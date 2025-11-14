Скидки
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Статьи

РПЛ, таблица ошибок судей после 15-го тура, против каких команд арбитры ошибаются чаще всего, Спартак, ЦСКА, Зенит, Краснодар

«Спартак» и ЦСКА страдают чаще других! Таблица судейских ошибок после первого круга РПЛ
Никита Паглазов
Таблица ошибок судей после 15-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
А VAR очень любит две команды из второй половины.

Подводим итоги 15 туров в МИР Российской Премьер-Лиге. На этот раз обратимся к теме судейства. Как выглядит таблица судейских ошибок после первого круга? В тексте приведены данные на основе экспертизы экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова.

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Как менялась таблица:
Ошибки, допущенные судьями в 13-м туре

В 13-м туре судьи не допустили ни одной ошибки.

Ошибки, допущенные судьями в 14-м туре

Судья Ян Бобровский ошибочно показал вторую жёлтую карточку форварду «Ростова» Роналдо в матче с «Акроном» (0:1).

Игорь Федотов
Игорь Федотов
экс-судья РПЛ

«Здесь не было никакого безрассудства. Ни скорости, ничего. Два игрока смотрели на мяч, Роналдо неаккуратно поставил ногу и наступил. Это называется фол по неосторожности. Арбитр должен понимать, что 11-метровый — самое серьёзное наказание в футболе. В голове должно быть, что не надо подкреплять свои уверенные действия на VAR карточкой. Как таковой грубой игры не было».

Ошибки, допущенные судьями в 15-м туре

В 15-м туре судьи не допустили ни одной ошибки.

Таблица ошибок судей после 15-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Спартак»30-3
ЦСКА30-3
«Акрон»31-2
«Крылья Советов»10-1
«Ростов»10-1
«Динамо» Москва220
«Зенит»000
«Оренбург»000
«Рубин»000
«Пари НН»01+1
«Локомотив»01+1
«Краснодар»01+1
«Сочи»01+1
«Балтика»01+1
«Динамо» Махачкала02+2
«Ахмат»03+3
Судейство в 15-м туре:
«Кисляку не дали очевидную жёлтую, а он пропустил бы игру со «Спартаком». Судейство РПЛ
Эксклюзив
«Кисляку не дали очевидную жёлтую, а он пропустил бы игру со «Спартаком». Судейство РПЛ

Ошибки, исправленные VAR в 13-м туре

Судья Кирилл Левников верно отменил гол «Ахмата» на 85-й минуте матча с «Сочи» (2:4). А затем он также отменил забитый мяч грозненцев и на 90+10-й минуте – после вмешательства VAR.

Судья Алексей Сухой отменил красную карточку голкиперу московского «Динамо» Курбану Расулову в игре с «Зенитом» (1:2). Вратарь в итоге получил только жёлтую.

Ошибки, исправленные VAR в 14-м туре

Ян Бобровский верно назначил пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Акроном» после вмешательства VAR. Также он правильно отменил голы «Ростова» на 82-й и 90+12-й минутах.

Судья Артём Чистяков засчитал гол «Зенита» в матче с «Локомотивом» (2:0) на 90+2-й минуте после видеопросмотра.

Артём Чистяков

Артём Чистяков

Фото: РИА Новости

Евгений Буланов отменил гол в ворота «Сочи» в матче с «Оренбургом» (1:3) из-за офсайда.

Иван Абросимов удалил нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе после просмотра VAR во встрече с «Балтикой» (0:2).

Ошибки, исправленные VAR в 15-м туре

Антон Фролов верно отменил гол в ворота «Рубина» во встрече с «Пари НН» (0:0) после вмешательства VAR.

Сергей Цыганок отменил удаление Анри Чичинадзе и пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Локомотивом» (0:1). Также он верно не засчитал гол москвичей на 78-й минуте из-за офсайда.

Таблица ошибок, исправленных VAR

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Динамо» Махачкала40-4
«Ахмат»51-4
«Локомотив»63-3
«Пари НН»53-2
«Сочи»65-1
«Краснодар»32-1
«Спартак»54-1
«Зенит»43-1
«Рубин»32-1
ЦСКА330
«Крылья Советов»110
«Динамо» Москва12+1
«Ростов»35+2
«Балтика»03+3
«Акрон»17+6
«Оренбург»17+6
Таблица РПЛ после 15 туров
Комментарии
