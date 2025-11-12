Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 13 ноября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: Англия — Сербия в отборе к ЧМ, «Ак Барс» против «Динамо» в КХЛ и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 13 ноября 2025 года
Горячее 13 ноября: Португалия и Франция в квалификации к чемпионату мира, битва Кучерова и Панарина в НХЛ, а ещё «Оклахома» — «Лейкерс»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 13 ноября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли «молнии» одержать третью победу подряд?

После неудачного старта регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» постепенно выправила турнирное положение. В последних шести встречах команда Джона Купера добыла пять побед, в том числе имея в активе текущую двухматчевую победную серию. В свою очередь, подопечные Майка Салливана продолжают выступать ещё более нестабильно, в результате чего на данный момент располагаются вне зоны плей-офф. При этом в последнем матче «синерубашечники» наконец победили на домашнем льду, выдав крайне яркую встречу с «Нэшвиллом» (6:3). Кто добудет победу в очном матче?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Артемий Панарин наконец проснулся и выдал матч на уровне звезды НХЛ:
Новый имидж работает! Панарин оформил дубль, а «Рейнджерс» наконец-то победили дома
Новый имидж работает! Панарин оформил дубль, а «Рейнджерс» наконец-то победили дома

🏀 5:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как пройдёт первая встреча чемпионов с «озёрниками»?

«Оклахома» продолжает уничтожать практически всех соперников на своём пути — 11 побед в 12 матчах. Клуб возглавляет Западную конференцию и не собирается останавливаться. «Лейкерс» без Леброна Джеймса показывает себя отлично, но удастся ли что-то противопоставить такому грозному оппоненту?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Как дела у Короля?
Зачем Леброну тренировки с игроками низшей лиги?
Зачем Леброну тренировки с игроками низшей лиги?

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кризис «парусников» закончится?

«Клипперс» неплохо начали сезон, но затем последовали пять поражений кряду. При этом с каждым днём ситуация всё хуже — уступили дважды «Финиксу» и по разу «Майами» и «Атланте». «Денвер» же набрал отличную форму, выиграв пять матчей подряд. Увидим ли мы уверенную победу от Йокича и компании?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Всё самое интересное об МВЗ:
Всё, что нужно знать о Матче всех звёзд НБА в 2026 году
Всё, что нужно знать о Матче всех звёзд НБА в 2026 году

🏒 16:30: «Авангард» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли команда Ги Буше длительную серию поражений?

В начале ноября «Авангард» угодил в заметный кризис, столкнувшись с заслуженной порцией критики в свой адрес. Омская команда потерпела три поражения подряд, забросив на этом отрезке всего три шайбы. Причём от матча к матчу результативность «ястребов» шла по нисходящей: две шайбы – одна – 0. Получится ли у омского коллектива прервать серию неудач во встрече с «Трактором», который на этой неделе заполучил в свои ряды вернувшегося в команду Виталия Кравцова?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Что произошло с игрой гранда КХЛ?
У «Авангарда» проблемы, а Ги Буше мощно критикуют. Нужны ли Омску глобальные перемены?
У «Авангарда» проблемы, а Ги Буше мощно критикуют. Нужны ли Омску глобальные перемены?

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли команда Алексея Кудашова преодолеть локальный кризис?

Шестиматчевая победная серия московского «Динамо» сменилась на двухматчевую серию поражений. Причём обе неудачи бело-голубых были зафиксированы на родной площадке. Впрочем, в нынешнем сезоне команда Алексея Кудашова порой играет на выезде намного увереннее, нежели на своём льду. Получится ли у динамовцев подтвердить эту закономерность на казанском льду?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Что сказал Кудашов о причинах поражения в последнем матче?
Алексей Кудашов объяснил причины поражения «Динамо» в матче с «Шанхаем»

🎦 ⚽️ 19:00: Нигерия — Габон, ЧМ-2026, отбор — Африка, второй раунд, 1/2 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧМ-2026 — Африка . 2-й раунд. 1/2 финала
13 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Нигерия
Не начался
Габон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет в финал второго раунда в Африке?

Сборные Нигерии и Габона вошли в топ-4 лучших команд со вторых мест в своих группах. Теперь они сыграют во втором раунде отбора на ЧМ-2026. Победитель мини-турнира на четыре команды выйдет в межконтинентальные стыки. Поэтому предстоящий матч невероятно важен как для Нигерии, так и Габона. Первые — частые участники чемпионатов мира, но пропустили последний турнир в 2022-м. Габон же никогда не играл на ЧМ.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Африка
Помните, как Россия и Нигерия сыграли летом?
Россия пропустила и не выиграла впервые за девять матчей! Какая же обидная ошибка Сафонова
Россия пропустила и не выиграла впервые за девять матчей! Какая же обидная ошибка Сафонова

⚽️ 22:45: Молдавия — Италия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа I, 9-й тур

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 9-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Молдавия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Италия сохранит теоретические шансы на прямой выход на ЧМ?

Сборная Италии попала в патовую ситуацию. Даже две победы в заключительных матчах вряд ли позволят выйти на ЧМ-2026 напрямую. Всё дело в разнице мячей: итальянцы серьёзно уступают по этому показателю Норвегии («+10» против «+26»). Да, в таблице Италия всего на три очка отстаёт от норвежцев, а в последней встрече они сыграют между собой. Но команде Дженнаро Гаттузо нужно забить Молдавии примерно 13-14 мячей, чтобы обострить интригу в борьбе за первое место.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Неожиданная история:
Кьеза отказался от вызова в сборную Италии на матчи в ноябре

⚽️ 22:45: Англия — Сербия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа К, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 9-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Англия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Сербия распрощается с надеждами занять второе место?

Англия уже квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года. А вот Сербия испытывает огромные трудности. Им нужно набрать очки в гостях с англичанами. Если же сербы уступят, то нужно ждать осечку от Албании во встрече с Андоррой. Фантастический расклад! Поэтому на «Уэмбли» ждём мини-чудо от команды Велько Пауновича.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Кто теперь тренирует сборную Сербии:
И куда теперь уходить Станковичу из «Спартака»? Сборную Сербии отдали экс-игроку «Рубина»!
И куда теперь уходить Станковичу из «Спартака»? Сборную Сербии отдали экс-игроку «Рубина»!

⚽️ 22:45: Ирландия — Португалия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа F, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Португалия оформит выход на ЧМ-2026?

Португалия за два тура до финиша опережает Венгрию на пять очков. Поэтому команде Роберто Мартинеса достаточно обыграть в гостях Ирландию для попадания на ЧМ. Впрочем, если Армения отберёт очки у Венгрии, то португальцев может устроить ничья (и даже поражение). А ещё ждём обновление рекорда по голам за сборную от Криштиану Роналду.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Красотища!
Сборная Португалии представила новую форму. Она полностью окрашена в чёрный цвет
Истории
Сборная Португалии представила новую форму. Она полностью окрашена в чёрный цвет

⚽️ 22:45: Франция — Украина, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа D, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Франция
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: один шаг для Франции до чемпионата мира

Сборной Франции достаточно обыграть в 5-м туре Украину. Тогда команда Дидье Дешама гарантирует себе участие на чемпионате мира 2026 года. Любой другой результат оставит Украине шансы на финиш на первом месте. Однако вряд ли французы планируют играть стыки. Поэтому на предстоящую встречу выйдут с победным настроем.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
99%, что речь идёт о сборной Франции после ЧМ-2026:
Зинедин Зидан анонсировал скорое возвращение к тренерской деятельности
Комментарии
