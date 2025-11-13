Проблемы с Тикнизяном, паспорт для россиянина. Жара у Армении перед решающим матчем отбора

Сборная Армении продолжает борьбу за выход на ЧМ-2026 и получает усиление из России. Правда, на победу в группе и прямую путёвку на чемпионат мира рассчитывать уже не приходится. Она, вне всяких сомнений, достанется Португалии. Криштиану Роналду и компания лидируют с 10 очками после четырёх туров.

Команда Егише Меликяна находится на последнем, четвёртом месте в группе, но отстаёт всего на очко от Ирландии и на два – от Венгрии. Сегодня, 13 ноября, встретится в Ереване с венграми. Если выиграет – обойдёт конкурента. А если и Португалия не уступит в этом туре Ирландии (в случае победы Армении лидера устроит ничья, чтобы выйти на ЧМ досрочно), то команда Меликяна окажется на чистом втором месте! Оно даёт путёвку в стыки.

Правда, на финише армянской сборной ещё играть с Португалией. Однако – с немотивированной и в ситуации, когда всё зависит от неё самой. Вот расписание оставшихся матчей в группе F:

13 ноября: Армения – Венгрия, Ирландия – Португалия.

16 ноября: Португалия – Армения, Венгрия – Ирландия.

Пока для сборной Армении отборочный цикл складывается безрадостно. Всего одна победа – дома в матче с Ирландией (2:1). В пассиве три поражения – на выезде во встречах с Ирландией (0:1), Венгрией (0:2) и на своём поле в игре с Португалией (0:5), что особенно больно, поскольку при равенстве очков решающим показателем становится разница забитых и пропущенных мячей в группе.

Новому главному тренеру Меликяну, возглавляющему сборную Армении со старта квалификации ЧМ-2026, похвастаться нечем. Не станет сюрпризом, если на этих шести матчах его пребывание в национальной команде и завершится. 46-летний экс-игрок сборной Армении, донецкого «Металлурга» и луганской «Зари» – противоречивая и не самая статусная фигура. Кроме двух побед в чемпионате с «Пюником», других тренерских достижений у него нет. Но с футболистами он, судя по всему, не церемонится.

Осенью после назначения Меликяна карьеру в сборной приостановил её капитан Вараздат Ароян. 33-летний экс-защитник «Урала», «Тамбова» и испанского «Кадиса», сыгравший 92 матча за национальную команду, объяснял в интервью «Чемпионату», почему не будет выступать за Армению при этом тренере.

«После Китая я решил вернуться домой, в родную команду, а он там работал. Я его знал давно, мы ещё друг против друга играли в футбол. Мне многие говорили, что мы не сработаемся. Так и получилось. Я больше ни дня с ним работать не буду! Даже видеть его не хочется! У меня в карьере было очень много тренеров, и ни с кем не было проблем — со многими до сих пор на связи.

Не ожидал его назначения в сборную Армении. И своего ухода из команды — тоже… Я 15 лет назад впервые сыграл за Армению и практически ни одного сбора не пропустил. Мы с испанским физиотерапевтом из национальной команды как-то прикинули, что я даже ни одной тренировки не пропустил! Никто ничего плохого про меня не может сказать. Это моя страна, и я большой её патриот, о чём все знают. Но я не хочу работать с этим тренером, потому что знаю, что не получится, и даже не хочется пробовать».

Егише Меликян Фото: FFA

Интересно, что, ещё будучи тренером «Пюника», Меликян угодил в скандал с российским легионером Антоном Кобялко. У них случился конфликт на базе клуба, когда нападающий приехал, чтобы попрощаться с партнёрами перед возвращением домой. Кобялко потребовал от Егише извинений за оскорбление и, получив отказ, дал тренеру пощёчину при всей команде. Ещё в 2021 году мы сообщали, что Меликян и заместитель генерального директора «Пюника» Ким Аракелян догнали Кобялко уже в аэропорту и избили при свидетелях. Впрочем, форвард отказался давать показания в полиции – и улетел в Россию.

А месяц назад стало известно, что проблемы во взаимоотношениях с Меликяном появились и у бывшего защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. Сейчас это игрок статусной сербской «Црвены Звезды» и, между прочим, один из самых дорогих армянских футболистов. Сайт Armenie Football даже сообщил, что Тикнизян по решению тренера не будет вызван на матчи с Венгрией и Португалией, а его будущее в национальной команде – под вопросом. Впрочем, Наир всё же попал в окончательную заявку.

Наир Тикнизян (слева) Фото: Niall Carson/Getty Images

Зато у Армении есть другие потери перед решающими матчами отборочного цикла ЧМ-2026. Завершил карьеру в сборной 33-летний аргентинец с армянскими корнями Лукас Селараян, вернувшийся доигрывать на родину. Травмировались Угочукву Иву из «Рубина» и Ваган Бичахчян из польской «Легии». Кроме того, дисквалификацию на три матча заработал получивший капитанскую повязку Тигран Барсегян из «Слована» – за удар соперника в матче с Ирландией. Меликян заявил, что отныне капитаном будет полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Между тем Сперцян – один из трёх игроков из чемпионата России, вызванных в сборную Армении. Продолжает выступать за национальную команду Эдгар Севикян из «Акрона», получил первый вызов в неё Артём Бандикян из ЦСКА. В нынешнем сезоне у 20-летнего универсала, действующего на позиции опорного полузащитника или на флангах обороны, уже 12 матчей в РПЛ и Кубке России. Восемь из них – в стартовом составе. Бандикян убедил Меликяна, так что может дебютировать за сборную Армении в ноябре.

«Выступать за национальную команду Армении – честь и гордость для меня. Был очень рад этому вызову, очень ждал. Поэтому эмоции на высочайшем уровне. У меня был разговор с главным тренером сборной Армении. Всё рассказывать не буду. Но он сказал, что вызывает меня для того, чтобы я влился в коллектив, подружился с ребятами. Я ранее уже два-три дня с ними поработал в главной сборной, сейчас буду стараться тренироваться ещё лучше. Буду понимать принципы, требования. Стараться выполнять их и приносить пользу команде», – прокомментировал для «Чемпионата» свой вызов Бандикян.

По данным «РИА Новости Спорт», ещё одним российским футболистом, который может усилить сборную Армении, стал Александр Коваленко из «Сочи». Если вопрос со сменой спортивного гражданства решится положительно, 22-летний полузащитник (сыгравший один товарищеский матч за сборную России) вольётся в состав команды в следующем году. Уроженец Москвы – внук чемпиона СССР 1973 года в составе «Арарата» Александра Коваленко.

Возможно, для подувядшего хавбека «Сочи» это станет новой мотивацией и поможет перезапустить карьеру. Талант-то его не вызывает сомнений. Если сборная Армении пробьётся в стыки, Коваленко сможет помочь ей в мартовских матчах плей-офф.