А VAR очень любит две команды из второй половины.

«Спартак» и ЦСКА страдают чаще других! Таблица судейских ошибок после первого круга РПЛ

Подводим итоги 15 туров в МИР Российской Премьер-Лиге. На этот раз обратимся к теме судейства. Как выглядит таблица судейских ошибок после первого круга? В тексте приведены данные на основе экспертизы экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Ошибки, допущенные судьями в 13-м туре

В 13-м туре судьи не допустили ни одной ошибки.

Ошибки, допущенные судьями в 14-м туре

Судья Ян Бобровский ошибочно показал вторую жёлтую карточку форварду «Ростова» Роналдо в матче с «Акроном» (0:1).

Игорь Федотов экс-судья РПЛ «Здесь не было никакого безрассудства. Ни скорости, ничего. Два игрока смотрели на мяч, Роналдо неаккуратно поставил ногу и наступил. Это называется фол по неосторожности. Арбитр должен понимать, что 11-метровый — самое серьёзное наказание в футболе. В голове должно быть, что не надо подкреплять свои уверенные действия на VAR карточкой. Как таковой грубой игры не было».

Ошибки, допущенные судьями в 15-м туре

В 15-м туре судьи не допустили ни одной ошибки.

Таблица ошибок судей после 15-го тура

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Спартак» 3 0 -3 ЦСКА 3 0 -3 «Акрон» 3 1 -2 «Крылья Советов» 1 0 -1 «Ростов» 1 0 -1 «Динамо» Москва 2 2 0 «Зенит» 0 0 0 «Оренбург» 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Пари НН» 0 1 +1 «Локомотив» 0 1 +1 «Краснодар» 0 1 +1 «Сочи» 0 1 +1 «Балтика» 0 1 +1 «Динамо» Махачкала 0 2 +2 «Ахмат» 0 3 +3

Ошибки, исправленные VAR в 13-м туре

Судья Кирилл Левников верно отменил гол «Ахмата» на 85-й минуте матча с «Сочи» (2:4). А затем он также отменил забитый мяч грозненцев и на 90+10-й минуте – после вмешательства VAR.

Судья Алексей Сухой отменил красную карточку голкиперу московского «Динамо» Курбану Расулову в игре с «Зенитом» (1:2). Вратарь в итоге получил только жёлтую.

Ошибки, исправленные VAR в 14-м туре

Ян Бобровский верно назначил пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Акроном» после вмешательства VAR. Также он правильно отменил голы «Ростова» на 82-й и 90+12-й минутах.

Судья Артём Чистяков засчитал гол «Зенита» в матче с «Локомотивом» (2:0) на 90+2-й минуте после видеопросмотра.

Артём Чистяков Фото: РИА Новости

Евгений Буланов отменил гол в ворота «Сочи» в матче с «Оренбургом» (1:3) из-за офсайда.

Иван Абросимов удалил нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе после просмотра VAR во встрече с «Балтикой» (0:2).

Ошибки, исправленные VAR в 15-м туре

Антон Фролов верно отменил гол в ворота «Рубина» во встрече с «Пари НН» (0:0) после вмешательства VAR.

Сергей Цыганок отменил удаление Анри Чичинадзе и пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Локомотивом» (0:1). Также он верно не засчитал гол москвичей на 78-й минуте из-за офсайда.

Таблица ошибок, исправленных VAR