«Могу играть и за Россию». В родном клубе Роналду растёт россиянин по имени Криштиану

Зимой мы рассказывали о молодом белорусском таланте Трофиме Мельниченко, который перешёл в «Порту» из минского «Динамо». А недавно в академии другого топ-клуба — «Спортинга» — «проявилось» сразу несколько парней с русскими корнями. Одного зовут Константин Жозе да Роша Никитенко, другого… Криштиану Паламарчук! Мы разыскали ребят в Лиссабоне и выяснили, кто они и откуда.

«Мечтаю играть за Португалию, но в сборную России дверь не закрываю»

У семьи Константина Никитенко интересная и даже трагичная судьба. Константин рассказал, как его отец оказался в Португалии, на каком языке говорят у него в семье и о работе с агентством Александера Исака.

— Ты родился в Португалии?

— Да, я из Алгарве, что на юге Португалии. Папа приехал в страну по работе — он выступал в театре, хотел работать в Алгарве. В этом городе я и родился, но прожил там совсем недолго и даже не помню этот период. Мы сразу переехали в Эшпинью (это север Португалии), откуда родом моя мама.

— Расскажи о своих родителях

— Отец русский, мама — из Португалии. Отец подписал контракт, чтобы выступать в театре, работал в Алгарве, Порту, Эшпинью и других городах. На севере он познакомился с моей мамой, а я родился на юге, потому что семья находилась там из-за контракта отца. После его окончания мы переехали в Эшпинью.

— А в России ты был?

— Никогда. Это моя мечта. Хочу познакомиться со своей семьёй из России, хотя уже знаю нескольких людей, потому что они тоже переехали сюда, в Португалию. Хотелось бы однажды побывать в России, желание огромное. Пока не получалось, потому что после сезона в «Спортинге» у нас есть лишь две-три недели отпуска, и мне нужно не только отдыхать, но и выполнять индивидуальную программу от клуба, чтобы не терять форму. Пока не было времени слетать в Россию.

— Что знаешь о России, Москве?

— Знаю, что у России очень богатая история. Это большая и красивая страна с прекрасной природой. Слышал, что Москва технологически очень развита, сильно опережает многие столицы Европы. Не расскажу много о России, потому что никогда там не был. Но я хочу побольше узнать о своей второй родине и часто изучаю что-то в интернете.

— Кроме семьи, есть знакомые там?

— Только родственники. Я очень хотел бы познакомиться со всеми, но пока не получалось. Но я очень дорожу моей семьёй из России, часто говорю с ними по телефону: рассказываю о своей жизни в Португалии, они — о России. Считаю важным иметь контакт с ними, ведь это моя семья.

— Но всю жизнь ты прожил в Португалии — расскажи об этой стране.

— Прекрасная страна. Очень хорошие и добрые люди, вкусная еда, пляжи. Всё в Португалии хорошо. Советую всем людям в мире: если будет возможность полететь в Португалию — летите.

— Португальский язык знаешь с детства?

— Я знаю и русский, и португальский. Думаю, по-русски говорю неплохо, хотя и не был никогда в России. Русский язык я начал изучать первым вместе с отцом, но здесь мне, конечно, нужно говорить по-португальски. Идти в школу и так далее. Португальский я знаю лучше. На русском тоже часто думаю, однако говорю на нём только с отцом и друзьями из команды. Хотел бы больше, но как есть.

Константин Никитенко Фото: из личного архива Константина Никитенко

— А на каком языке говорят в семье?

— К сожалению, у меня не было близких отношений с матерью, а сейчас её уже нет. Но у моего отца есть португальская девушка, которая какое-то время жила с нами. За столом мы с отцом говорим только по-русски, а если она с нами — переходим на португальский.

— Кстати, о твоих друзьях. Ты ведь не единственный в академии «Спортинга» с русскими корнями.

— Да, мои друзья — Александр Твердохлебов и Криштиану Паламарчук. Я их очень хорошо знаю, мы жили вместе в спортивном центре около трёх лет и до сих пор видимся каждый день на тренировках. Могу сказать, что это трудолюбивые ребята с подходящим для футболистов складом ума, а главное — хорошие люди.

— А как ты попал в «Спортинг»?

— Начал играть в футбол в семь лет в клубе «Анта» из Эшпинью. Потом один агент увидел меня и посоветовал хорошим клубам из Португалии. Сразу несколько захотели видеть меня у себя; я выбрал «Спортинг». Сейчас понимаю, что это один из самых верных выборов в моей жизни.

— Расскажи об академии «Спортинга». Какие там условия?

— Замечательные. Я поступил в академию «Спортинга» в 13 лет. Это было нелегко, ведь тогда я ещё не понимал, как жить без отца. Но это сделало из меня человека и мужчину, которым я являюсь сейчас. Благодарен «Спортингу» — когда я скучал по отцу, клуб и команда меня поддерживали.

У нас есть всё. Жилые корпуса, школа, где тоже нужно показывать хорошие результаты, топовое питание, чтобы мы были в хорошей физической форме. Сотрудников в академии «Спортинга» много, и все работают для нас. В «Спортинге» мы можем не стать профессиональными футболистами, только если сами не захотим, ведь клуб даёт нам всё. Это лучшая академия в мире.

— Осознаёшь, что в этих же местах рос и играл Роналду?

— Конечно. В «Спортинге» Криштиану дал очень хороший старт своей карьере и многому научился. Это даёт большую мотивацию и желание ещё больше работать. Если Роналду смог — я тоже смогу. Для меня он лучший игрок в истории футбола, но надо смотреть на себя. Счастлив находиться в клубе, где играл Роналду. И не только он, ведь «Спортинг» вырастил и других больших талантов: Фигу, Куарежму, Нани. А сейчас Рафа Леау — он тоже отсюда — играет в «Милане». «Спортинг» — конвейер по созданию топ-игроков для европейского футбола.

— Роналду — пример для тебя?

— Конечно. Это идол, и не только футбольный, но и жизненный: то, как он работает, строит свой менталитет. То, что ты делаешь в обычной жизни за пределами поля, так же важно, как и твоя игра в футбол. Хорошо кушай, раньше ложись спать — все эти маленькие вещи помогают стать хорошим футболистом. Я стараюсь смотреть на Роналду и перенимать у него подход к жизни.

— Ещё в «Спортинге» играл Марат Измайлов. Знаешь о нём?

— Конечно, я знаю, кто это, хоть и не застал его игру. Однако знаю, что Измайлов выступал в «Спортинге», «Порту». Раз он этого достиг, значит, был отличным футболистом.

Константин Никитенко Фото: пресс-служба «Спортинга»

— По ощущениям, на тебя всерьёз рассчитывают в клубе в будущем?

— Думаю, «Спортинг» котирует всех воспитанников своей академии одинаково. Просто надо работать и заслужить своё место в главной команде. Клуб даёт всем одинаковые возможности, нужно лишь доказать своим желанием и менталитетом, что ты готов. Что будет у меня — посмотрим. Нам всем «Спортинг» даёт шанс развиваться.

— С тренером главной команды ни разу не общался?

— Сейчас мне 19 лет, и я играю в команде U23. Пока у меня не было возможности сыграть на основной состав «Спортинга» — лишь в команде B. Но я надеюсь, что однажды она появится. С основной командой я уже тренировался.

— Впечатлило?

— Даже одной тренировки мне хватило, чтобы понять, какие хорошие игроки собраны в основе «Спортинга». Я был очень рад возможности поработать с ними.

— Допускаешь, что когда-нибудь поиграешь и в России?

— Да, конечно. Я никогда не закрываю для себя двери, особенно в футболе, потому что не знаю, что будет завтра. Мне нравится чемпионат России — я считаю, что это очень конкурентная лига. Для меня было бы честью там сыграть, но сейчас я сосредоточен на «Спортинге» и Португалии.

— Следишь за российским футболом?

— Я смотрел некоторые игры, когда российские клубы играли в Лиге чемпионов несколько лет назад. Знаю большинство клубов РПЛ.

— Читал, что ты работаешь с агентством Исака и Матича.

— Да, это так. Агентство Universal Twenty Two также сотрудничает с Исаком и Матичем, а ещё — с Эмилиано Мартинесом, например. Если они работают с такими большими футболистами, значит, верят и в меня. Это тоже даёт уверенность и силы ещё больше расти. Я счастлив и благодарен своим агентам. Они всегда мне помогают, поддерживали в трудностях, чтобы у меня всё было хорошо.

— Какие у тебя планы на будущее?

— Особо не думаю об этом, стараюсь жить сегодняшним днём. Конечно, я стремлюсь вверх, у меня есть мечты. Одна из них — играть в первой команде «Спортинга», потому что это клуб моего сердца. Это будет нелегко, ведь там собраны топ-футболисты. Но каждый день я встаю и работаю, стараюсь улучшать каждую деталь своей жизни и игры, чтобы однажды «Спортинг» дал мне этот шанс. Однако будь как будет. Это моя мечта, но есть и другие. Верю, что бог поможет мне в их осуществлении.

— А что насчёт сборной? Россия или Португалия?

— Ха-ха, хороший вопрос! Португалия дала мне всё, и я мечтаю играть здесь. Однако также не закрываю дверь и в сборную России, ведь оттуда моя кровь. И моя русская семья тоже была бы счастлива, если бы я играл за эту сборную. Выступать за одну из этих команд — тоже моя мечта. Но за какую именно — решит судьба и бог.

«Меня назвали в честь Криштиану, но мой любимый футболист — Месси»

А теперь знакомьтесь с русским Криштиану! О знаменитом имени спросили у Паламарчука первым делом.

— Тебя назвали в честь Роналду?

— Да. Мои родители уехали из России в Португалию в 2000 году и жили здесь несколько лет. Я родился в городе Портиман региона Алгарве, но бо́льшую часть жизни прожил в Лагуше. Когда я родился в 2007 году, Криштиану Роналду уже был хорошо известен в Португалии и во всём мире. Родители очень его любили и поэтому решили назвать меня в его честь.

— Он твой любимый футболист?

— Я всегда следил за Роналду и его карьерой, но — нет. Мой любимый футболист — Месси. Думаю, он один из лучших в истории футбола, если не лучший.

— А что привлекает в Роналду?

— Больше всего я ценю в Роналду стремление побеждать, трудолюбие, настойчивость, стабильность, желание постоянно становиться лучше. Мне также нравится, что он следит за своим телом, уделяет внимание питанию, отдыху, диете — всё это помогает ему показывать лучшую версию себя.

— Хотел бы повторить его путь: «Спортинг» — «Манчестер Юнайтед» — «Реал» Мадрид?

— У Роналду была великолепная карьера в выдающихся клубах, и я тоже люблю те команды, где он играл. Но сейчас я не думаю о будущем. Я играю за «Спортинг» и хочу выступать за этот клуб дальше.

— Ты работаешь с серьёзным агентством, ведущим дела Кайседо, Нуну Мендеша, Бруну Фернандеша. Думаешь, они помогут тебе построить карьеру?

— Да, агентство AS1Sports — очень крупное и компетентное, они работают со многими топ-игроками. Думаю, они сильно помогут мне в карьере. Они всегда рядом, когда нужно, и содействуют во всём.

— Криштиану — очень гордый человек. А как бы ты описал себя?

— Да, все знают, что Роналду гордый и у него большое эго. Думаю, что я не такой. Я более спокойный, скромный, трудолюбивый человек, который многим жертвует ради мечты попасть на самые большие футбольные сцены мира и стать одним из лучших.

— Так много работаешь?

— Да, я очень много работаю, люблю тренироваться и играть. Я осознаю, что прошёл через множество трудностей, которые, возможно, другие не выдержали бы. Часто мне приходилось трудиться «в тени», делать невидимую работу, за которую никто не аплодирует, и я не знал, принесёт ли она результаты. Но я всегда работал, даже когда никто не видел. Никогда не забываю, через что прошёл, чтобы оказаться там, где я сейчас. Моё оружие — труд, дисциплина и скромность. Именно это сделало меня тем, кто я есть.

Криштиану Паламарчук Фото: пресс-служба «Спортинга»

Я знаю, что я один из самых трудолюбивых игроков. Я очень посвящён делу и стабилен в работе. Я воспринимаю это серьёзно и считаю, что моя трудовая этика выше среднего. Мне нравится трудиться, учиться и расти каждый день, чтобы быть в своей лучшей форме. Только усилием, преданностью и скромностью можно достичь целей.

— Расскажи о своих родителях. У тебя ведь украинские и русские корни, верно?

— Да, у меня русские, молдавские и украинские корни. Моя мама родилась в России, в Брянске. Отец — в Молдавии, а мои прадеды были из Украины.

— Ты когда-нибудь бывал в России?

— Несколько раз, когда был маленьким. Однако с тех пор, как я перешёл в «Спортинг», у меня стало меньше возможностей ездить туда из-за нехватки времени. Но я очень хотел бы снова побывать в России, ведь я не был там уже давно.

— Что знаешь о стране?

— Многое. Я был в России, и мне там очень понравилось. Хотя я и родился в Португалии, я вырос в русской культуре. Родители всегда учили меня чему-то, рассказывали о России, Молдавии и Украине, культуре и истории этих стран. Кстати, мои прадеды воевали на Второй мировой войне.

— Как ты попал в «Спортинг»?

— Я начал играть в футбол в шесть лет, долго выступал за клуб Casa do Benfica de Lagos, потом – за Sport Lagos de Benfica. Я играл с друзьями, относился к этому серьёзно, но не думал, что когда-нибудь попаду в «Спортинг» или другой большой клуб.

Когда мне было 13, в наш клуб пришёл тренер, который раньше работал в «Спортинге» из Алгарве. Он сказал, что я ему очень нравлюсь. Позже мной заинтересовались в клубе. После нескольких тренировок там мне сказали, что у меня уровень выше среднего, и вскоре последовало приглашение из академии лиссабонского «Спортинга». Я поехал — и остался.

— Что скажешь об академии «Спортинга»? Оттуда вышло много звёзд.

— Да, академия «Спортинга» — одна из лучших в мире. Здесь отличные условия, нас обеспечивают всем необходимым, чтобы мы могли стать большими игроками и звёздами.

Криштиану Паламарчук Фото: пресс-служба «Спортинга»

— Надеешься попасть в основную команду?

— Думаю, каждый игрок академии мечтает об этом. Для этого нужно быть очень стабильным и много работать.

— Считаешь, это реально?

— Надеюсь. Играть за основную команду — мечта каждого. «Спортинг» очень верит в молодых игроков и даёт много возможностей. Когда шанс появится, нужно ухватиться за него и отдать всё.

— Константин Никитенко говорил, что уже тренировался с основой. А ты?

— Да, я тоже имел возможность тренироваться с основной командой «Спортинга».

— В соцсетях ты писал, что клуб помог тебе во время серьёзной травмы. Что случилось?

— В конце сезона U16 в тренировочной игре порвал мениск. Несколько месяцев проходил реабилитацию и лечение, чтобы снова играть. Это был тяжёлый и долгий период, со многими трудностями и мелкими травмами. Всё это повлияло на моё психологическое состояние, но я справился. Эти испытания закалили мой характер, сделали меня сильнее, помогли выработать боевую ментальность и подготовили к будущим трудностям.

— Откуда твоё прозвище — Гигант?

— Многие меня так называли из-за высокого роста (195 см) и физической силы.

— Кто твой образец на позиции центрального защитника?

— Я больше всего восхищаюсь Серхио Рамосом и Вирджилом ван Дейком. Рамос — очень агрессивный, отдаёт всего себя в каждом моменте, защищает клуб до конца и прекрасно владеет мячом. Ван Дейк — умный, силён в воздухе и физически очень мощный.

— Ждать тебя когда-нибудь в российском футболе?

— Не знаю. Сейчас я играю за «Спортинг» и сосредоточен на этом. Но, конечно, я не закрываю двери — возможно, когда-нибудь сыграю за клуб в России, на Украине или где-то ещё.

— Слышал о Марате Измайлове?

— Да, я хорошо знаю, кто такой Марат Измайлов. Он один из лучших и немногих российских игроков, игравших за «Спортинг».

— А что насчёт сборных? Португалия или Россия?

— У меня двойное гражданство — российское и португальское, так что я могу играть за любую из этих сборных. Но как будет, пока не знаю.