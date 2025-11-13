Скидки
ЧМ-2026, жеребьёвка чемпионата мира – 2026 по футболу, посев сборных, отборочные и стыковые матчи, корзины, разбор, рейтинг ФИФА

Жеребьёвку ЧМ-2026 вот-вот изменят? Италия от этого выиграет, а Германия – пострадает
Григорий Телингатер
Жеребьёвка чемпионата мира – 2026 по футболу
ФИФА вряд ли захочет создавать дисбаланс в группах на турнире в США.

Для большинства европейских команд отбор на ЧМ-2026 завершится в ближайшие шесть дней. Затем останутся только мартовские стыки, а летом нас ждёт первый в истории чемпионат мира с 48 командами. Теперь в основной стадии будет 12 групп. В 1/16 финала пройдут команды занявшие первое и второе места, а также восемь лучших сборных, оказавшихся третьими.

Какая ситуация с отбором на ЧМ в Европе сейчас? И кто с кем сыграет в ноябре?

На сегодня ключевой вопрос в том, как сборные будут распределяться по 12 группам. Известно, что жеребьёвка пройдёт уже 5 декабря в Вашингтоне. К этому моменту будут известны 42 из 48 участников турнира. По состоянию на 13 ноября мы знаем 28 команд, которые уже точно пробились на ЧМ-2026.

  • Хозяева турнира: США, Мексика, Канада.
  • АФК (Азия): Австралия, Иран, Япония, Иордания, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Узбекистан.
  • КАФ (Африка): Алжир, Египет, Кабо-Верде, Гана, Кот-д’Ивуар, Марокко, Сенегал, ЮАР, Тунис.
  • КОНМЕБОЛ (Южная Америка): Аргентина, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Уругвай.
  • ОФК (Океания): Новая Зеландия.
  • УЕФА (Европа): Англия.
Тренировка сборной Англии

Тренировка сборной Англии

Фото: John Walton/Getty Images

Перед ЧМ-2022 жеребьёвка также проходила, когда ещё не были известны все участники. Тогда победителей стыков заранее отправили в четвёртую корзину. Изначально ожидалось, что на этот раз будет так же. В этом случае в первой корзине оказываются хозяева и девять команд с самым высоким рейтингом ФИФА, который опубликуют в ноябре. Ориентировочно это Мексика, США, Канада, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Португалия, Нидерланды, Бразилия, Бельгия и Германия.

Игроки сборной Германии

Игроки сборной Германии

Фото: Ramsey Cardy/Getty Images

Однако Football meets data сообщает, что ФИФА теперь склоняется к тому, чтобы учитывать рейтинг команд, попавших в стыки. И это значительно повлияет на посев. Если Италия так и закончит выступления на второй строчке в отборочной группе, то для неё будет зарезервировано место уже в первой, а не в четвёртой корзине. Правда, чтобы попасть на ЧМ-2026 нужно будет ещё пройти двух соперников в стыках. Эти матчи запланированы на март, а жеребьёвка – уже в декабре. В таком случае первая корзина ориентировочно получится такой: Мексика, США, Канада, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Португалия, Нидерланды, Бразилия, Бельгия и путь Италии.

Тут нужно отдельно объяснить, что такое путь Италии. Шесть последних путёвок на ЧМ-2026 – это две путёвки через межконтинентальные стыки и четыре – через европейские. 16 команд в Европе (12 вторых мест в отборочных группах и четыре команды с лучшим рейтингом Лиги наций, из числа не пробившихся на ЧМ-2026) образуют четыре пути плей-офф. Каждая сборная начинает со стадии полуфинала. Если проходишь двух соперников – отбираешься на чемпионат мира.

Игроки сборной Италии

Игроки сборной Италии

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

То есть вполне вероятно, что в первой корзине окажется условная Чехия (или любая другая команда Европы с относительно скромным рейтингом), если она выбьет итальянцев в стыках. Главной жертвой нового посева (если его применят, а сборные останутся на своих местах в отборочной группе и в рейтинге ФИФА) станет Германия, которая отправится во вторую корзину. Дело в том, что актуальный рейтинг немцев ниже, чем у итальянцев.

До жеребьёвки групп ЧМ-2026 остаётся меньше месяца, а понимания, как она пройдёт, нет. Можно предположить, что ФИФА объявит о формате жеребьёвки после ноябрьских матчей сборных. Оставить Италию в четвёртой корзине – значит создать дисбаланс сил в группе. Особенно если итальянцы получат из первый корзины топ-соперника, а не кого-то из хозяев. Присутствие Германии во второй корзине тоже подразумевает перекос (особенно при той же Чехии в первой), но не настолько явный. Возможно, в ФИФА как раз ждут итогов матчей отбора – и после этого выберут тот формат жеребьёвки, который позволит сделать группы на ЧМ-2026 более сбалансированными.

