действий. В этом сезоне он уже набрал 8 (4+4) очков по системе «гол+пас», а до этого у него было максимум пять очков. Челестини нашёл в своей схеме место и Мойзесу, и Круговому. И пока это приносит результат.

Нападающий: Джон Кордоба («Краснодар», 3)

Джон Кордоба Фото: ФК «Краснодар»

Кордоба делит первое место в «Краснодаре» по голам (шесть) и занимает второе по результативным действий (девять). Главный минус — две красные карточки за первый круг. И они пришлись на матчи с ЦСКА и «Спартаком». В остальном Джон сохранил за собой статус одного из лучших нападающих РПЛ. Колумбиец по-прежнему активно напрягает оборону соперников и забивает почти в каждом втором матче лиги.

Нападающий: Дмитрий Воробьёв («Локомотив», 3)

Дмитрий Воробьёв (в центре) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дмитрия нисколько не испугала конкуренция с Николаем Комличенко. Приход нового центрального нападающего пошёл только на пользу Воробьёву. Дмитрий завершил первый круг в статусе второго бомбардира «Локомотива» (семь голов). А то, как он забил во встрече с ЦСКА, обсуждают до сих пор. Дмитрий пропустил концовку первого круга из-за травмы, так что пожелаем форварду здоровья.

Главный тренер: Михаил Галактионов («Локомотив», 3)

«Локомотив» завершил первый круг с одним поражением в РПЛ. Пока московский клуб находится на четвёртой строчке таблицы с отставанием от первого места в три очка. Можно было предположить, что после ударного стартового отрезка столичный клуб заметно сбавит темп, но пока у красно-зелёных всё хорошо. Галактионов чаще других тренеров попадал в сборную недели.

Сборная первого круга РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную первой части чемпионата.

Кто не попал в сборную

Естественно, кандидатов было немало. В защите могли оказаться Виктор Мелёхин («Ростов»), Игорь Дмитриев («Спартак») и Натан Гассама («Балтика), в полузащите — Эдуард Сперцян («Краснодар»), Максим Петров, Владислав Саусь (оба — «Балтика»), в нападении — Хорди Томпсон («Оренбург»), Эгаш Касинтура («Ахмат») и Вадим Раков («Крылья Советов»). Из вратарей выделим Станислава Агкацева («Краснодар»), Сергея Песьякова («Крылья Советов»), Дениса Адамова («Зенита») и Евгения Ставера («Рубин»).