«У меня есть идея по лимиту. Но вам я её не скажу». Черчесов — о первом круге РПЛ

Три первых месяца Станислава Черчесова в Грозном после 10-летнего отсутствия в РПЛ получились достаточно противоречивыми. Стартовал он в «Ахмате» с громкой победы в матче с «Зенитом», после которой ещё шесть туров не проигрывал, подняв команду в середину таблицы. Завершил же первый круг чеченский клуб серией из пяти матчей без побед.

В интервью «Чемпионату» тренер подвёл итоги осенней части Премьер-Лиги, сделал замечание судьям и по-философски отреагировал на предложение Дзюбы назначить его в «Спартак» или московское «Динамо».

— Подведите итоги первого круга. Что удалось, что нет?

— Плюс-минус удовлетворён. Хотя, конечно, последние игры смазали впечатление. Особенно первый тайм против «Сочи». Но идёт работа. Команде пока недостаёт внутренней готовности быть наверху. Мы стараемся их туда тянуть, однако это долгий процесс. Быть всё время на пике — тяжело. Для этого нужна определённая группа крови, это во-первых. А во-вторых, эту группу надо формировать внутри коллектива. Мы над на этим ещё пока работаем. Хотя за первый круг все команды испытали спад.

— То есть победная серия где-то и в минус пошла?

— Нет, она пошла в 16 очков в таблице. Просто есть нюансы. Сейчас этап становления. То команда на последнем месте, то на первом по очкам с момента моего прихода в клуб. Возможно, из-за этого кто-то в команде слишком поверил в себя. В других клубах у меня бывали моменты, когда мы оказывались на первом месте – и игроки этого даже немного пугались. Кого-то это воодушевляет, на кого-то накладывает ответственность. Видимо, в плане этой ответственности я чуть переусердствовал. Стараюсь себя оценивать объективно. Плюс, возможно, случился физиологический спад. А говорить, что кто-то там по мячу не попал или позицию не ту занял — это путь в никуда.

— То есть никакой паники?

— Я могу говорить красиво, чтобы кому-то понравиться, но не буду. Мы этой серией недовольны, я в частности тоже. Могли «Динамо» обыграть, победить «Рубин» по пенальти в Кубке, с «Ростовом» добиться результата. Что не получилось — то не получилось. Задача — понять причины, а не орать и кричать. Голос, кстати, за всё время в команде я всего один раз повысил. Из-за чего – уже не помню.

Взять матч со «Спартаком». Команда играла, гол забили, как планировали. Ребята понимают, что мы от них просим. У «Спартака» почти не было моментов. Голы плюс Маркиньос в перекладину попал, когда к нему мяч отскочил. Это не отговорка. И мы, и «Спартак» провели хороший матч, с нервом. У нас-то тоже моментов почти не было, Максименко суперсейвов не делал.

Матч «Ахмат» — «Спартак» Фото: ФК «Ахмат»

— Лечи Садулаев — капитан, лидер. Но удивляет, что у него в этом сезоне пока 0 голов. В чём причина?

— Да, мы с ним на эту тему разговаривали. Лечи играет почти все матчи. Он один из лучших креативных игроков чемпионата. Мы ему не запрещаем быть самим собой, обводить. Ждём, когда его прорвёт. Хотя вот со «Спартаком» отдал второй голевой пас в сезоне. Но и от него, и от Макса Самородова мы требуем больше. Это наши лучшие атакующие игроки. Хотя, конечно, такие голевые засухи бывают у всех. Всё в рабочем процессе. Нельзя ломать что-то или кого-то через колено. Лечи — парень умный, точно разберётся. А что надо подсказать — мы подскажем.

— Мелкадзе — безальтернативно основной форвард. Это немного удивляет, потому что в какой-то момент он пропал из виду.

— Он с первого дня работает прекрасно. Мы же не можем закрыть глаза на то, что видим. Георгий полностью это заслужил. Кто лучше – тот и выходит в старте. Тот же Конате приехал из Саудовской Аравии вообще неготовым. По кондициям он конкретно выпадал. Сейчас их набрал, должен был вот выйти с «Рубином» на Кубок в старте, но дёрнул мышцу. Пока Мелкадзе делает свою работу хорошо, хотя может ещё лучше.

— Вы сказали, что в тренерском штабе «Спартака» орали как резаные на каждый свисток.

— Не хотел бы больше это обсуждать. После матча я всё сказал. Поздравил всех тренеров «Спартака» с победой. Понятно, что я тоже там парочку раз судье подсказал. Однако другое дело, что надо себя немножко всё-таки нормально вести. Но это не мой вопрос.

***

— 10 лет вас не было в РПЛ. После завершения первого круга сформулировали для себя, что изменилось? Может, что-то удивило?

— 10 лет не было, но я же не пропадал. Я был шесть лет тренером сборной, внимательно за всеми смотрел. Потом всё равно ходил на каждый тур. Знаю всех игроков. Когда приходил в «Ахмат», было чёткое понимание, как я могу помочь этому составу. Если бы его не было – я бы отказался. Мы поработали, сдвиг какой-то пошёл.

— Но уровень лиги за 10 лет упал?

— По именам, по исполнительскому мастерству — 100%. Сейчас некого сравнить с Халком, Гараем, Ломбертсом, Аршавиным, Широковым, Вернблумом, Думбия, Адриано и так далее. Имён стало меньше, но борьба и конкурентная среда есть.

— «Балтика» — главное открытие первого круга. Лично меня очень впечатлило, как они запрессинговали «Ахмат».

— Я бы сказал, что первые несколько минут мяч был под нашим контролем. Потом мы допустили ошибки, пропустили гол – «Балтика» на этой волне попёрла. Умение добавить в нужный момент их и отличает от других. Я рад, что у Андрея Талалаева всё хорошо. У него было два года, чтобы изучить всех. Он же прошёл с этими ребятами через Первую лигу, хорошо изучил характер игроков. Ему это помогло понять, с кем дальше идти в плавание. Но, например, если взять тупые цифры, то по спринтам мы пробежали больше «Балтики» в том матче. Хотя полчаса играли в меньшинстве. Однако уступили по общему количеству пробега. Там разница была большая ― два с чем-то километра. Мы готовились, но пропустили быстрый гол – это спутало планы. Хотя вот с «Оренбургом» в меньшинстве с 0:2 сумели сделать 2:2. С «Сочи» было то же самое. Убеждён, что могли бы отыграться, если бы не засчитали третий гол в наши ворота, где было нападение на вратаря.

— Нет ощущения, что судейство стало непонятнее?

— После матча со «Спартаком» разговаривал с арбитрами и спросил: «А вы сами-то судить ещё умеете?» Я хочу предложить им тест: пусть проведут один тур без VAR. У меня такое ощущение, что им всё время кто-то в ухо говорит, поэтому они на своей работе не могут сконцентрироваться. Всю жизнь было, есть и будет, что судьи такие же люди, которые ошибаются. Однако тут у них помощь есть! Если они не видят, то в VAR-комнате должны видеть. Возьмём наше удаление в матче с «Балтикой». Никто не увидел, что там хоть что-то было, но тут бам ― звонок. А на пятой минуте никто не позвал посмотреть фол на Ндонге – была накладка. Это не отговорки. Однако говорилось, что VAR должен исправлять грубые ошибки. Грубые! А когда судью зовут к VAR и он 15 минут смотрит момент – ошибка автоматически перестаёт быть грубой. Грубая – это когда даже бабушка поймёт, которая футбол никогда не смотрела. В моём понимании это работает так. А когда наступил или ухо почесал — это не грубые вещи. Это не критика, это пожелание. Просто хочется одинакового подхода.

Станислав Черчесов спорит с судьёй Фото: РИА Новости

— Как вы следите за новостями вокруг лимита на легионеров?

— Меня это не беспокоит. Лимит же введут не только для «Ахмата». Кстати, у меня есть своя идея по лимиту. Но вам её не скажу. Встречусь с Гершковичем и предложу её ему.

Я тут в Краснодаре чуть ошибку не совершил. Едва не выпустил лишнего легионера по ходу матча. Мне подсказали в последний момент. Поверьте, любому тренеру хочется не смотреть на паспорт ни до игры, ни во время матча. Моё мнение ― сделайте, например, восемь, девять легионеров в заявке, но без ограничений на поле. Тогда ни один клуб не позволит себе иметь плохих иностранцев. Сейчас вот тоже можно выпускать восемь. Всё время иностранцы играть не будут, и при этом заявка не будет засоряться. У меня в «Динамо» Джуджак сидел, потому что Жирков играл в основе. Но чтобы тогда выпустить Джуджака, мне надо было менять Самба. Непростой момент. Иностранца в принципе сложно убедить в том, что он проигрывает конкуренцию. А если он проигрывает из-за паспорта – это ещё сложнее.

— Если попросить вас назвать самую тренерскую команду, кого выделите?

— У каждой команды есть две-три тренерские вещи, которые делает только она. Скажу честно — в РПЛ все команды тренерские. Просто у кого-то было больше времени, у кого-то – меньше. Я бы лучше игроков выделил — Батракова, Кисляка. Оба молодцы, показывают стабильную игру. Стас Агкацев второй год подряд доказывает свою состоятельность, что очень сложно, поверьте мне.

Артём Дзюба и Станислав Черчесов Фото: РИА Новости

— Вы видели слова Дзюбы, что вас должны были пригласить к себе «Спартак» или московское «Динамо»?

— Не видел, но слышал. Артём у меня начинал делать первые шаги в 18 лет. Он знает, какой я был тогда, какой сейчас. Как говорится, раньше мы были молодые и красивые, а теперь только красивые. Мы с Дзюбой прошли через всю палитру красок. Поэтому Артём точно знает: я в любой ситуации поступаю так, как должен.