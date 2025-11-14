Главные вопросы по клубам РПЛ после 15 туров

Давайте сопоставим наши ожидания и закольцуем временную петлю. Есть две отсечки: неделя перед стартом сезона и нынешняя. Что многие думали в июле?

Злой и могучий «Зенит», упустивший чемпионство и купивший новых игроков, сразу полетит мстить. И мы увидим повторение сюжета, который был в сезоне-2022/2023: тогда преимущество над остальными было пиковым. Где-то рядом, конечно, побарахтаются конкуренты в лице «Краснодара», «Динамо» и «Спартака». Но исключительно ситуативно. В сезон 100-летия чемпион должен быть один.

Однако прошла половина сезона, и мы видим: «Зенит» даже не лидирует. И это закономерный итог первой части сезона. Команда Сергея Семака слишком много потеряла, была нестабильна и сейчас просто не заслуживает находиться на самом верху. В отличие от «Краснодара» и ЦСКА. Но к ним тоже есть вопросы.

Сергей Семак Фото: РИА Новости

Уникальный «Краснодар»

«Краснодар» показал уникальную способность к адекватной трансформации. Все понимали: после чемпионского сезона нужны изменения. А клуб осознавал это лучше других. Поэтому летом приобрёл игроков во все линии. Кроме центра атаки и вратаря. Там всё слишком стабильно. При этом по 15 турам мы видим, что Мурад Мусаев уж очень аккуратно подводит новичков к роли основных. Из всех имеющихся игроков старта мы можем назвать только одного — Дугласа Аугусто. Остальные так или иначе находятся в статусе футболистов ротации: в том числе французская звезда Гаэтан Перрен. При этом сама система игры по сравнению с прошлым сезоном нисколько не поменялась: все хорошо знают, как будет играть «Краснодар», все даже примерно могут угадать состав, но всё равно мало кто может им противостоять.

Первое место, которое «Краснодар» делит с ЦСКА, — логичный исход. У команды, по сути, нет слабых мест, однако есть потенциально проблемные. В первую очередь — центр нападения. Да, Джон Кордоба прекрасен, но по матчу с «Балтикой» мы увидели: когда его нет — нет и альтернативы. Соответственно, в случае, например, травмы у «Краснодара» ожидаются проблемы с голами… Да, существует конструкция с Батчи, Мозесом и кем-то ещё на позиции «девятки». Однако это будет куда менее эффективно.

При этом покупка сильного форварда — тоже спорная идея. Не факт, что сам Кордоба примет это доброжелательно. Необходим баланс, который в этом вопросе найти непросто. «Спартак» с Угальде и Гарсией не дадут соврать.

Джон Кордоба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главная задача ЦСКА — зимняя

Похожий вопрос к ЦСКА: вы и дальше собираетесь побеждать без сильной «девятки»? Да, болельщики должны благодарить Челестини за то, что он добывает победы, выпуская впереди Алеррандро или Мусаева. А порой – и обоих сразу. Однако в таком сочетании очки набираются скорее вопреки. Понятно, что это вопрос уже зимнего трансферного окна, но всё равно: ЦСКА необходим сильный центрфорвард.

Трансформация Кругового в бомбардира — это здорово, однако пройти весь сезон в таком формате очень сложно. То, что ЦСКА в лидерах при таких условиях, конечно, интригует. Но для сохранения этого статуса нужно меняться, о чём не устаёт повторять главные тренер. В клубе, правда, это слышали. Роман Бабаев уже заявил, что покупка форварда — одна из приоритетных задач клуба зимой.

Вечный вопрос «Зениту»

А вот «Зениту» до статуса лидера ещё много работать. Главный вопрос, который плавает на поверхности и не особо меняется в последние годы: что с мотивацией?

Речь именно о матчах с командами из второй восьмёрки. По этому сезону мы увидели: на топ-соперников петербуржцы способны настраиваться и показывать приличный футбол. Из последнего можем вспомнить встречи с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Динамо». Но зенитовцы словно забыли: трофеи выигрываются не в таких встречах. Очки надо набирать с аутсайдерами и середняками. Причём стабильно. Вместо этого — ничьи с «Крыльями» и «Акроном».

И даже с такими результатами «Зенит» — на третьем месте, в трёх очках от лидера. И никто не удивится, если через месяц уже будет лидировать. Но для этого необходимо решить имеющуюся проблему. И всё-таки отрегулировать мотивационные рычаги в матчах, где три очка заранее записывают на счёт петербуржцам.

Игроки «Зенита» Фото: fc-zenit.ru

У «Локо» — время определяться

У «Локомотива» вот такой проблемы нет. С настроем всё хорошо, причём в каждом матче. Там сложности другого толка: в клубе до сих сами не понимают стратегической идеи — а за что они вообще должны бороться? Есть «Краснодар» и «Зенит», где цели, в общем-то, очевидны. Есть ЦСКА, который тоже анонсировал задачу завоевания чемпионства. Пусть и словами бывшего тренера.

А «Локомотив» — вроде и в лидерах, однако дальше-то что? С предыдущим руководством найти ответ на этот вопрос никак не удавалось. Теперь попробуют отыскать с новым, ведь генеральным директором назначен Борис Ротенберг. Перед ним будет сложная дилемма: продолжить нынешний курс, который пока слабовато соотносится с завоеванием титулов, или вернуть «Локомотив» к прежнему статусу кандидатов на чемпионство. Деньги под это изыскать должны. При желании новый босс сможет выстроить правильную вертикаль, даже если придётся многое поменять. Но, может, «Локо» и правда нужна такая перезагрузка.

За «Балтику» радуемся и не переживаем до зимнего перерыва

У «Балтики», например, нет даже внутреннего диалога по этому поводу. Их место в таблице — уже большое удивление. Так что нужно просто продолжать. А когда руководители клуба уже без иронии отвечают на вопросы о борьбе за чемпионство — это не кажется бредом. Да, вряд ли калининградцы действительно сохранят позиции в лидирующей группе и к концу сезона, но оказать прямое влияние на итоговое распределение лидеров — должны.

Мы видим, что «Балтика» уже забрала очки у «Зенита» и «Краснодара». Обыграли «Спартак». Могли провернуть такой же трюк с ЦСКА, но чуть не повезло. И нет предпосылок, что дальше будет хуже. Главное — что случится зимой с лидерами? Не раскупят ли? И удастся ли вписать в команду новичков? До декабря за Андрея Талалаева и команду можно не беспокоиться, а что там на трансферном рынке — обсудим ближе к 2026-му.

Андрей Талалаев Фото: РИА Новости

«Спартак»

«Минус восемь» от первого места. И минус главный тренер. Руководство наконец-то уволило Деяна Станковича, но концептуальное понимание задач на этот сезон — плавающее. Что делать? Либо этот сезон уже стоит «пропустить» и выстраивать стратегию на будущее, либо за что-то цепляться.

С одной стороны, куплено много игроков, потратили рекордные суммы. С другой — клуб даже не смог адекватно подготовиться к увольнению тренера. Ведь замены просто нет. Поэтому в «Спартаке» снова ставят временного кандидата и снова теряют время, вместо того чтобы уже сейчас начать работать на будущее. Если ещё раз перечитать всё это вслух, можно осознать весь абсурд происходящего. Однако мы наблюдаем за ним со стороны, а «Спартак» в нём существует. Чтобы выйти из него, нужно не просто уволить Станковича, а начать строить что-то новое. Нынешнее бездействие руководства и правда раздражает даже больше, чем их будущие решения.

«Динамо» остаётся с Карпиным, «Ростов» — загадка, с «Пари НН» потихоньку прощаемся

«Ахмат» пока не выкинул «Динамо» из топ-10. Но шансы на это у них ещё будут. А место в топ-8 — сложный, но реалистичный сценарий для команды Черчесова.

А вот что будет с «Динамо» — более сложный вопрос. Все видят: у Карпина не получается. Он и сам это не отрицает — не просто так после поражения от «Акрона» тренер публично поставил команде единицу за 15 туров. Или даже 0. Но говорить можно всё что угодно. Тем более Карпин это умеет. Лучше бы он объяснил другое: как выходить из кризиса. Валерия вряд ли уволят. Хоть и спекуляции на этот счёт зажглись накануне матча с Перу. Однако клуб быстро их потушил, выпустив официальное заявление. Хотя бы в этом есть последовательность: летом динамовцы объявили, что это большой проект, а доверие к тренеру — огромное. Так что отказываться от всего через три месяца, выкупать Галактионова и начинать всё заново будет странно. Вопросов не было бы, если бы общественность видела идею, которую хочет реализовать команда. Но нет и этого. Много ситуативного и непонятного.

Однако в этом «Динамо» не эксклюзивно. Ведь есть и другие клубы, где ситуация не лучше. Да, «Ростов» выше в таблице, но там смена власти. Акции клуба, вероятно, перейдут под контроль Ивана Саввиди, а следом неизбежна революция. Уже говорят о скором уходе Джонатана Альбы. И приходе Александра Кержакова. Так что «Ростов» в нынешнем виде заканчивается. А будет ли дальше лучше — нам только предстоит узнать.

Ситуативно и непонятно в «Пари НН»: модный тренер Алексей Шпилевский — в ситуации, похожей на карпинскую. Нет результата, нет внятной идеи, есть только «прогресс игроков», о котором принято говорить. А ещё — последнее место в чемпионате. Так что вряд ли этот прогресс поможет остаться в РПЛ.