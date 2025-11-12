Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Спартак, Деян Станкович: почему клуб уволил главного тренера, кто возглавит команду, инсайды, Вадим Романов, варианты

Почему «Спартак» убрал Станковича сейчас? Кем хотели заменить? И что дальше? Наши инсайды
Андрей Панков
Почему «Спартак» убрал Станковича сейчас?
Аудио-версия:
Комментарии
Серб потерял раздевалку, а клуб – терпение. Но с вариантами на замену пока всё плохо.

«Спартак» был готов уволить Станковича ещё полтора месяца назад, однако оттянул решение до вечера вторника, 11 ноября. Почему так долго? В чём главные причины отставки? И как обстоит ситуация с поиском нового тренера?

Рассказываем о главном.

Деян Станкович Подробнее

Главные причины увольнения Станковича. Их две

Первая – результаты. «Спартак» – лишь на шестом месте. С учётом силы состава ― это провал. По стоимости состава на Transfermarkt «Спартак» в РПЛ уступает только «Зениту» (€ 140 млн против € 180 млн). При этом за первый круг РПЛ команда проиграла почти всем прямым конкурентам: «Балтике» (0:3) – да, не удивляйтесь слову конкурент применительно к команде Андрея Талалаева, «Локомотиву» (2:4), ЦСКА (2:3) и «Краснодару» (1:2). Также «Спартак» не смог выиграть у «Зенита» дома, играя в большинстве (2:2). И сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2).

Вторая – потеря раздевалки. По нашей информации, в клубе ещё к началу осени поняли, что со Станковичем у команды нет будущего – именно из-за атмосферы в команде. Источники в «Спартаке» так описывают ситуацию: «Задачей Деяна было создать классную атмосферу в команде. Да, он не супертактик, но серб должен был стать лидером раздевалки. А он провалился и поплыл. Раздевалка была давно потеряна».

Деян Станкович с игроками «Спартака»

Деян Станкович с игроками «Спартака»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Глобально надлом в отношениях между тренером и футболистами произошёл ещё весной. Тогда «Спартак» обыграл «Зенит» и боролся за титул. Но случилось поражение от махачкалинского «Динамо», а следом и в дерби с ЦСКА. Источники «Чемпионата», близкие к команде, рассказывают, что после того дерби Станкович заявил в раздевалке, что состав команды не позволяет бороться за высокие места, а вина за поражение лежит на игроках.

Всё это не помешало «Спартаку» продлить контракт с сербом после прошлого сезона. В клубе, во-первых, не нашли подходящую замену, а во-вторых не оставляли надежду, что Деян сумеет всё наладить. Однако стало только хуже.

Почему затянули с отставкой и надолго ли команду возглавил Романов?

Главная причина, по которой «Спартак» тянул с увольнением Станковича, – отсутствие готовой замены. Но всё изменили слова Станковича после победной игры с «Локомотивом» в Кубке России и выпад в адрес журналиста Адама Ахмадова в Грозном.

В клубе восприняли эти две конфронтации как прямой призыв от серба уволить его с выплатой неустойки. И желание тренера удовлетворили.

Деян Станкович
Деян Станкович
экс главный тренер «Спартака» – после победы в матче с «Локомотивом»

«Я очень устал от того, что происходит. От того, что говорят вокруг. Хочу домой, к жене, к дочке. Всё происходящее вокруг влияет на футболистов, на работников клуба. Ребята и команда не заслуживают того негатива, который вокруг нас. Готов к любому решению клуба. Если решат завтра, я готов. Если случится послезавтра, тоже готов. Пока я в Москве».

Исполнять обязанности главного тренера после отставки Станковича будет Вадим Романов. Ровно до тех пор, пока клуб не подпишет контракт с новым специалистом. По словам наших источников, в клубе готовы дать Романову время до зимней паузы. При этом «Спартак» на данный момент не рассматривает вариант, при котором он будет готовить команду ко второй (весенней) части сезона.

Знакомимся:
«Команда доверяет ему больше, чем Станковичу». Кто такой Романов, возглавивший «Спартак»
Эксклюзив
«Команда доверяет ему больше, чем Станковичу». Кто такой Романов, возглавивший «Спартак»

Какие ещё варианты были у «Спартака» и почему от них отказались?

За эти полтора месяца «Спартак» проработал несколько вариантов на замену Станковичу. В какой-то момент фаворитом был Луис Гарсия. Испанец был главной опцией для спортивного директора клуба Фрэнсиса Кахигао с первого дня поиска тренера. По нашей информации, у Гарсии была даже видеоконференция с руководителями москвичей, во время которой он пообещал выучить английский. Однако по-настоящему за Гарсию выступает только Кахигао. Остальные в руководстве «Спартака» не в восторге от этого варианта: из-за оборонительного стиля футбола и отсутствия больших успехов. Также, по словам некоторых источников, в какой-то момент Гарсия запросил больше денег, чем изначально согласовал с ним Кахигао. Поэтому назначение испанца очень маловероятно.

Луис Гарсия

Луис Гарсия

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Кого ещё рассматривали в «Спартаке»? По нашей информации, были варианты с турецким тренером Исмаилом Карталом (работал во множестве клубов на родине, самый известный – «Фенербахче») и бельгийцем Филиппом Клеманом (возглавлял «Монако» и «Рейнджерс»). Также часть людей в руководстве выступала за экс-тренера «Краснодара» Владимира Ивича, который сейчас работает в «Аль-Айне». При этом агенты через людей в клубе продвигали кандидатуру бывшего тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Был у клуба и вариант с Раффаэле Палладино (экс-«Фиорентина»), но его забраковал Кахигао. В итоге итальянец возглавил «Аталанту». А заместитель гендиректора «Спартака» Андрей Мовсесьян, например, предлагал кандидатуру Михаила Галактионова.На данный момент никого из них «Спартак» не рассматривает. А Рафаэль Бенитес, о котором писали некоторые СМИ, никогда не был в числе кандидатов. К тому же испанец уже возглавил «Панатинаикос».

Также в последние пару недель усилились разговоры об интересе «Спартака» к Альберту Риере, который сейчас работает в «Целе». По нашей информации, помощник Кахигао Марко Бискупович даже летал на один из матчей словенского клуба. Однако Риера не является фаворитом. И никаких продвинутых переговоров с ним нет.

Адекватная реакция:
Главный тренер «Целе» Риера высказался об интересе со стороны «Спартака» и «Црвены Зведы»

В итоге прямо сейчас у клуба нет готового варианта или даже основного претендента на замену Станковичу. Впереди – двухнедельная пауза на сборные, чтобы найти вариант, который устроит всех. Если нет – красно-белые завершат футбольный год с Романовым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android