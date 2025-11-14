«Спартак» и ЦСКА страдают чаще других! Таблица судейских ошибок после первого круга РПЛ

Подводим итоги 15 туров в МИР Российской Премьер-Лиге. На этот раз обратимся к теме судейства. Как выглядит таблица судейских ошибок после первого круга? В тексте приведены данные на основе экспертизы экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Ошибки, допущенные судьями в 13-м туре
В 13-м туре судьи не допустили ни одной ошибки.
Ошибки, допущенные судьями в 14-м туре
Судья Ян Бобровский ошибочно показал вторую жёлтую карточку форварду «Ростова» Роналдо в матче с «Акроном» (0:1).
«Здесь не было никакого безрассудства. Ни скорости, ничего. Два игрока смотрели на мяч, Роналдо неаккуратно поставил ногу и наступил. Это называется фол по неосторожности. Арбитр должен понимать, что 11-метровый — самое серьёзное наказание в футболе. В голове должно быть, что не надо подкреплять свои уверенные действия на VAR карточкой. Как таковой грубой игры не было».
Ошибки, допущенные судьями в 15-м туре
В 15-м туре судьи не допустили ни одной ошибки.
Таблица ошибок судей после 15-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Спартак»
|3
|0
|-3
|ЦСКА
|3
|0
|-3
|«Акрон»
|3
|1
|-2
|«Крылья Советов»
|1
|0
|-1
|«Ростов»
|1
|0
|-1
|«Динамо» Москва
|2
|2
|0
|«Зенит»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Пари НН»
|0
|1
|+1
|«Локомотив»
|0
|1
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Сочи»
|0
|1
|+1
|«Балтика»
|0
|1
|+1
|«Динамо» Махачкала
|0
|2
|+2
|«Ахмат»
|0
|3
|+3
Ошибки, исправленные VAR в 13-м туре
Судья Кирилл Левников верно отменил гол «Ахмата» на 85-й минуте матча с «Сочи» (2:4). А затем он также отменил забитый мяч грозненцев и на 90+10-й минуте – после вмешательства VAR.
Судья Алексей Сухой отменил красную карточку голкиперу московского «Динамо» Курбану Расулову в игре с «Зенитом» (1:2). Вратарь в итоге получил только жёлтую.
Ошибки, исправленные VAR в 14-м туре
Ян Бобровский верно назначил пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Акроном» после вмешательства VAR. Также он правильно отменил голы «Ростова» на 82-й и 90+12-й минутах.
Судья Артём Чистяков засчитал гол «Зенита» в матче с «Локомотивом» (2:0) на 90+2-й минуте после видеопросмотра.
Артём Чистяков
Фото: РИА Новости
Евгений Буланов отменил гол в ворота «Сочи» в матче с «Оренбургом» (1:3) из-за офсайда.
Иван Абросимов удалил нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе после просмотра VAR во встрече с «Балтикой» (0:2).
Ошибки, исправленные VAR в 15-м туре
Антон Фролов верно отменил гол в ворота «Рубина» во встрече с «Пари НН» (0:0) после вмешательства VAR.
Сергей Цыганок отменил удаление Анри Чичинадзе и пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Локомотивом» (0:1). Также он верно не засчитал гол москвичей на 78-й минуте из-за офсайда.
Таблица ошибок, исправленных VAR
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Динамо» Махачкала
|4
|0
|-4
|«Ахмат»
|5
|1
|-4
|«Локомотив»
|6
|3
|-3
|«Пари НН»
|5
|3
|-2
|«Сочи»
|6
|5
|-1
|«Краснодар»
|3
|2
|-1
|«Спартак»
|5
|4
|-1
|«Зенит»
|4
|3
|-1
|«Рубин»
|3
|2
|-1
|ЦСКА
|3
|3
|0
|«Крылья Советов»
|1
|1
|0
|«Динамо» Москва
|1
|2
|+1
|«Ростов»
|3
|5
|+2
|«Балтика»
|0
|3
|+3
|«Акрон»
|1
|7
|+6
|«Оренбург»
|1
|7
|+6