Сейчас у португальца 143 гола за сборную, а у Эрлинга – 51. Фантазируем, что нас ждёт в будущем.

Холанд идёт за «вечным» рекордом Роналду. Реально ли это и сколько понадобится времени?

Криштиану Роналду – мировой рекордсмен по количеству голов за сборную. Если вы вдруг забыли: форвард отличился за Португалию 143 раза. И всё ещё за неё играет. В 2021 году он побил достижение нападающего сборной Ирана Али Даеи (109). К 2025-му Роналду серьёзно оторвался от иранца, а на второе место вышел Лионель Месси (114). Однако для Криштиану есть реальная угроза потерять статус рекордсмена. Всё из-за нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Считаем, сможет ли форвард «Манчестер Сити» обойти Роналду.

Сравним средние показатели игроков. Холанд – монстр, а у Роналду гораздо более тяжёлый путь

Для начала обратимся к основной статистике. Роналду (ему сейчас 40 лет) провёл за сборную Португалии 225 матчей и забил 143 мяча. Холанд (25 лет) сыграл за Норвегию всего 46 встреч, но отличился уже 51 раз. В среднем, Роналду забивает 0,63 гола за матч, а Эрлинг – 1,11! Это второй показатель в мировой истории. Большее количество мячей в среднем забивал только датчанин Поуль Нильсен (1,37 – 52 гола в 38 матчах). Однако было это давно – в период с 1910 по 1925 год. У Холанда же сейчас более серьёзные соперники.

Эрлинг Холанд Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

А какой график был у Роналду к 25 годам? Считаем: Криштиану к 2010 году провёл за сборную 68 матчей и отличился «всего» 22 раза. 0,3 гола в среднем за игру. Не самый впечатляющий результат. Однако к тому моменту он съездил на чемпионат мира – 2006, а также на Евро-2004 и Евро-2008. А ещё Португалия с Роналду постоянно играла против топ-сборных. Давайте посмотрим, сколько из 68 матчей пришлось на мощных соперников:

Англия – 3 матча;

Италия – 2 матча;

Нидерланды – 2 матча;

Германия – 2 матча;

Бразилия – 2 матча;

Греция (на победном для неё Евро-2004) – 2 матча;

Испания – 1 матч;

Франция – 1 матч.

Итого: 15 матчей.

Криштиану Роналду (слева) Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Холанд же сыграл за Норвегию всего против трёх топ-сборных: по разу с Нидерландами, Испанией и Италией. Да, было много матчей с крепкими Швецией, Турцией, Сербией и Данией. Однако они были и у Роналду. Поэтому важно отметить, что Холанд сильно опережает Криштиану по графику, однако и уровень сопротивления у него поменьше.

Нельзя пройти мимо статистики Роналду уже после 25 лет. За это время он провёл за Португалию 157 матчей и забил 121 мяч. 0,8 гола в среднем! Получится ли у Холанда забивать в таком темпе?

Сможет ли Холанд побить рекорд Роналду? И если да, то в каком году?

Пофантазируем и представим, что Криштиану уйдёт из сборной после чемпионата мира – 2026. За этот период он в лучшем случае проведёт 14 матчей:

с Ирландией и Арменией в отборе на ЧМ;

два товарищеских матча 23-31 марта 2026 года;

два товарищеских матча 1-9 июня 2026 года;

восемь матчей на чемпионате мира (три – в группе и пять – в плей-офф).

С нынешним темпом (0,63 гола за матч) Роналду забьёт примерно восемь мячей. Получается, что Криштиану остановится на отметке в 151 гол за сборную. Тогда Холанду нужно будет забить ещё 101 мяч за Норвегию (напомним, сейчас у него 51). С графиком в 1,1 гола за игру на это ему понадобится примерно 92 встречи.

Эрлинг Холанд Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Сколько матчей у Норвегии за год? В 2024-м и 2025-м команда сыграла (или сыграет) по 10 встреч, в 2026-м – от 13 до 18 (товарищеские матчи + ЧМ + Лига наций + отбор на Евро-2028). Допустим, норвежцы выйдут в 1/8 финала ЧМ и тогда получится 15 встреч. Складываем 10+10+15 и делим на три года. Выходит, что в среднем Норвегия играет 12 матчей за 12 месяцев. Теперь 92 матча до гипотетического рекорда Холанда делим на 12. Итог: примерно восемь лет понадобится Эрлингу, чтобы обойти Криштиану. Получается, норвежец может стать рекордсменом в 33 года (в 2033-м)!

Какие факторы могут помешать Холанду?

Конечно, все эти числа и показатели условны. В реальности на погоню норвежца за рекордом великого португальца может повлиять огромный комплекс факторов. Самый банальный из них – травмы. Холанд фанатично следит за здоровьем и делает максимум усилий для его сохранения. Однако норвежец частенько травмируется. И никто не застрахован от серьёзных повреждений. Об этом, конечно, не хочется думать. Но и забывать об этом тоже нельзя.

Эрлинг Холанд получил травму Фото: Dan Istitene/Getty Images

Также может случиться игровой спад. Да, Роналду в разы увеличил темп после 25 лет. Однако нельзя исключить, что у Холанда может произойти обратная тенденция. Пока что форвард «Манчестер Сити» не даёт для этого поводов. Однако говорить определённо о далёком будущем не лучшая идея.

Не менее важная история – результаты сборной Норвегии. Если команда не будет выходить на чемпионаты Европы и мира, а также не закрепится в статусе европейской топ-команды, то Холанд вряд ли справится с задачей по сохранению голевого темпа.

Главное – все эти прикидки на будущее в первую очередь, конечно, фантазии. Но такую результативность норвежца не отметить просто невозможно!