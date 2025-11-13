«Батраков не добивает до ближней штанги — о чём говорить?» Эмоции Карпина после Перу

Про Сафонова, Глушенкова и слухи об уходе из «Динамо» тоже высказался. И раскритиковал поле в Санкт-Петербурге — тренера поддержал Головин.

Валерий Карпин пришёл на пресс-конференцию после удивительно милой истории от перуанского коллеги. Мануэль Баррето рассказал про своего футболиста из бедной семьи, который пробился на высокий уровень благодаря своему упорству. Женщина из местного медиа, задающая вопрос, явно осталась удовлетворена. Кто-то мог подумать, что Валерий Карпин на этом фоне будет выглядеть раздражённым и даже злым. А отсюда – и не особо разговорчив.

Но нет. Главный тренер сборной России быстро настроился на позитив, хоть недовольство и ощущалось. А первый же вопрос указывал на неудачный результат. У Карпина спросили, можно ли приравнять эту ничью к поражению.

«Приравнивать к этому надо поражение, – резко отреагировал Валерий Георгвиевич. – А ничьи случаются. Она не вытекала из игры. Это ничья с хорошим и достойным соперником».

Задай тренеру подобный вопрос по ходу второго тайма, когда он много спорил с судьями – реакция могла бы быть другой. Сборная никак не могла забить второй, тренер делал замены, которые не всегда помогали. Но остыть после матча всё же успел. А дальше пошли вопросы уже по составу. И Карпин ожидаемо не стал кого-то отмечать.

«50 на 50», – так тренер отреагировал на реплику о процентовке основных и не основных игроков в старте. И отдельно рассказал про Максима Глушенкова: «Его не было, потому что на этой позиции был Миранчук».

Вообще про Глушенкова спрашивали много. Как и перед игрой – про Мостового. В Петербурге любят своих: «Я не захотел его поставить. Вас такой ответ устроит? Он играл 9-го числа на тяжелом поле», – добавил тренер через несколько минут. А потом объяснил, почему не выпустил полузащитника и на замену. Посыл – такого не было в планах. Видимо, сыграет с Чили.

Отдельная тема – газон. Карпин упомянул его, когда рассуждал о настрое.

— Расслабона не было. Претензий по отношению к кому-то нет. Не хватало скорости передвижения мяча. Поговорили с футболистами в перерыве, они сказали: «Георгич на таком поле быстрее невозможно играть».

– Правильный ли был выбор играть в Петербурге?

– Выбор был сделан заранее. Никто не предполагал, что будет так. Не знаю, что случилось за это время с полем.

И правда не до конца понятно. Да, 9 ноября на «Газпром Арене» проходила Олимпиада народов мира. Но, учитывая возможность выкатить поле, не до конца понятно, что за это время с ним случилось. Поле, кстати, критиковал и главный тренер Перу, и игроки российской сборной.

Александр Головин Капитан сборной России «Во втором тайме чуть устали. Также поле тяжелое, очень сложно играть на нём. Очень плохой газон, что странно. Думал, будет иначе, но как есть»



Ещё прозвучал вопрос про «Динамо». Ведь появилась информация, что тренером так недовольны в клубе, что могут убрать прямо в эту паузу. Карпин отреагировал сухо: «Меня спросили перед игрой об этом. Я здесь и узнал. Не знаю, повлияло ли на кого-то».

Другая важная тема – момент с пропущенным голом. Вот так оценил момент Алексей Миранчук: «Это футбол, такое может произойти — дали пробить. Мы сами не забили второй. Я видел момент с пропущенным голом. Не знаю, может быть, неожиданно было, мяч вильнул. Не знаю, сказал ли что-то Матвей в раздевалке, я на поле задержался».

А вот Карпин подчеркнул, что не является специалистом по вратарям, но момент разобрал: «Пропустили гол с 30 метров. Это даже не голевой момент. У Сафонова поехала нога. Может, потерял ворота».

– Мешает ли Сафонову отсутствие игровой практики?

– Если бы был отбор, состав был бы на 50 процентов другим. Возможно, Сафонов бы и не играл.

– Стоит ли Сафонову уезжать из «ПСЖ»?

– Он не маленький мальчик, взрослый футболист. Примет решение, которое нужно. Вряд ли его устраивает положение в клубе.

По «ПСЖ» ещё остаются вопросы, но на Чили Матвей не поедет. Ведь в заявке ещё три вратаря.

Матвей Лукин защитник сборной России «Никто не ждал извинений от Матвея. Все делают одно дело и все ошибаются. Я даже не видел сам момент. Не уверен даже, что он там ошибся. Да, не выручил, но Матвей очень хороший вратарь. На него точно не собираемся ничего вешать»



И в завершении Карпину задали более концептуальный вопрос: про то, успевает ли он тренировать. В том числе стандартные положения. Здесь всё тоже предсказуемо. Но с некоторым уколом в адрес одного игрока.

«Вчера у нас была одна тренировка. Если Батраков два угловых не добивает до ближней штанги – о чем говорить? Стандарты играют важную роль. Можно выводить игроков на позиции, но если мяч не долетает ничего не увидите», – резюмировал Карпин.

Перед Чили тоже времени особо не будет. Есть ли шанс увидеть что-то в Сочи?