Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу

В октябре сборная России разгромила Боливию на «ВТБ Арене» (3:0). А вот теперь не справилась с перуанцами на «Газпром Арене». Даже с учётом вратарского «привоза» соперников. К сожалению, Сафонов тоже ошибся. И позволил отличиться Валере.

В старте вышли Сафонов, Вахания, Мелёхин, Осипенко, Горшков, Пруцев, Умяров, Батраков, Алексей Миранчук, Сергеев и Головин в роли капитана. Им предстояло пройти массированную оборону с пятью защитниками. Пусть и ослабленную неприездом самого статусного его представителя — Оливера Сонне из «Бёрнли». Он, будучи уроженцем Дании, отказался ехать в Петербург по политическим мотивам.

Все, кроме Сафонова, на перуанской половине — типичная картина на первых минутах. Было непросто: россияне поначалу забрали 77% владения, но при этом совершали множество потерь и утыкались в перуанскую стену. Давать пространство соперник никак не хотел.

Острых эпизодов совсем не происходило. Пока на 18-й минуте оборона Перу не сотворила нечто странное: вратарь Гальесе разыгрывал мяч с Араухо, ошибся в обработке, попал под прессинг Миранчука и позволил Головину поразить пустые ворота. Такими подарками пренебрегать непозволительно.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Забавно, что в РПЛ аналогичный гол отменяли, причём в нынешнем сезоне. Вендел из «Зенита» точно так же забил «Сочи», однако Кассьерра при вводе мяча соперником немного заступил в штрафную. Сегодня так сделал Миранчук. Головин тоже был близок и оказался чуть за линией.

Миранчук и Головин перед голом в ворота Перу Фото: Кадр из трансляции

После пропущенного гола южноамериканцы раскрылись, тем не менее креатива впереди им явно не хватало. Впрочем, и без «привоза» Гальесе у россиян тоже мало что получалось. Они будто действовали на скорости 0,7. Помимо попадания Головина, в первом тайме можно отметить разве что дальний выстрел Миранчука выше цели. Собственно, этот и голевой — вот и все удары россиян за 45 минут. Спасибо в том числе 11 отборам гостей за данный промежуток.

После перерыва на поле вместо Вахании появился Бевеев. А опасных моментов как не было, так и не появлялось. После 60-й минуты у команды Карпина наконец-то пошло. Миранчук обыграл в соло двоих и пытался отдать Сергееву — Гарсес накрыл. И тут же Ивана вывел на дуэль с Гальесе Батраков. Вратарь расставил руки и отразил расстрел динамовца с убойной дистанции.

Тренерский штаб также предоставил практику Черникову, Круговому, Садулаеву и Тюкавину. Константин неплохо отдавал на правый край штрафной Миранчуку, но обводящий удар Алексея вратарь тоже потащил. Ещё Алексей претендовал на пенальти за грубый приём от Гарсеса — судья не стал рушить интригу.

И тут на 82-й минуте Валера заставил зрителей охнуть. Не тренер сборной России, а футболист «Университарио» Алекс Валера. Просто взял и шандарахнул с 30 метров, застав Сафонова врасплох! Матвей явно запоздал с прыжком, поэтому лишь коснулся мяча, а не отбил его.

голевой удар Валеры Фото: Кадр из трансляции

Россияне даже с учётом шести добавленных минут ответить ничем не смогли. Так Валера прервал трёхматчевую победную серию команды Валерия Карпина, что довольно символично. Да, матч товарищеский и влияет разве что на рейтинг сборной. Да, гол получился шальным. Тем не менее состав провалившего отбор на ЧМ-2026 Перу совсем не внушал страх. Перед визитом на «Газпром Арену» они уступили в семи из восьми встреч на выезде с общим счётом 1:14. 15-го ноября России играть в Сочи с Чили. Придётся исправляться.