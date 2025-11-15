«Балтика» — феномен первого круга! Но другой новичок РПЛ проводил 15 матчей ещё лучше

«Балтика» выдала феноменальный первый круг РПЛ, заработав 28 очков за 15 матчей. Команда Андрея Талалаева повторила рекорд для дебютантов элиты по количеству набранных очков за половину чемпионата. В сезоне-2006 нальчикский «Спартак» показал идентичный результат, правда, в отличие от калининградцев, залетел на второе место, а не на пятое. Впрочем, в истории российских чемпионатов была команда-новичок, взявшая больше очков за 15 матчей при таком же количестве участников турнира. Так стала ли «Балтика» соавтором рекорда или нет?

Давайте заберёмся в виртуальную машину времени и перенесёмся на четверть века назад. В сезоне-2000 высшую лигу пополнили «Факел» и «Анжи». Причём махачкалинская команда, выигравшая Первую лигу под руководством тогда ещё 54-летнего Гаджи Гаджиева, вышла в элиту впервые в своей истории. Уроженец Дагестана и бывший тренер национальной команды (Гаджиев ассистировал Анатолию Бышовцу как на «золотой» Олимпиаде-1988, так и в сборной России) вернулся трудиться в родные края спустя многие годы. Для нынешнего президента махачкалинского «Динамо» это был первый опыт самостоятельной работы с середины 1970-х, когда он тренировал… «Динамо» из Махачкалы.

В 1999-м Гаджиеву хватило всего сезона, чтобы поднять в элиту «Анжи». Хотя клубу было далеко до тех возможностей, которые он получит позже при Сулеймане Керимове. Махачкалинцы подписывали игроков, на которых серьёзный спрос отсутствовал. Например, совершенно неизвестного боснийского полузащитника Элвира Рахимича из австрийского «Форвертса» – будущего пятикратного чемпиона России и обладателя Кубка УЕФА в составе ЦСКА. По ходу чемпионата подъехал и другой будущий армеец – нападающий Предраг Ранджелович, купленный у сербского «Звездара».

Перед дебютом в элите в сезоне-2000 «Анжи» взял ещё нескольких новичков, чьи имена, казалось, говорили только об одном – Махачкала будет бороться за выживание. И вряд ли преуспеет в этом. Команду продолжали тянуть те, кто поднимал её в высшую лигу, в том числе местные воспитанники – Нарвик Сирхаев, Руслан Агаларов, Будун Будунов, Арсен Акаев.

«Не очень приятно, когда тебя ещё до начала сезона отправляют из высшего дивизиона в первый, – признавался Гаджиев. – Я обязательно расскажу о подобном прогнозе общественности своим футболистам. Вреда от этого, полагаю, не будет… Мы – дебютанты, попавшие в компанию клубов, где нет слабых. И проблем, по крайней мере, внешне, у нас больше, чем у других. Эти трудности меня и беспокоят: состояние поля на нашем стадионе, укрепление состава, усиление атаки, готовность команды к сезону».

Гаджи Гаджиев в сезоне-2000 Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Но оказалось, что «Анжи» готов срубать любого, включая даже топов высшей лиги. Особенно непросто было играть с командой Гаджиева в Махачкале. За весь сезон-2000 южане потерпели только одно домашнее поражение – от «Спартака» (0:2) Олега Романцева в 22-м туре чемпионата, да и в той встрече красно-белые забили оба гола в последние 10 минут.

А в первом круге «Анжи» утверждался в роли главной сенсации сезона. Правда, в стартовом туре команда Гаджиева… не вышла на поле! Матч с «Торпедо» должен был состояться в Астрахани из-за проблемой с ареной в Махачкале, однако менее чем за сутки до его начала, когда москвичи уже прилетели в этот город, игру внезапно отменили. Решению РФС удивились все. «Торпедо» напрасно потратилось на чартер, «Анжи» зря заказал спецпоезд для своих болельщиков из Дагестана.

Да и начинался чемпионат для «Анжи», как прогнозировали эксперты. Команда Гаджиева во 2-м туре проиграла «Зениту» в Санкт-Петербурге – 0:1. Создала всего один голевой момент, только однажды пробила в створ.

Но дальше дела пошли повеселее. «Анжи» неожиданно выдал трёхматчевую победную серию. Команда Гаджиева переиграла «Ростсельмаш» (1:0) в Астрахани, «Аланию» (3:2) во Владикавказе и «Уралан» (2:1) в Махачкале после возвращения на свой стадион «Динамо». Впрочем, затем разыгравшемуся новичку указал на его место гранд – «Локомотив». Команда Юрий Сёмина победила «Анжи» (1:0) в Москве, играя с 33-й минуты вдесятером.

После этого махачкалинцы провели посередине недели перенесённый домашний матч 1-го тура с «Торпедо» и завершили его вничью 0:0. Интересно, что Гаджиев во встрече с москвичами сделал то, что хотел Талалаев в игре прошедшего тура с «Краснодаром» – поменял своего лучшего бомбардира Будунова ещё до перерыва.

«Он за 30 минут всего четыре раза коснулся мяча и четыре раза его потерял. Естественно, я вынужден был его заменить. За несколько часов до игры, вместо того чтобы готовиться к ней, он, как какая-нибудь звезда Зимбабве, рассевшись в кресле, давал интервью телевизионщикам», – сердился тренер.

Элвир Рахимич (слева) и Заза Джанашия Фото: Игорь Уткин/ТАСС

«Анжи» сравнялся с остальными по количеству матчей, а в 7-м туре снова выиграл – у «Крыльев Советов» (1:0) в Махачкале. Команда Гаджиева закрепилась в топ-4, и все окончательно поняли: дерзкий новичок бороться за выживание не планирует. Но тогда ещё невозможно было поверить, что «Анжи» включится в битву за медали.

В середине мая команду Гаджиева притормозил другой столичный гигант – «Спартак», деливший первое место по очкам с «Локомотивом». Встреча в Москве завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Впрочем, это поражение не подбило «Анжи». Напротив, затем южане выдали пятиматчевую беспроигрышную серию. С четырьмя победами – три из которых были крупными.

Сначала команда Гаджиева вынесла «Факел» (4:0) в Махачкале. В тот день Ранджелович стал первым «настоящим» легионером, оформившим хет-трик в российском чемпионате. Затем «Анжи» во второй раз за полтора месяца сыграл с «Ростсельмашем» – в перенесённом матче 17-го тура. Победил в Ростове-на-Дону со счётом 1:0. Встречу подвинули на более ранний срок из-за участия «Ростсельмаша» в Кубке Интертото.

Ещё четыре дня спустя «Анжи» и «Ротор» выдали ничью в Волгограде – 2:2. А в первых встречах лета команда Гаджиева нокаутировала в Махачкале ЦСКА (4:1) и нижегородский «Локомотив» (4:0). Играл «Анжи» ярко, кроме того, демонстрировал впечатляющую физическую подготовку и максимальную самоотдачу, как сегодняшнее махачкалинское «Динамо». Впрочем, в 13-м туре южане опять неудачно съездили в Москву, где уступили в динамовском дерби (1:2). Но в том матче хозяевам помогло раннее удаление Будунова уже на третьей минуте за удар соперника. Физически команда Гаджиева выдержала даже в меньшинстве, тем не менее ей не повезло с автоголом своего защитника на 90+4-й минуте.

В 14-м туре «Анжи» одержал уже девятую победу за чемпионат – над «Сатурном» (2:0) в Махачкале. После встречи тренер раменской команды Сергей Павлов, работавший также ассистентом Романцева в сборной России, признал: «Хотел бы поздравить коллегу Гаджиева с созданием хорошей команды. Такой чёткой и отлаженной обороны, как у «Анжи», мне ещё не доводилось встречать».

Это был 15-й матч «Анжи» в чемпионате. С девятью победами, парой ничьих и четырьмя поражениями команда Гаджиева «прописалась» на втором месте. Набрала 29 очков – отставала всего на пять от «Спартака». Столько же было и у «Локомотива» при игре в запасе. Тогда «Анжи» ещё не завершил первый круг, однако уже прошёл половину чемпионата из-за перенесённого матча второго круга с «Ростсельмашем».

И вот опять-таки вопрос – считать достижение «Балтики» повторением рекорда нальчикского «Спартака» или нет? Калининградцы за 15 встреч набрали на очко меньше «Анжи» сезона-2000. С другой стороны, если исходить из того, что круг должен включать в себя по одной игре с каждой командой, то у махачкалинцев будет 26 очков, а не 29. Исключаем встречу с «Ростсельмашем» – учитываем матч «Анжи» с «Черноморцем» в 15-м туре. В Новороссийске коллектив Гаджиева внезапно провалился и потерпел, наверное, самое болезненное поражение за весь чемпионат – 0:3.

Во второй половине сезона «Анжи» в 15 матчах набрал 23 очка. То есть практически сохранил взятый темп. Команда Гаджиева до финиша боролась за медали, а в последнем туре проиграла конкуренту – «Торпедо» (1:2) в Москве, пропустив решающий гол на 90+11-й минуте со спорного пенальти за игру рукой. Гаджиева в тот день в «Лужниках» не было. За день до встречи тренер попал в больницу с сердечным приступом.