Главное о приходе Бориса Ротенберга-младшего в «Локомотив». Что изменится с новым боссом?

Почему именно сейчас? И стоит ли болельщикам клуба переживать за будущее Баринова и Галактионова?

МИР Российская Премьер-Лига развлекает нас даже без матчей! Вчера, 12 ноября, «Спартак» уволил главного тренера Деяна Станковича. А уже сегодня важные изменения состоялись в «Локомотиве». Клуб объявил о назначении Бориса Ротенберга-младшего на должность генерального директора. Он заменил на этом посту Владимира Леонченко.

Борис Ротенберг генеральный директор «Локомотива» «Локомотив» много для меня сделал, и я всегда чувствовал в этом клубе огромную поддержку. Я уже давно работаю в системе «Локомотива», и у меня есть понимание, насколько важен этот клуб для железнодорожников. Работать в «Локомотиве» — это большая ответственность, и я сделаю всё возможное, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков. Это новый вызов для меня, и я уверен, что вместе у нас всё получится».



Чем занимался Ротенберг до этого? И почему не стал гендиректором «Локомотива» весной 2025-го?

Ротенберг завершил карьеру футболиста в 2022-м. И с ноября того же года приступил к работе в «Локомотиве» директором департамента развития молодёжного футбола. О его функциях в интервью Livesport рассказывал главный тренер молодёжки «Локо» Дмитрий Хохлов.

Дмитрий Хохлов главный тренер молодёжной команды «Локомотива» «Он отвечает за команды ЮФЛ, молодёжные возраста. Подбор качественных тренеров — его заслуга. Плюс у нас появилось много новых отделов. Скажем, индивидуальной работы с игроками, где трудятся люди, которые не один год отдали «Локомотиву». Ментально-когнитивный, где ребята загружены по полной. Причём не только на футбольном поле – стараются развивать их всесторонне. Психологи работают и так далее. Вот это всё организовывает и курирует Борис Борисыч».



Амбции Ротенберга, конечно, молодёжной команды не ограничивались. Весной 2025-го «Чемпионат» первым сообщил о возможном переходе Ротенберга на пост гендиректора клуба. «Акционеры «Локомотива» уже обсуждали с Ротенбергом перспективы того, чтобы он сменил Леонченко после этого сезона. Если это произойдёт, свой пост председателя совета директоров покинет и Юрий Нагорных», — отмечал тогда наш источник.

Борис Ротенберг Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако тогда генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко отстоял своё место. По нашей информации, больше всего на это повлияли два фактора:

результаты «Локомотива» – команда провалила старт второго круга, но в концовке выдала беспроигрышную серию, финишировав четвёртой;

чрезмерная собственная пиар-кампания от Бориса Ротенберга – в плане активности он переусердствовал.

Тогда в совете директоров решили «не дёргаться», и Леонченко свою работу сохранил. Повлиять здесь могли и слухи о возможном приходе Ротенберга в московское «Динамо», однако наши источники утверждают, что решающим фактором они точно не стали.

Почему Леонченко убрали именно сейчас?

«Локомотив» должен был продлить контракт с Леонченко ещё месяц назад. А после весенних событий и удачного выступления команды в сезоне-2025/2026 (после первого круга команда Михаила Галактионова делит третье место с «Зенитом», отставание от лидера – три очка) уже экс-гендиректор клуба успокоился и за своё будущее не переживал. Борис Ротенберг-младший же, наоборот, в своих попытках занять желаемый пост добавил, проведя несколько продуктивных разговоров с главой «РЖД» Олегом Белозёровым.

«Он воспользовался снижением бдительности от Леонченко – и додавил, – отмечает собеседник «Чемпионата», – плюс Леонченко не смог выполнить задачу от Юрия Нагорных по продлению контракта с Дмитрием Бариновым. В общем, новый гендиректор «Локомотива» выиграл аппаратную борьбу у старого».

Владимир Леонченко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что в первую очередь планирует сделать Ротенберг?

Самая важная на сегодня новость – Ротенберг хочет продлить контракты с главным тренером Михаилом Галактионовым и спортивным директором Дмитрием Ульяновым. Так что глобальных потрясений до конца года в «Локо» не будет. Хотя ранее в СМИ появилась новость об интересе к Галактионову со стороны московского «Динамо», а по нашей информации, его кандидатуру рассматривали и в «Спартаке».

Также (здесь уже по информации инсайдера Ивана Карпова) директор академии железнодорожников Дмитрий Балашов пойдёт на повышение. И займёт должность заместителя гендиректора «Локомотива». А ещё в клубе остаётся главный тренер женской команды Елена Фомина.

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Важный момент – продление контракта с Дмитрием Бариновым. По нашим данным, несмотря на назначение Ротенберга, шансы «Локо» продлить соглашение с капитаном не выросли. И его уход всё ещё очень вероятен. Но здесь спешить и утверждать что-то на 100% не будем – всё-таки Ротенберг только вступил в должность.

И явно захочет проявить себя. И запросить у спонсора средства на усиление зимой. Так что если у болельщиков «Локо» есть сдержанный оптимизм – понять их можно. Клуб от борьбы за медали отказываться не намерен.