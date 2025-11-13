«Ювентус» запустил лавину отставок! В Серию А вернулись герой «Спартака» и легенда «Ромы»

В Серии А полетели головы! Первым на перемены решился «Ювентус». Игора Тудора отправили с обходным листом, а на его место пригласили Лучано Спаллетти, который уже успел провести несколько матчей.

Смена тренера в «Юве» запустила эффект домино. Вслед за туринцами на изменения пошли ещё три клуба. Три очень разных клуба – с разными задачами, возможностями и уровнем амбиций.

Пауза на сборные – самое время разобраться в новшествах Серии А. В фокусе нашего внимания – «Аталанта», «Фиорентина» и «Дженоа». К этой компании мог присоединиться и «Наполи», однако Антонио Конте пока остаётся. Если в какой-то момент уйдёт и он, обязательно это обсудим. А пока – к футбольным делам в Бергамо, Флоренции и Генуе!

Кошмар после Гасперини

Летом 2025-го в «Аталанте» закончилась целая эпоха. Ушёл Джан Пьеро Гасперини, который сделал бергамасков большой силой в Италии, утвердил их в еврокубках и принёс евротрофей – Лигу Европы. Ему на смену взяли Ивана Юрича. И этот выбор боссов клуба, семьи Перкасси, с самого начала вызывал большущие вопросы.

Юрич долго играл под руководством Гасперини в «Кротоне» и «Дженоа». Затем был его ассистентом. Хорвата принято считать учеником и последователем Гаспа. Это красиво звучит, но не отражает сути. Да, Юрич провёл рядом с Гасперини много времени и многое у него перенял. Ученик и последователь – окей, однако только отчасти. Точнее всего было бы сказать так: Юрич – это ухудшенная и сильно упрощённая версия Гасперини.

Джан Пьеро Гасперини и Иван Юрич Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

В чём-то их идеи, безусловно, пересекаются. Оба, например, очень уважают прессинг. Для обоих физическая подготовка – один из важнейших тренерских апостолов. Но дело в том, что Гасп не ограничивается физухой и беготнёй. А Юрич ничего, кроме этого, не предлагает.

Так у хорвата было и в «Дженоа», и в «Вероне», и в «Торино». Он не проваливался – однако и до вершин не добирался. Подобно «Тоттенхэму», как было сказано в том самом фильме. Лучше всего Юрича характеризует работа в «Торино». Два 10-х места и одно девятое. Потрясающая середняковая стабильность!

Хорват выжег из «Торино» всю яркость. Тот же Никола Влашич, который до туринской команды был известен как креативный атакующий полузащитник, у Юрича превратился в 1 из 10 полевых пахарей. И, к слову, даже после ухода Юрича Влашич остался в этом амплуа. Настолько серьёзно его «запряг» «хорватский Гасп»!

Это не значит, что Юрич плохой тренер. Просто для каких-то задач он подходит, а для каких-то – совсем нет. Одна из задач, для которой хорват не подходит вообще, – это работа с талантом. Что и показал его опыт в «Роме» и «Аталанте». Юрич просто не знает, что делать с игроками, которые могут не только бегать. Он может попытаться заставить их бегать – но ни к чему хорошему это не приведёт.

И из «Ромы», и из «Аталанты» Ивана уволили в один день – 10 ноября. С разницей в год. В «Роме» он провёл 12 матчей, в «Аталанте» – 15. А между ними ещё был «Саутгемптон», с которым Юрич благополучно вылетел из Премьер-лиги. Впрочем, когда он туда пришёл, всё уже было решено, шансов на спасение почти не было. Резонный вопрос – зачем было туда идти? Однако сейчас это уже не так важно, та история позади.

Иван Юрич (слева) Фото: Emanuele Pennacchio/Zuma/ТАСС

В этом сезоне в 11 турах Серии А «Аталанта» одержала всего две победы. Команда идёт на 13-м месте и не выигрывает почти два месяца. В Лиге чемпионов дела обстоят получше: бергамаски набрали семь очков в четырёх турах. Домашняя ничья с пражской «Славией» несколько портит картину, но в общем и целом результат неплохой. Уж точно не провал.

Гостевая победа в матче с «Марселем» в ЛЧ могла спасти Юрича. Однако сразу после неё случились домашние 0:3 во встрече с «Сассуоло», и терпение руководства лопнуло. Тут ещё и пауза на сборные подоспела. Плюс были интересные кандидаты на рынке. Короче говоря, всё сложилось, и Юрич покинул «Аталанту».

Три подряд неудачи («Рома», «Саутгемптон», «Аталанта») подпортили хорвату резюме. Однако нет сомнений, что ещё как минимум один шанс в Серии А он получит. Юрич не подходит для команд с талантом и амбициями. А вот командам, которые хотят избежать вылета и готовы пренебречь ярким стилем, он подойдёт вполне. Любая отставка во второй половине таблицы – и Юрич наверняка будет в шорт-листе.

Раффаэле Палладино (справа) Фото: atalanta.it

Что же касается «Аталанты», то туда зашёл Раффаэле Палладино. Летом, когда он резко соскочил из «Фиорентины», многие думали, что у него есть готовый оффер. Писали и про «Ювентус», и про «Аталанту». Но в итоге Палладино просто ушёл в никуда.

Теперь же он получает очень интересный проект с яркими и неординарными футболистами. В «Монце» и «Фиорентине» Раффаэле показал, что умеет с такими работать. Он умеет использовать талант. Кстати, «Монцу» несколько лет назад Палладино тоже возглавил по ходу сезона – и команда, которую многие уже отправили в Серию В, совершила резкий рывок и осталась в элите с большим запасом.

Сложно сказать, удастся ли новому главному тренеру быстро наладить дела в «Аталанте» — подобно тому, как удалось в «Монце». Но в любом случае его союз с клубом из Бергамо выглядит очень любопытно и перспективно. Палладино, конечно, не Гасп. На сегодня это несопоставимые величины. Однако у Палладино есть идеи. И теперь он получает шанс испробовать их в команде уровня Лиги чемпионов.

Подкрепление из «Спартака»

Масштабная дичь в «Фиорентине» началась ещё перед стартом сезона. После года весьма успешной работы (шестое место в Серии А и полуфинал Лиги конференций) клуб внезапно покинул уже упомянутый Раффаэле Палладино. Он ушёл буквально одним днём. Как оказалось, из-за конфликта со спортивным директором Даниэле Праде.

Нового главного тренера Праде нашёл оперативно. Им стал опытный Стефано Пиоли. Он много лет играл за «Фиорентину», потом тренировал её. С ним «Милан» в 2022-м выиграл скудетто, добрался до полуфинала Лиги чемпионов. Летом 2025-го Пиоли покинул «Аль-Наср» и вернулся в Италию. На бумаге его назначение в «Фиорентину» выглядело хорошо, даже несмотря на скандальный разрыв с Палладино.

Стефано Пиоли Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Однако дальше наступил совершеннейший ад. Под руководством Пиоли «Фиорентина» не выиграла ни одного матча в Серии А и уверенно осела в зоне вылета. Поводов говорить о невезении не было. По продвинутым метрикам «фиалки» находились именно там, где и должны быть. По соотношению качества состава и качества игры это с отрывом худшая команда лиги.

Руководство клуба терпело до последнего. Все кричали, что Пиоли надо уволить – а его не трогали. Однако после поражения в матче с «Лечче» решили, что всё – хватит! Правда, надеялись, что Пиоли подаст в отставку сам. 0 побед в 10 турах – как не уйти?

Но Пиоли уходить отказался! Он заявил: если хотите расстаться, увольняйте меня. А там трёхлетний контракт и, как следствие, жирная неустойка. Неудивительно, что спортивный директор Праде, который пригласил Пиоли на таких условиях, был изгнан при первой возможности.

Боссы «Фио» попытались прийти с Пиоли к компромиссу. В качестве компенсации ему предложили зарплату за год – € 3 млн. Тренер отказался. Либо зарплата за весь срок контракта (€ 9 млн), либо никак. В итоге Пиоли всё-таки уволили. На каких именно условиях – вопрос. Но очевидно, что для «Фиорентины» это получилось затратно. Болельщики «фиалок» прокляли Стефано. Всё хорошее, что было между ними в прошлом, перечёркнуто.

В СМИ писали, что клуб думал над возвращением Палладино. Была информация, что рассматривали Роберто Манчини. Хотя после того как «Фиорентина» обожглась на неустойке Пиоли, звать главного в Италии специалиста по неустойкам – Манчини – было бы не просто смело, а чрезмерно смело.

Паоло Ваноли Фото: Simone Arveda/Getty Images

В итоге нашёлся третий вариант. «Фиорентину» возглавил Паоло Ваноли. Так вышло, что его самостоятельную тренерскую карьеру на взрослом уровне запустил «Спартак» (ранее Ваноли руководил только юношескими сборными Италии). После красно-белых он вывел в Серию А «Венецию», а весь прошлый сезон отработал в «Торино». Команда играла с перепадами, у Ваноли были непростые отношения с боссом клуба Урбано Кайро (хотя сложно вспомнить тренера, у которого с Кайро всё было гладко). Однако в итоге – уверенное 11-е место. Нормальная, крепкая работа. Для дебютного сезона в Серии А – очень даже.

В «Фиорентине» Ваноли уже дебютировал. Сыграл 2:2 с «Дженоа», во главе которого дебютировал Даниэле Де Росси. Рубка прямых конкурентов! «Дженоа» в итоге ушёл на международную паузу 18-м, далее – «Верона», и на последнем месте «Фиорентина». Впрочем, Ваноли с ходу взял одно очко на выезде – уже неплохо.

С Пиоли «Фиорентина» достигла дна. И по-футбольному, и в плане отношений. Дальше, видимо, только наверх. Так что forza, Paolo!

Чемпион мира в деле!

Перед началом сезона мы писали про чемпионов мира 2006 года, которые в этом сезоне зашли в Серию А в качестве тренеров. Это форвард Альберто Джилардино и защитник Фабио Гроссо. Теперь к ним добавился полузащитник – Даниэле Де Росси. Не хватает только голкипера. Может, Буффон надумает…

Джилардино и Гроссо работают с 1-го тура, а Де Росси подскочил только сейчас. Его пригласил «Дженоа», который до этого с Патриком Виейра одержал всего одну победу в девяти турах. Виейра, к слову, тоже чемпион мира. Он побеждал в 1998-м. В 2006-м Патрик играл в финале, но не пересёкся с Де Росси на поле. Виейра заменили на 57-й минуте, а Де Росси вышел на 61-й.

Даниэле Де Росси Фото: Simone Arveda/Getty Images

Вот и сейчас из «Дженоа» ушёл Виейра, и вслед за ним появился Де Росси. Даниэле оставался без работы с сентября 2024-го – после того как его со скандалом выгнали из «Ромы». К слову, гендиректор Лина Сулуку, которая инициировала увольнение Де Росси, покинула клуб сразу после Даниэле. Но она быстро трудоустроилась в «Ноттингем Форест». А Де Росси целый год отдыхал.

Даниэле принял родную «Рому» в середине сезона-2023/2024. После душного Жозе Моуринью он вдохнул в команду жизнь. «Рома» заиграла гораздо ярче и стала набирать очки. Да, к концу сезона команда подсдулась и не попала в Лигу чемпионов. Однако важно отметить, что слишком много очков было потеряно при Моуринью. Так что Де Росси – точно не главный виновник пролёта мимо ЛЧ. Напротив, Даниэле можно похвалить за то, что команда навязала реальную борьбу за попадание в топ-5. Когда он приходил, в такой сценарий верилось с трудом.

Летом 2024-го «Рома» потратила на трансферы почти € 100 млн. И старт был провален: ни одной победы в первых четырёх турах. Команда сильно обновилась. Вероятно, Де Росси требовалось время, чтобы встроить всех новичков. Но боссы клуба, семья Фридкин, в кооперации с госпожой Сулуку приняли резкое решение: тренера уволили. Дальше был короткий и смутный период с Юричем. И лишь после этого ситуацию более-менее нормализовал вечный спаситель «Ромы» Клаудио Раньери.

Пока Де Росси был без работы, писали об интересе к нему со стороны «Торино» и «Фиорентины». В том числе уже по ходу нынешнего сезона. В итоге Даниэле оказался в «Дженоа». Задача предельно ясна – не вылететь! Первое очко Де Росси уже набрал – сыграл вничью с «Фиорентиной» Ваноли.

Футболистов калибра «Ромы» в «Дженоа», конечно, нет. С другой стороны, в клубе вряд ли будут требовать яркой игры. Самое главное – стричь очки и подниматься в таблице. Эта задача не менее сложная, чем бороться за высокие места с «Ромой». А может, даже более.

В карьере Де Росси сейчас важнейший момент. После противоречивого отрезка в «Роме» и неочевидного увольнения он получил новый шанс в Серии А. Если воспользуется им, закрепится в элитном дивизионе. Если же нет, то следующая работа, вероятно, будет уже не в Серии А, а ниже. И когда потом позовут обратно – и позовут ли вообще – большой вопрос.