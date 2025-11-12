Серб потерял раздевалку, а клуб – терпение. Но с вариантами на замену пока всё плохо.

Почему «Спартак» убрал Станковича сейчас? Кем хотели заменить? И что дальше? Наши инсайды

«Спартак» был готов уволить Станковича ещё полтора месяца назад, однако оттянул решение до вечера вторника, 11 ноября. Почему так долго? В чём главные причины отставки? И как обстоит ситуация с поиском нового тренера?

Рассказываем о главном.

Главные причины увольнения Станковича. Их две

Первая – результаты. «Спартак» – лишь на шестом месте. С учётом силы состава ― это провал. По стоимости состава на Transfermarkt «Спартак» в РПЛ уступает только «Зениту» (€ 140 млн против € 180 млн). При этом за первый круг РПЛ команда проиграла почти всем прямым конкурентам: «Балтике» (0:3) – да, не удивляйтесь слову конкурент применительно к команде Андрея Талалаева, «Локомотиву» (2:4), ЦСКА (2:3) и «Краснодару» (1:2). Также «Спартак» не смог выиграть у «Зенита» дома, играя в большинстве (2:2). И сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2).

Вторая – потеря раздевалки. По нашей информации, в клубе ещё к началу осени поняли, что со Станковичем у команды нет будущего – именно из-за атмосферы в команде. Источники в «Спартаке» так описывают ситуацию: «Задачей Деяна было создать классную атмосферу в команде. Да, он не супертактик, но серб должен был стать лидером раздевалки. А он провалился и поплыл. Раздевалка была давно потеряна».

Деян Станкович с игроками «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Глобально надлом в отношениях между тренером и футболистами произошёл ещё весной. Тогда «Спартак» обыграл «Зенит» и боролся за титул. Но случилось поражение от махачкалинского «Динамо», а следом и в дерби с ЦСКА. Источники «Чемпионата», близкие к команде, рассказывают, что после того дерби Станкович заявил в раздевалке, что состав команды не позволяет бороться за высокие места, а вина за поражение лежит на игроках.

Всё это не помешало «Спартаку» продлить контракт с сербом после прошлого сезона. В клубе, во-первых, не нашли подходящую замену, а во-вторых не оставляли надежду, что Деян сумеет всё наладить. Однако стало только хуже.

Почему затянули с отставкой и надолго ли команду возглавил Романов?

Главная причина, по которой «Спартак» тянул с увольнением Станковича, – отсутствие готовой замены. Но всё изменили слова Станковича после победной игры с «Локомотивом» в Кубке России и выпад в адрес журналиста Адама Ахмадова в Грозном.

В клубе восприняли эти две конфронтации как прямой призыв от серба уволить его с выплатой неустойки. И желание тренера удовлетворили.

Деян Станкович экс главный тренер «Спартака» – после победы в матче с «Локомотивом» «Я очень устал от того, что происходит. От того, что говорят вокруг. Хочу домой, к жене, к дочке. Всё происходящее вокруг влияет на футболистов, на работников клуба. Ребята и команда не заслуживают того негатива, который вокруг нас. Готов к любому решению клуба. Если решат завтра, я готов. Если случится послезавтра, тоже готов. Пока я в Москве».

Исполнять обязанности главного тренера после отставки Станковича будет Вадим Романов. Ровно до тех пор, пока клуб не подпишет контракт с новым специалистом. По словам наших источников, в клубе готовы дать Романову время до зимней паузы. При этом «Спартак» на данный момент не рассматривает вариант, при котором он будет готовить команду ко второй (весенней) части сезона.

Какие ещё варианты были у «Спартака» и почему от них отказались?

За эти полтора месяца «Спартак» проработал несколько вариантов на замену Станковичу. В какой-то момент фаворитом был Луис Гарсия. Испанец был главной опцией для спортивного директора клуба Фрэнсиса Кахигао с первого дня поиска тренера. По нашей информации, у Гарсии была даже видеоконференция с руководителями москвичей, во время которой он пообещал выучить английский. Однако по-настоящему за Гарсию выступает только Кахигао. Остальные в руководстве «Спартака» не в восторге от этого варианта: из-за оборонительного стиля футбола и отсутствия больших успехов. Также, по словам некоторых источников, в какой-то момент Гарсия запросил больше денег, чем изначально согласовал с ним Кахигао. Поэтому назначение испанца очень маловероятно.

Луис Гарсия Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Кого ещё рассматривали в «Спартаке»? По нашей информации, были варианты с турецким тренером Исмаилом Карталом (работал во множестве клубов на родине, самый известный – «Фенербахче») и бельгийцем Филиппом Клеманом (возглавлял «Монако» и «Рейнджерс»). Также часть людей в руководстве выступала за экс-тренера «Краснодара» Владимира Ивича, который сейчас работает в «Аль-Айне». При этом агенты через людей в клубе продвигали кандидатуру бывшего тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Был у клуба и вариант с Раффаэле Палладино (экс-«Фиорентина»), но его забраковал Кахигао. В итоге итальянец возглавил «Аталанту». А заместитель гендиректора «Спартака» Андрей Мовсесьян, например, предлагал кандидатуру Михаила Галактионова. На данный момент никого из них «Спартак» не рассматривает . А Рафаэль Бенитес, о котором писали некоторые СМИ, никогда не был в числе кандидатов. К тому же испанец уже возглавил «Панатинаикос».

Также в последние пару недель усилились разговоры об интересе «Спартака» к Альберту Риере, который сейчас работает в «Целе». По нашей информации, помощник Кахигао Марко Бискупович даже летал на один из матчей словенского клуба. Однако Риера не является фаворитом. И никаких продвинутых переговоров с ним нет.

В итоге прямо сейчас у клуба нет готового варианта или даже основного претендента на замену Станковичу. Впереди – двухнедельная пауза на сборные, чтобы найти вариант, который устроит всех. Если нет – красно-белые завершат футбольный год с Романовым.